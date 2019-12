2020 więcej świadczeń dla dzieci w RFN. Rekordowe wypłaty "kindergeld"

Jak podaje niemieckie ministerstwo rodziny, w nowym roku jeszcze więcej rodzin skorzysta ze świadczeń dla dzieci. Minister rodziny Franziska Giffey (SPD) wychodzi z założenia, że 750 tys. dzieci, czyli dwa razy więcej niż obecnie, otrzymywać będzie nowy dodatek dla dzieci (Kinderzuschlag; nie mylić z Kindergeld).

To nowe świadczenie otrzymają rodziny z niskimi dochodami, niewiele przewyższającymi stawkę zapomogi socjalnej Hartz IV. Miesięczne dochody uprawniające do pobierania tego świadczenia to 900 euro dla par rodzicielskich i 600 euro dla osób samotnie wychowujących. Dodatek ten przysługiwał będzie do określonej maksymalnej granicy dochodów i w zależności od potrzeb będzie to maksymalnie 185 euro na dziecko w miesiącu, wypłacane wraz z zapomogą dla dzieci.

Nowa ustawa zaczyna działać

Świadczenie to jest elementem nowej ustawowej regulacji, tzw. ustawy o wsparciu rodzin, której drugi stopień wchodzi w życie 1 stycznia, poszerzając krąg uprawnionych osób. Dotychczasowa sztywna górna granica najniższych dochodów zostaje zniesiona i zastąpiona elastycznym modelem naliczania zasiłku. Oznacza to, że rodzina, która według starego modelu miała dochody nieco wyższe niż minimalne i nie otrzymywała nic, obecnie ma prawo do dodatku na dziecko. Będzie on tym niższy, im wyższe są dochody. Chodzi o to, aby pomóc „rodzicom, którzy codziennie rano wstają i idą do pracy, a których dochody mimo tego nie wystarczają do wyżywienia rodziny” – zaznaczyła minister rodziny w rozmowie z agencją DPA.

– Złożenie wniosku będzie opłacało się bardzo wielu rodzinom, które do tej pory żyją w utajonej biedzie – powiedziała minister Giffey. Liczba wniosków złożonych już w ostatnich miesiącach wzrosła o 50 tys., po tym jak w życie wszedł pierwszy stopień ustawy o wsparciu rodzin.

Latem br., od kiedy ustawa weszła w życie, dodatek na dzieci został podwyższony. Poza tym ustawa oznacza dla rodzin jeszcze inne korzyści: kto otrzymuje dodatek na dzieci, automatycznie zwolniony jest z opłat za przedszkola i ma prawo do tzw. świadczeń edukacyjnych i partycypacyjnych, czyli np. bezpłatnego obiadu w przedszkolu lub szkole, dopłat do wycieczek szkolnych, lekcji w szkole muzycznej czy składek w klubach sportowych.

Wnioski o dodatek na dzieci od wiosny przyszłego roku będzie można składać także w Internecie, co przypuszczalnie jeszcze zwiększy krąg osób, które będą się o niego ubiegać.

Podstawowe zaopatrzenie byłoby jeszcze lepsze

Szef opozycyjnego klubu poselskiego Lewicy Dietmar Bartsch określił te zmiany jako „pomyślną poprawę” – zaznaczył przy tym, że biedę dzieci można zwalczać skutecznie tylko przez wprowadzenie podstawowego zaopatrzenia dla dzieci. Za takim świadczeniem opowiada się oprócz Lewicy także SPD, Zieloni i organizacje broniące praw dzieci.

Model ten polegałby na tym, że wszystkie świadczenia rodzinne, jak zasiłek na dzieci, dodatek na dzieci, zapomogi socjalne i wszystkie dodatkowe świadczenia skomasowane zostałyby w jednym świadczeniu.

Najbardziej znanym świadczeniem dla dzieci w RFN jest zasiłek dla dzieci Kindergeld. Wydatki budżetowe na to świadczenie osiągnęły kolejny rekordowy poziom. Jak podaje „Handelsblatt”, pod koniec listopada wypłacane było ono 15,7 mln dzieci. Od roku 2017 liczba odbiorców tego świadczenia co roku rosła o ponad 300 tys. Jak wyjaśnia Kasa Rodzinna (Familienkasse), w której gestii leżą wypłaty tego zasiłku, wzrost w ubiegłych latach wynikał z migracji pracowników przede wszystkim z Unii Europejskiej, większego przyrostu naturalnego w niektórych regionach Niemiec i coraz wyższej liczby uchodźców ze statusem azylanta.

Suma wypłat Kindergeld wzrosła w 2019 roku do 35,4 mld euro; w roku ubiegłym wyniosła 33,8 mld. Wzrost tej kwoty wynika nie tylko z szerszego grona odbiorców, ale także podwyżki samego świadczenia, jaka nastąpiła w roku 2019. W lipcu 2019zasiłek na pierwsze i drugie dziecko wzrósł o 10 euro do kwoty 204 euro, na trzecie dziecko wypłacanych jest 210 euro, a na każde dalsze dziecko 235 euro miesięcznie.

