17 doktorat honoris causa dla Merkel. „Wyjątkowa osobowość”

W sobotę (31.08.19) podczas uroczystości we wnętrzach opery w Lipsku kanclerz Angela Merkel (CDU) otrzymała doktora honoris causa za jej styl przywództwa politycznego. Laudację wygłosiła szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Christine Lagarde. W swoim wystąpieniu uznała ona Angelę Merkel za „wyjątkową osobowość”, która „swoim „wybitnym stylem przewodzenia” w „niemałym stopniu miała wpływ na świat”. Jak podkreśliła Lagarde, kanclerz w swojej karierze zerwała "ze starymi wzorcami”, by doprowadzić do społecznej modernizacji Niemiec. Przyszła szefowa Centralnego Banku Europejskiego (EZB) chwaliła także „nieustanne zaangażowanie Merkel w to, by skupić wszystkich zainteresowanych przy jednym stole”. Jak zaznaczyła dalej, naczelną dewizą przywództwa szefowej niemieckiego rządu szczególnie na arenie światowej jest współpraca zamiast konfrontacji.

Niespotykana obowiązkowość

Lagarde doceniła także sumienność Angeli Merkel, która jest zdaniem szefowej MFW „zawsze najlepiej przygotowaną osobą”. Podchodzi ona do problemu w sposób metodyczny i cierpliwy, rozkładając go na elementy i przygotowując krok po kroku rozwiązanie. Do tego dochodzi jej zdecydowanie. Zdaniem Christine Lagarde kanclerz posiada „niewiarygodną siłę wewnętrzną”, która pozwala jej tak długo prowadzić negocjacje, aż osiągnięte zostanie porozumienie. Ponadto motywem przewodnim przywództwa niemieckiej kanclerz „jest głęboko zakorzeniona obowiązkowość”.

„Jeszcze o mnie usłyszą”

W swojej mowie dziękczynnej Angela Merkel nawoływała do gotowości do kompromisu. Jej zdaniem „społeczeństwo bez kompromisu nie będzie spójne”. Kanclerz zasugerowała również, że po upływie jej kadencji rozważy możliwość zaangażowania się w pracę na uczelniach wyższych. „Wszystkie uniwersytety, które wyróżniły mnie doktoratem honoris causa, i tak jeszcze o mnie usłyszą, gdy przestanę być kanclerz – zapowiedziała szefowa niemieckiego rządu.

Angela Merkel otrzymała honorowy doktorat w Lipsku w ramach uroczystości przyznania tytułów naukowych 220 studentom z całego świata.

Wyróżnienie w Lipsku jest siedemnastym tytułem honoris causa, m.in. po trzech tytułach uzyskanych w Izraelu oraz na elitarnym uniwersytecie Harvarda w USA.

(dpa/afp/jar)