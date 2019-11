15-latka podejrzana o zamordowanie brata

Tragiczne wydarzenie rozegrały się w domu wielorodzinnym w niemieckim mieście Detmold, w Nadrenii Północnej-Westfalii. Trzylatka znalazł w środę wieczorem jeden z członków rodziny i natychmiast zaalarmował policję. Dziecko miało na ciele wiele ran kłutych. Jak podała policja, najprawdopodobniej zostało ugodzone nożem. Po siostrze chłopca nie było śladu.

Poszukiwania rozpoczęto jeszcze w środę w nocy. W akcji brały udział psy tropiące oraz helikopter. Dziewczynę udało się znaleźć dopiero w czwartek rano. Znajdowała się 14 kilometrów od domu. Podczas zatrzymania nie opierała się, była spokojna - poinformował rzecznik miejscowej prokuratury Christopher Imig.

Rodzina, w której rozegrała się tragedia, pochodzi z Polski. Zapewniono jej pomoc. Sprawę bada piętnastoosobowy zespół policji. Dokładną przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok.

Policja nie informuje, co spowodowało, że dziewczyna zaatakowała brata. Niemiecki "Bild" donosi jendak, że motywem mogła być zazdrość.

W czwartek przed dom, gdzie doszło do tragedii, okoliczni mieszkańcy przynieśli kwiaty oraz zapalone znicze.

W Niemczech niezwykle rzadko dochodzi do sytuacji, w których dzieci lub młodzież mordują swoje rodzeństwo. Ostatni taki przypadek miał miejsce przed dziesięcioma laty. 16-latek zabił młodszego, sześcioletniego brata. Jak przyznał, zrobił to, ponieważ go nienawidził.

