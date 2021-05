13-letnia skaterka najmłodszą członkinią olimpijskiej kadry Niemiec

Super hit Avril Lavigne musi zostać napisany na nowo. Słynny „Sk8er Boi" jest już passe - teraz nadchodzi Lilly Stoephasius. Nie żaden skater, jak w piosence, ale sama deskorolka wywróciła do góry nogami życie 13-latki. Utalentowana dziewczyna, która od lat szlifuje swój kunszt w berlińskich parkach, jest najmłodszą niemiecką nadzieją olimpijską. W Tokio zaprezentuje światu swój wyjątkowy talent. Jazda na deskorolce będzie tam miała swoją premierę jako dyscyplina olimpijska.

„To wciąż nierealne uczucie - ale zakwalifikowałem się do Igrzysk Olimpijskich w Tokio" - napisała na Instagramie. Będzie też najmłodszą niemiecką zawodniczką startującą na igrzyskach w Japonii. Jedno z 20 miejsc startowych w tej dyscyplinie parkurowej zapewniła sobie dzięki doskonałym wynikom podczas eliminacji w Pro Tour w Des Moines w stanie Iowa, USA.

Z falującymi pod kaskiem włosami mieszkanka Berlina spektakularnie przelatuje przez tak zwane baseny. W swoim typowym skater look'u z koszulą, jeansami i trampkami czuje się w skate parkach jak ryba w wodzie. Pasja doprowadziła ją do tak wielkiego sukcesu, że sama nie może w to uwierzyć. Wraz z nim zmieniło się też jej życie. – Nagle w każdy weekend wyjeżdżamy za granicę, by trenować i jeździć na konkursy – powiedziała Stoephasius.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Trening - rozgrzewka Natalia trenuje 2-razy dziennie w hali klubu SV Colonia 06. Utalentowaną pieściarkę- amatorkę wspiera finansowo koloński klub, Fundacja Sportowa Nadrenii - Północnej Westfalii oraz fundacja Deutsche Sporthilfe.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Ciąg dalszy Kask zapięty, założone ochraniacze na zęby, jeszcze trzeba owinąć dłonie bawełnianymi owijkami, albo, jak kto woli, taśmami bokserskimi.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Gotowa do walki Rękawice dopięte i teraz kolejna faza treningu: praca nad techniką.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” W parze z Nadine Apetz Boksując z koleżanką z drużyny Natalia trenuje ciosy i techniki bokserskie: dużo sierpów, ciosów na żebra i podbródkowych. Raz w ataku, to znowu w defensywie.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Urazy i skaleczenia Może do nich dojść także w czasie treningu. Jeden cios w nos i trzeba tamować krew kawałkiem papieru toaletowego.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Podstawowe kombinacje Zmierzyć się z samym trenerem nie jest łatwo. Markując ciosy, należy wykonywać je tak, aby możliwie jak najskuteczniej odciągnąć uwagę przeciwnika. Muszą być naturalne i wyraziste, nie do odróżnienia od prawdziwych.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Pod dyktando Trener Łukasz Wilaszek wyłapuje każde techniczne niedociągnięcie. Gdy trzeba, np. z gardy wyprowadzić poprawnie lewy sierpowy....

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Zadowoleni Natalia robi stale postępy i trener chwali ją za dyscyplinę i koncentrację.Tytuły mistrza i wicemistrza Niemiec to tylko etapy na drodze do igrzysk olimpijskich w 2020 r. w Tokio.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Męska domena Teraz ring należy do pięściarza Kemala Teke (z prawej) i jego kolegi. Ćwiczą działania obronne i zaczepne. W klubie SC Colonia 06 w Kolonii pięściarki pozostają w mniejszości.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Jason Quansah Nie ma chyba takiego mężczyzny, który na widok bokserskiego worka nie zdecydowałby się w niego uderzyć. Dla Jasona walka z workiem to jeden z elementów żmudnego codziennego treningu.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Kemal Teke Pracował nad dynamiką i szybkością ciosu przy dużym, a nawet przesadnym skręcie stopy, nogi, biodra i barku. A teraz krótka przerwa.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Oko na błędy Łukasz Wilaszek jest doświadczonym trenerem i czuwa nad wszystkim, przyglądając się uważnie ciosom prostym, sierpom, lewym prawym... czy udają się dobrze jego podopiecznym.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Czas na rozciąganie Rozciąganie jest integralnym elementem treningu. Po każdym z nich tkanka mięśniowa musi wrócić do optymalnej długości, żeby mogła się "zrelaksować" i być gotową do kolejnych obciążeń treningowych.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Po dobrze spełnionym obowiązku ....pora na zasłużony odpoczynek.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” SC Colonia 06 Bokserska ekipa Natalii Pawletko w Kolonii. Pięściarek tu, jak na lekarstwo.

Jest pięściarką od 4 lat i kocha boks, „bo to ciężki i twardy sport” Rękawice Ich jakość ma ogromne znaczenie. Najlepiej powinny mieć podwójne usztywnienie nadgarstka.Najpopularniejsze modele rękawic to te z rzepami. Zaleca się, by rzep (mankiet) rękawicy był szeroki na minimum 7 cm. Fachowcy polecają rękawice ze skóry naturalnej. Są droższe, ale trwalsze. Autor: Alexandra Jarecka



Coraz więcej kobiet w skateboardingu

Jeszcze nie umiała dobrze chodzić, a już stała na desce z czterema kółkami. Trenerem jest jej ojciec Oliver, rodzina jeździ z nią na zawody. Mimo wysiłku „naprawdę to lubię" – zapewnia Lilly. Regularnie dostaje wolne od szkoły na swoje zawody. Rodzice są z zawodu nauczycielami, więc sami mogą pomagać córce w nauce. W związku z premierą skateboardingu w Tokio Lilly Stoephasius styka się z zupełnie nowymi procedurami, takimi jak kontrole antydopingowe. – Ale moi rodzice mnie wspierają, więc wszystko jest w porządku – mówi uczennica.

Robi wrażenie, jakby zupełnie nie przejmowała się tym wielkim wydarzeniem. Jak dla większości skaterów, Tokio jest dla niej „po prostu zawodami, na których będę się dobrze bawić". Ale jej występ może także przyczynić się do zwalczania istniejących nierówności. Wspieranie światowej klasy zawodniczek, takich jak Stoephasius, doprowadziłoby do „demokratyzacji skateboardingu" – powiedział SID Hans-Juergen Kuhn, przewodniczący Skateboard Germany (SKD). Dodatkowe wsparcie finansowe przyniosłoby szczególne korzyści „kobietom i młodym dziewczynom takim jak Lilly".

Sama Stoephasius uważa za konieczne nadrobienie zaległości w zakresie nierównych nagród pieniężnych i kontraktów sponsorskich. Jednocześnie cieszy się z rosnącego grona skaterek: „Dołączyły nowe kobiety, a poziom wyraźnie wzrósł. Myślę, że to w końcu doprowadzi do równowagi". Jej prostym życzeniem jest, aby w przyszłości „było po prostu fifty-fifty". „Jesteśmy na dobrej drodze do tego celu” – uważa.

