Srebrny Niedźwiedź za wybitne osiągnięcie artystyczne

W dystopijnej bajce "Everything Will Be OK" zwierzęta podporządkowały sobie ludzi i przejęły dominację nad światem, burząc ich pomniki i powtarzając okrucieństwa ludzi. Kambodżański reżyser Rithy Panh po raz drugi wziął udział w konkursie Berlinale.