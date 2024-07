80 lat po zamachu na Hitlera. Rocznica, która budzi spory

Jest rok 1989. Niemiecka historyczka sztuki Bettina Bouresh wybiera się z matką na Warmię i Mazury, na tereny byłych Prus Wschodnich. Matka Bettiny, podobnie jak miliony Niemców, przeżyła pod koniec wojny ucieczkę przed Armią Czerwoną. – Mama właściwie wcale nie chciała słyszeć o powrocie w te strony. Ale ja wyrosłam w schizofrenii; z jednej strony świat realny, a z drugiej jej opowieści o tych wspaniałych jeziorach i lasach. Musiałam tam pojechać, i w końcu ona pojechała ze mną – mówi Bettina Buresh, która wychowała się w Zagłębiu Ruhry.

W Sztynorcie, dawnej rybackiej wiosce zatopionej wśród lasów pomiędzy jeziorami Mamry i Dargin, Bettina zachwyciła się pałacem starego pruskiego rodu Lehndorffów, który choć zniszczony, nosił jeszcze trochę śladów dawnej świetności. – Ten budynek mnie do siebie przyciągnął, a ja już nigdy go nie puściłam – opowiada Bettina.

Pałac rodziny von Lehndorff w Sztynorcie Zdjęcie: Monika Sieradzka/DW

Pamięć o spiskowcach

Trzydzieści pięć lat później, 18 lipca 2024 roku, z dumą spogląda na umieszczony przed pałacem w 2009 roku kamień upamiętniający ostatniego niemieckiego właściciela, Heinricha von Lehndorffa. To dzięki jej staraniom krok po kroku przywracana jest pamięć o historii tego miejsca.

Na tablicy można przeczytać, że Heinrich von Lehndorff należał do grupy oficerów, którzy 20 lipca 1944 roku próbowali pozbawić życia Adolfa Hitlera w jego kwaterze, Wilczym Szańcu, oddalonym od Sztynortu zaledwie o 14 kilometrów. Hitler przeżył, spiskowcy zostali straceni. Bettina Bouresh przypomina, że ukarane zostały także ich rodziny, a żona von Lehndorffa, Gottliebe, trafiła do więzienia, choć była w zaawansowanej ciąży z czwartym dzieckiem.

Od kilku lat Bettina Bouresh, która jest wiceprzewodniczącą Fundacji Lehndorffów oraz Cornelia Pieper, konsul generalna Niemiec w Gdańsku, inicjują w Sztynorcie spotkania historyków, polityków oraz przedstawicieli lokalnych władz i stowarzyszeń, by upamiętniać członków niemieckiego ruchu oporu i rozmawiać o przyszłości pałacu w Sztynorcie.

Bettina Bouresh przy kamieniu upamiętniającym Heinricha von Lehndorffa w Sztynorcie Zdjęcie: Monika Sieradzka/DW

Sztynort jako „symbol oporu”

Dla Pieper, byłej sekretarz stanu w niemieckim MSZ (2009-2014), to „bardzo szczególne miejsce dla relacji polsko-niemieckich”, które mogliby odwiedzać przede wszystkim młodzi ludzie z krajów środkowej Europy. Academia Masuria – pod taką nazwą funkcjonuje stworzona przez polskich i niemieckich historyków koncepcja powołania w Sztynorcie „forum europejskiego dialogu, edukacji demokratycznej, wymiany naukowej i kulturalnej młodych liderów Europy Środkowej”, jak wyjaśnia niemiecka konsul.

Sztynort to dla niej przede wszystkim symbol oporu, a wydarzenia z 20 lipca 1944 roku są jej zdaniem dowodem na to, że „nie możemy pozwolić najsilniejszym określać prawa w państwie, ale że rządy prawa są ostatecznie formą realizacji idei humanizmu, równych szans i demokracji”.

Debata w Sztynorcie 17 lipca 2024: od lewej Markus Meckel, Cornelia Pieper, Karl-Heinz Paqué Zdjęcie: Monika Sieradzka/DW

Co wydarzyło się 80 lat temu?

Zamach, który przygotowała grupa oficerów Wehrmachtu pod przywództwem pułkownika Clausa von Stauffenberga, był rezultatem wysiłków różnych środowisk, które w rządach Hitlera widziały prostą drogę do upadku Niemiec. Spiskowcy byli w stałym kontakcie między innymi z Kręgiem Krzyżowej skupionym wokół Jamesa von Moltke.

20 lipca 1944 roku, podczas narady z udziałem Hitlera, von Stauffenberg postawił w pobliżu jego miejsca teczkę z ładunkiem wybuchowym, po czym opuścił pomieszczenie i udał się samolotem do Berlina, gdzie miał przeprowadzić operację przejęcia władzy w ramach tak zwanej akcji „Walkiria”. Zamachowcom nie udało się – wbrew pierwotnym planom – aktywować drugiego ładunku, który mógłby zdecydować o skuteczności zamachu. Hitler przeżył, został tylko lekko ranny.

Claus von Stauffenberg (pierwszy z lewej) i Hitler (w środku) w Wilczym Szańcu 15 lipca 1944 Zdjęcie: picture-alliance/akg-images

Zamachowcy jako „zdrajcy”

O postrzeganiu zamachu w powojennych Niemczech mówił w Sztynorcie Karl-Heinz Paqué, szef związanej z niemieckimi liberałami (FDP) Fundacji im. Friedricha Naumanna. Podczas debaty w byłym majątku Lehndorffów trzy dni przed 80-tą rocznicą zamachu w Wilczym Szańcu przypomniał, że dopiero w 1956 roku ówczesny prezydent RFN Theodor Heuss (FDP) zrehabilitował zamachowców. Przedtem byli oni powszechnie uważani za zdrajców, bo choć chcieli obalić zbrodniczy reżim, to dokonali zamachu w momencie, gdy kraj znajdował się w stanie wojny.

Zdaniem Paqué spisek przeciw Hitlerowi prowadzi do ogólnego pytania o granice obywatelskiego oporu przeciw dyktaturze i o to, na ile może się on zamienić w „państwo w państwie”. – To dylemat, przed którym na szczęście nigdy nie stanęliśmy po 1949 roku – skonkludował. Przestrzegł przed nadużywaniem pojęcia „opór” w odniesieniu do ruchów, które próbują obalić podstawy demokracji.

Nie tylko zamach z 20 lipca

Z kolei Markus Meckel, były NRD-owski opozycjonista i były szef Niemieckiego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi apelował, by nie sprowadzać niemieckiego oporu do zamachu z 20 lipca, gdyż opór ten był dużo szerszy. Obejmował on „nie tylko grupkę oficerów o szlacheckim pochodzeniu i narodowo-konserwatywnych poglądach, lecz różne grupy społeczne, w tym socjaldemokratów i komunistów".

„Ci czołowi wojskowi, którzy brali udział na przykład w 20 lipca, przedtem wspierali i uczestniczyli w wojnie Hitlera. Dopiero gdy po Stalingradzie stało się jasne, że wojny nie da się już wygrać, ich działania stały się bardziej konkretne”, podkreślił Meckel. – Niektórzy z tych, którzy stali się przywódcami spisku z 20 lipca, również brali udział w mordowaniu Żydów, nie z radością, ale jednak. Albo przynajmniej to obserwowali. I nie skłoniło ich to do działania – dodał w rozmowie z DW.

Dla porównania przywołał Krąg z Krzyżowej, który działał już od 1940 roku, jak również działaczy organizacji Biała Róża oraz ewangelickiego duchownego Dietricha Bonhoeffera sprzeciwiającego się nazizmowi już od lat 30-tych. Wszyscy oni zapłacili za swój sprzeciw życiem.

Resztki bunkrów w byłej kwaterze Hitlera w Wilczym Szańcu Zdjęcie: Monika Sieradzka/DW

Turystyka versus pamięć historyczna

Dziś kamień upamiętniający Heinricha von Lehndorffa oraz prawie czterystuletni pałac to miejsca, do których niezbyt często zaglądają turyści.

Znacznie więcej jest ich w Wilczym Szańcu, który w ubiegłym roku odwiedziło 340 tysięcy osób. Można tam oglądać pozostałości bunkrów i baraków położonych na terenie o powierzchni 250 hektarów.

Wilczy Szaniec: pomieszczenie zbudowane na wzór sali narad, w której doszło do zamachu na Hitlera Zdjęcie: Jacek Lepiarz/DW

W jednym z baraków odtworzono wnętrze, w którym doszło do zamachu 20 lipca 1944 roku, z naturalnej wielkości postaciami Hitlera i Stauffenberga włącznie. W rocznicę zamachu pojawiają się tu członkowie grup rekonstrukcyjnych w mundurach Wehrmachtu – kolejny magnes dla osób uprawiających tak zwaną turystykę historyczną.

Zupełnie inny charakter ma mieć w przyszłości pałac Lehndorffów, którego właścicielem jest Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury. Przyszła Academia Masuria ma być miejscem debaty i refleksji nad historią.

Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków Kultury apeluje o wsparcie dla pałacu w Sztynorcie Zdjęcie: Monika Sieradzka/DW

Sztynort potrzebuje funduszy

Jednak do jej utworzenia potrzeba potężnych środków. Ogólny koszt inwestycji szacowany jest na 40 do 45 milionów euro. Dotychczas – oprócz prywatnych datków pozyskiwanych przez Fundację Lehndorffów – prawie półtora miliona euro na zabezpieczenie starego budynku przeznaczył niemiecki parlament, Bundestag, a w budżecie Niemiec na rok 2023 po raz pierwszy pojawiło się pięć milionów euro na remont pałacu. W ramach Polskiego Ładu przeznaczono na sztynorcki pałac 1,4 miliona złotych z ogólnej kwoty czterech miliardów złotych na ochronę zabytków kultury.

To wszystko jest kroplą w morzu potrzeb. Jednak Bettina Buresh, która już czwartą dekadę walczy o Sztynort, mówi, że gotowa jest poświęcić na to kolejne lata. – To stało się moim miejscem na ziemi i tak już pozostanie – zapewnia.