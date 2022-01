Uwodzicielka

Jednym z głównych powodów jej sukcesu był jej zadbany wygląd. Nawet w dzikim nocnym życiu Berlina lat 20-tych Marlena Dietrich wiedziała, jak się bawić. Dotyczyło to również noszenia męskich ubrań: Spodnie, kapelusze, garnitury - to wszystko było częścią jej stroju. W Hollywood wywoływało to konsternację - szczególnie w kołach konserwatywnych.