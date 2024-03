6. Kongres Polonoznawczy pod znakiem przełomu

Trwa najważniejsze wydarzenie dla badaczy zajmujących się Polską w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych. Zachęca do naukowego dialogu w perspektywie transnarodowej i porównawczej. Profesor Peter Oliver Loew, dyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (DPI),wspomina: “Gdy przed 15 laty organizowaliśmy w Darmstadt pierwszy kongres, DPI było jedyną placówką badań nad Polską w Niemczech. Centra polonoznawcze ciągle można policzyć na palcach jeden ręki, ale udało nam się stworzyć polsko-niemieckie środowisko naukowe. Spotykamy się, inspirujemy i współpracujemy.” Loew podkreśla, że zajmowanie się Polską nie jest już tematem niszowym. – To jakościowa zmiana. Niestety niektóre dziedziny jak polonistyka czy historia zmagają się z redukcją zasobów. Potrzebujemy większej specjalizacji i zastrzyku finansowania.

Otwarcie 6. Kongresu Polonoznaczego. Organizatorzy Prof. Peter Oliver Loew (DPI), Prof. Christian Prunitsch i Prof. Anita Rösen-Wolff (TU Drezno). Zdjęcie: Magdalena Schwabe/DW

Święto nauki i naukowców

Czterodniowe forum interdyscyplinarne zrzesza historyków, polonistów i przedstawicieli nauk społecznych, ale też prawników, antropologów, historyków sztuki czy muzykologów. –Spotyka się tu śmietanka naukowa i młodsi badacze. Szczególnie cieszy mnie wymiana z koleżankami i kolegami z Polski. I to, że oprócz autorytetów, mogę poznać nowych naukowców – mówi Bastian Sendhardt, politolog z Berlina.

Pojawiają się różne narracje historyczne, kwestie pamięci zbiorowej, tożsamości kulturowej i praktyki politycznej. Transformacje systemowe, regionalizm i studia antropologiczne, prawa kobiet – spektrum omawianych tematów jest szerokie. Przed badaczami otwierają się też nowe perspektywy, podkreślili tegoroczni gospodarze z politechniki w Dreźnie. – Kształcimy w zakresie nauk ścisłych i inżynieryjnych. Od 25 lat współpracujemy z Wrocławiem i mamy wspólny instytut w Goerlitz – powiedziała prorektor TU w Dreźnie, profesor Angela Rossen-Wolff. – Kooperację naukową ze stolicą Dolnego Śląska mają u nas slawiści, ale też centrum astrofizyki – dodał profesor Christian Prunitsch.

Nauka w cieniu wojny

– Historia pozostaje materiałem do opracowań kolejnych generacji. A ta z opowieści rodzinnych różni się od oficjalnych narracji. Historia musi być asumptem do pojednania. Inne podejście jest nieodpowiedzialne i niebezpieczne – mówiła z kolei Christiane Hoffmann, rzeczniczka rządu federalnego, dziennikarka i autorka książki “Wszystko, czego nie pamiętamy”.

Na tegorocznym kongresie, pierwszym od agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, trwają dyskusje nad Europą Wschodnią – Polską, Ukrainą i Rosją – w różnych konstelacjach dziejowych i kulturowych: Polską w geopolitycznym klinczu miedzy Niemcami a Rosją. W panelach poświęconych Ukrainie są zagadnienia tradycjonalizmu, modernizmu i europejskości Ukrainy czy współpracy między samorządami w Polsce, Niemczech i na Ukrainie.

Lekcja dla polityki

W ramach kongresu omawiane są także aktualne kwestie polsko-niemieckie jak koncepcja Domu Polsko-Niemieckiego,który ma powstać w centrum Berlina. Badania pomagają zamknąć luki we wzajemnej percepcji i wiedzy, podkreślił ambasador Polski w Niemczech, Dariusz Pawłoś: “Wszyscy tu zgromadzeni jesteśmy ambasadorami Polski. Impulsy naukowe prowadzą do konstruktywnych zmian”. – Zwłaszcza w przełomowych momentach historii impulsy naukowe pomagają w rozwoju społeczeństw. Bo konflikty wynikają z niewiedzy – mówił tymczasem Heiko Maas (SPD), przewodniczący Prezydium DPI. – Życzyłbym sobie, by głosy z takich kongresów słyszeli politycy. Bo rządy dziś są, a jutro – nie – wskazał socjaldemokrata. Od napaści Rosji na Ukrainę mamy w Niemczech “Zeitenwende”, a w Polsce - nowy rząd", argumentował były szef niemieckiej dyplomacji. – Mam nadzieję, że Polska i Niemcy będą w UE częściej mówić wspólnym głosem. Także w odświeżonej formule Trójkąta Weimarskiego. Bo Niemcy, Polska i Francja mogą wspólnie odegrać rolę strategiczną, jako pomost między Wschodem a Zachodem – dodał Maas.

Miejsce spotkań naukowców z Niemiec i Polski. Dr Matthias Kneipp (DPI), dr Magdalena Telus, Gunnar Hille (Kokopol), dr Kamila Schoell-Mazurek (Polska Rada Spoleczna, od l.). Zdjęcie: Magdalena Schwabe/DW



Oficjalnie stosunki polsko-niemieckie są nadal napięte, uważa natomiast literaturoznawczyni profesor Anna Artwinska z uniwersytetu w Lipsku. Jej recepta na normalizację: “Jak to zwykle była – literatura i kultura pewnie znowu wyprzedzą politykę i będziemy mieć ciekawsze rozwiązania w relacjach polsko-niemieckich niż w polityce.” Niemcy mogą się dziś wiele od Polski nauczyć, twierdzi Katja Meier (Zieloni), ministra sprawiedliwości, demokracji, Europy i równouprawnienia Saksonii. – Polska po wyborach, z ministrem Bodnarem, walką o powrót praworządności i prawa kobiet, to sygnał zmian – odwrót od populizmu i powrót do Europy. W Saksonii powinniśmy przeanalizować tę polską lekcję – powiedziała Meier.

Polski na topie

Na kongresie prezentują się też naukowe wydawnictwa. Swoje stoisko ma m.in. Kokopol, instytucja popularyzująca język polski w Niemczech. –Jesteśmy świadkami przełomu w nauczaniu polskiego w Niemczech. Bo już nie tylko kraje związkowe, ale i rząd federalny silniej wspiera ten język. Cieszymy się na nowe projekty, jak ten Matthiasa Kneippa. Wspólnie z Andrzejem Mleczką wydali książkę „Darüber lacht Polen” (Z czego śmieje się Polska). Chodzi o to, by promować Polskę progresywną, wesołą, zwróconą ku przyszłości, a nie przeszłości, jak to było przez osiem minionych lat – cieszy się Gunnar Hille, dyrektor Kokopola.

„Polska i Niemcy muszą znaleźć wspólny język” – były szef niemieckiego MSZ w rozmowie z DW To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video





*6. intedyscyplinarny Kongres Polonoznawczy pod hasłem “Przełomy – Przeobrażenia” na politechnice w Dreźnie trwa od 14 do 17 marca br. Forum jest organizowane przez Niemiecki Instytut Badań nad Polską (DPI) – po Darmstadt (2009), Moguncji (2011), Gießen (2014), Frankfurcie nad Odrą (2017) i Halle (2020).

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>