18 martwych morświnów po wysadzeniu min na Bałtyku

Wysadzenie 39 min morskich z okresu II wojny światowej w rezerwacie Fehmarnbelt wywołało falę krytyki. "Takie akcje zagrażają utrzymaniu populacji bałtyckich morświnów, znajdujących się pod ścisła ochroną", powiedział minister środowiska Szlezwika-Holsztynu Jan Philipp Albrecht z partii Zielonych.

Wskutek eksplozji na dnie morza powstał krater o głębokości 1,5 metra i szerokości 5 metrów. Zdaniem obrońców przyrody oznacza to zniszczenie całej morskiej flory i fauny w promieniu do 30 metrów.

NABU ocenia wysadzenie min jako "niedopuszczalne"

W tygodniach, które upłynęły po tej operacji znaleziono łącznie 18 martwych morświnów, o czym poinformowała niemiecka organizacja ochrony przyrody NABU. Jej prezes Leif Miller wyjaśnił, że nie sposób jest ustalić dokładnie ile morskich zwierząt, będących wtedy w okresie godowym, zostało w sumie zabitych albo rannych.

Morświn

Mimo to: "To zdarzenie jest niedopuszczalne i świadczy o ignorowaniu obwiązujących przepisów o ochronie przyrody i niedostatecznej świadomości ekologicznej w marynarce wojennej, jak również całkowitym blamażu polityków w podejściu do problemu niewybuchów z okresu ostatniej wojny", oświadczył Miller.

W ubiegłym roku na niemieckim wybrzeżu Bałtyku w sumie 203 martwe morświny, z czego 134 w Szlezwiku-Holsztynie i 69 w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Ochrona dzięki podwodnym robotom?

Organizacja ekologiczna NABU przypuszcza, że manewry morskie NATO są okazją do taniego sposobu wysadzania wojennych niewybuchów, który pozwala unikać żmudnego procesu uzgadniania takich poczynań z władzami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody. NABU ocenia, że na dnie Bałtyku i Morza Północnego spoczywa jeszcze ponad 1,6 mln ton amunicji, bomb i min z okresu II wojny światowej.

Minister środowiska Szlezwika-Holsztynu Albrecht wezwał władze federalne do opracowania alternatywnej metody ich usuwania oraz do nasilenia prac nad projektami przewidującymi wykorzystanie do tego celu podmorskich robotów. Od minister obrony Kramp-Karrenbauer Miller oczekuje, że będzie respektowała obowiązujące przepisy międzynarodowe o ochronie morświnów i zabroni dalszego wysadzania amunicji zalegającej na dnie morza.

dpa, afp, NABU / jak