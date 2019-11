678 tys. osób w Niemczech bez dachu nad głową

Nie są ujęci w oficjalnych statystykach, ale liczba osób bez stałego zamieszkania w Niemczech stale rośnie. Jak poinformowała grupa medialna Funke powołując się na dane Związku Pomocy Bezdomnym (BAG), w 2018 r. bez dachu nad głową w Niemczech żyło 678 tys. osób , tj. o 4,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Z raportu BAG wynika, że około 41 tys. ludzi żyło na ulicy, a problem bezdomności dotyczy głównie uchodźców, których liczba w 2018 r. wzrosła o 5,9 proc.

Według danych związku 70 proc. osób bez miejsca zamieszkania to najczęściej osoby samotne, 30 proc. posiada partnera i lub dzieci, a 8 proc. to młodzież i dzieci.

Główne powody

Dyrektor zarządzający BAG Wohnungslosenhilfe Werena Rosenke za główny powód rosnącego zjawiska bezdomności podaje pogłębiające się ubóstwo w społeczeństwie oraz zbyt małą liczbę budowanych tanich mieszkań. "Brak jest szczególnie tanich mieszkań dla osób o niskich dochodach oraz tych z uznanym statusem uchodźcy - tłumaczy Rosenke.

Osoby samotnie wychowujące oraz młodzi dorośli są grupą szczególnie zagrożoną. Zdaniem Rosenke, niepokój budzi także ubóstwo grożące na starość pokoleniu wykonującemu nisko wynagradzane prace lub osobom prowadzącym działalność na własny rachunek oraz innym ludziom zatrudnionym na krytycznych zasadach.

Znaczenie statystyki

Na temat bezdomności nie prowadzono dotąd we Niemczech żadanych oficjalnych statystyk. Ma się to zmienić na mocy niedawno podjętej ustawy, która przewiduje wprowadzenie sprawozdań ze stanu bezdomności, jak i statystyk dot. osób bez miejsca zamieszkania, którym zapewniono dach nad głową. Zdaniem ministerstwa pracy pozwoli to na stworzenie danych nt. skali i form bezdomności w Niemczech.

Ustawa przewiduje, że Niemiecki Urząd Statystyczny co roku do 31 stycznia określi liczbę bezdomnych, którzy skorzystają z możliwości otrzymania miejsca zamieszkania. Przy tym ujęta zostanie płeć, wiek, przynależność narodowa, rodzaj gospodarstwa domowego i jego wielkość, rodzaj zamieszkania jak data. Pierwsze statystyki tego typu przewidziane są na styczeń 2020.

afp/jar