Życie w pandemii. Dzieci odchorowują lockdown

Jest końcówka grudnia, gdy Axel Gerschlauer zauważa, że coś zaczyna się dziać. W ostatnich tygodniach przed świętami do jego gabinetu lekarskiego w Bonn trafia aż trzech nastolatków, którzy mocno pocięli sobie przedramiona. Trzy przypadki, w trzy tygodnie. Normalnie ma takich pacjentów raz na kwartał albo raz na pół roku. – W tym momencie zdałem sobie sprawę, że dzieje się coś naprawdę złego – mówi pediatra.

Gerschlauer nie widzi jednak wszystkich swoich młodych pacjentów. Wielu unika jego gabinetu w obawie przed koronawirusem. Telefon dzwoni za to prawie bez przerwy. Po drugiej stronie często słychać zrezygnowanych i zestresowanych rodziców, szukających u niego porady.

– Większość porad telefonicznych bez wątpienia dotyczy obciążeń psychicznych. Stany lękowe, kłopoty z koncentracją czy ze snem. Wszystko to bardzo się nasiliło w ostatnich miesiącach – mówi. Od połowy grudnia w Niemczech obowiązują zaostrzone restrykcje pandemiczne. W wielu landach szkoły i przedszkola pozostają zamknięte. Także aktywność na świeżym powietrzu została ograniczona, choćby gry zespołowe.

Pandemiczne opóźnienie w rozwoju

Axel Gerschlauer jest członkiem Federalnego Zrzeszenia Pediatrów. To, co słyszy od swoich kolegów po fachu w całym kraju, brzmi coraz dramatyczniej. – Zaburzenia zachowania, opóźnienie w rozwoju mowy, wiele dzieci bardzo przytyło. Ogromnie wydłużył się czas korzystania z mediów – wylicza. Potwierdza to zresztą ankieta przeprowadzona wśród 347 psychoterapeutów.

Pusta szkoła w pandemii

Jego zdaniem Niemcy będą musiały zainwestować dużo czasu i pieniędzy, aby doprowadzić setki tysięcy dzieci i młodzieży do porządku. – To będzie wielkim wyzwaniem. W nadchodzących dwóch latach będziemy potrzebować planu i bardzo dużo personelu. Potrzeba o połowę więcej psychoterapeutów – mówi.

Telefon zaufania dzwoni

Dzieci i młodzież, którzy sami zauważą, że potrzebują pomocy i chcą wziąć sprawy w swoje ręcę, już od 40 lat mogą dzwonić w Niemczech pod numer 116111. Pracownicy telefonu zaufania wysłuchają tam problemów związanych z pierwszą miłością, jedynką w szkole czy kłótnią z rodzicami.

Obecnie są też pierwszym kontaktem dla dzieci i młodzieży cierpiących z powodu lockdownu. Zdarza się, że dzwonią nawet ośmiolatki. – Tematy takie jak zdrowie psychiczne czy samotność bardzo wzmogły się w ostatnich miesiącach. Mamy też coraz więcej dzieci, które skarżą się, że doświadczyły przemocy – mówi Anna Zacharias z telefonu zaufania.

Anna Zacharias ma ostatnio pełne ręce roboty, także dlatego, że o telefonie zaufania 116111 nagle znowu zrobiło się w Niemczech głośno. Jedna z dziennikarek telewizyjnych w emocjonalnym apelu przeciwko restrykcjom pandemicznym przypomniała, że na 116111 zadzwoniło w ubiegłym roku ponad 460 tysięcy dzieci.

To być może jeden z nielicznych pozytywnych aspektów całego koronakryzysu, że telefonowi zaufania zrobiono taką reklamę, lepszą niż wszystkie ulotki i odwiedziny w szkołach. – 2020 rok przyniósł także gwałtowny wzrost porad online, których przybyło o jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2019 – mówi Anna Zacharias.

Kontakty z równieśnikami zamrożone na długie miesiące

Obok 3 tysięcy wykształconych opiekunów odbierających telefony, porad udziela obecnie także 80 współpracowników odpowiadających na zapytanie online. – Dzieci piszą często, że nie mogą rozmawiać przez telefon, bo wszyscy są w domu, dlatego wolą pisać – mówi.

Ale z telefonicznych porad korzystają nie tylko dzieci. Także rodzice sięgają po słuchawkę. Liczba porad dla rodziców wzrosła w ubiegłym roku o 64 procent. I nie chodzi już tylko o problemy z dojrzewającymi dziećmi czy konflikty w rodzinie, ale często o lockdown, który wystawia nerwy całych rodzin na ciężką próbę.

Dla maluchów koronakryzys to już prawie normalność

Okaleczająca się młodzież, ośmiolatki dzwoniące na telefon zaufania. Ale co dzieje się w czasie pandemii z najmniejszymi? Ulla Baumgaertner-Schmaeing, pracująca od 18 lat dla Niemieckiej Federacji Obrony Dzieci, mówi, że gdy rodzice są wystraszeni sytuacja pandemiczną, bezpośrednio przekłada się to na dzieci.

Pedagożka socjalna opowiada o matce, której synek nie chciał iść do przedszkola, bo bał się koronawirusa. – Powiedziałam jej, że aż trudno to sobie wyobrazić, a potem okazało się, że ta kobieta sama ogromnie bała się wirusa. Dziecko to podłapało, strach się na nie przeniósł – mówi.

W ośrodku prowadzonym przez pedagożkę nie brakuje dzieci, które nie znają innego świata niż ten, w którym wszyscy noszą maskę, w którym trzeba ciągle myć ręce i nie można spotykać się z innymi.

Wydaje się, że najmłodsi właśnie dlatego lepiej to wszystko znoszą niż choćby nieco starsze rodzeństwo. – Najmłodsi potrafią nawet włączyć to w świat zabaw. Lalki i misie nagle też noszą maski. Dla nich koronawirus to już prawie normalność – mówi Ulla Baumgaertner-Schmaeing.