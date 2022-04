Bertolt Brecht z Niemiec

Dzień po pożarze Reichstagu w lutym 1933 roku Bertolt Brecht uciekł z rodziną do Paryża, a potem do Danii. Wkrótce potem jego książki zostały spalone i zakazane. Jego spektakle teatralne już dawno były przerywane przez Oddziały Szturmowe NSDAP. W roku 1941 Brecht przeniósł się z Helene Weigel do Los Angeles, a dopiero w roku1949 powrócili do Berlina, na wschód podzielonego miasta.