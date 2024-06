125 lat Opla. Firma stawia na elektromobilność

Producent samochodów Opel świętuje jubileusz i zapowiada przejście na samochody elektryczne. Według kanclerza Olafa Scholza przełoży się to na sukces wobec międzynarodowej konkurencji.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ostrzega przed zamykaniem się rynków europejskich przed konkurencją z zagranicy. – Nie zamykamy naszych rynków przed zagranicznymi firmami, ponieważ nie chcemy tego samego dla naszych firm – powiedział polityk SPD w sobotę (08.06.2024) podczas uroczystości z okazji 125-lecia produkcji samochodów marki Opel w głównej fabryce producenta w Rüsselsheim.

Protekcjonizm i nielegalne bariery celne sprawiają, że „wszystko staje się droższe i czyni nas biedniejszymi” – powiedział kanclerz. Jednocześnie podkreślił: „Nie mam wątpliwości, że będziemy również w tym wieku przodować w przemyśle samochodowym, jeśli będziemy stawiać na postęp i odnowę. Jednak do tego potrzebny jest także uczciwy i wolny handel światowy”.

W połowie maja Stany Zjednoczone nałożyły cła w wysokości 100 procent na import samochodów elektrycznych i innych produktów z Chin. USA oskarżają Pekin o zakłócanie konkurencji poprzez znaczne wsparcie państwowe. Unia Europejska również analizuje chiński wpływ na rynek samochodów elektrycznych, ale na razie nie podjęto decyzji o nałożeniu na Chiny ceł karnych.

Opel stawia na elektromobilność

Jak ogłosił podczas jubileuszu szef Opla, firma zamierza w bardziej zdecydowany sposób podążać w kierunku elektromobilności. – Od 2025 roku każdy nowy model Opla będzie wyposażony wyłącznie w napęd elektryczny z baterią – zapewnił Florian Huettl. Jeszcze pod koniec kwietnia podczas prezentacji nowego modelu E w fabryce w Eisenach potwierdził cel producenta, aby od 2028 roku oferować wyłącznie samochody elektryczne w Europie. – Jasno trzymamy się naszego planu, również jeśli chodzi o tempo. Nie możemy całkowicie uzależnić tego od polityki – stwierdził szef Opla.

Dużą niepewność na rynku pojazdów elektrycznych wywołało zakończenie w grudniu 2023 roku rządowych dotacji dla samochodów elektrycznych.

Kanclerz Scholz powiedział pracownikom Opla w Rüsselsheim, że „przetrwają w uczciwej konkurencji również wobec nowych konkurentów, na przykład z Chin”. Dzień przed wyborami do Parlamentu Europejskiego kanclerz zadeklarował swoje poparcie dla przyjaznej dla klimatu przebudowy gospodarki, także w sektorze transportu: „Opowiadamy się za rozbudową elektromobilności” – podkreślił socjaldemokrata. I dodał: „Kto teraz chce to odwrócić, naraża nie tylko wszystko, co dotychczas osiągnięto, ale także nasz dobrobyt i przyszłość jako narodu przemysłowego”.

Od produkcji maszyn do szycia do produkcji samochodów

Historia samochodu w firmie Opel sięga 1899 roku. 125 lat temu producent maszyn do szycia i rowerów zbudował swoje pierwsze auto o nazwie „Patentmotorwagen System Lutzmann”. Wcześniej Opel przejął fabrykę samochodów Anhaltinische Motorwagenfabrik założoną przez pioniera motoryzacji Friedricha Lutzmanna i przeniósł ją z Dessau do Rüsselsheim koło Frankfurtu nad Menem.

Po prawie 90 latach produkcji w ramach amerykańskiego koncernu General Motors, w lecie 2017 roku Opel został przejęty przez matkę Peugeota PSA, która w międzyczasie połączyła się z Fiat-Chrysler w Stellantis. Jako jedyna niemiecka marka w tym europejsko-amerykańskim koncernie, Opel od kilku lat znowu zarabia pieniądze, ale po redukcji tysięcy miejsc pracy i kuracji odchudzającej w poszczególnych lokalizacjach. Oprócz głównej siedziby w Rüsselsheim, Opel ma fabryki w Eisenach i Kaiserslautern.

(DPA/jar)

