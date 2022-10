Żona Assange’a prosi niemiecki rząd o pomoc

– Oczekujemy i żądamy, aby rząd Niemiec, który ma kontakty z USA i Wielką Brytanią, przystąpił do działania i doprowadził sprawę Juliana do takiego zakończenia, w którym będzie on mógł powrócić do domu, do swoich dzieci.

Nominacja do nagrody utrzyma zainteresowanie

Ojciec i żona Juliana Assange’a – John Shipton i Stella Morris – apel tej treści skierowali podczas wizyty w Berlinie do kanclerza Olafa Scholza z SPD i minister spraw zagranicznych Annaleny Baerbock z partii Zielonych. Shipton zwrócił uwagę na to, że Baerbock okazała wcześniej przynajmniej swoje zainteresowanie sprawą Assange’a.

Wsparcie „we wszelki możliwy sposób” jest teraz potrzebą chwili, jak podkreślił John Shipton. Jedną z możliwości zaangażowania się na korzyść Assange’a jest nominowanie go do tegorocznej Nagrody im. Sacharowa, przyznawanej przez Parlament Europejski. Nazwisko jej laureata poznamy w środę 19 października.

– Nominowanie go jest niezwykle ważne. Zwiększa nasze możliwości, by utrzymać zainteresowanie opinii publicznej jego sprawą – zaznaczyła Stella Morris w wywiadzie dla DW.

Od 2012 do 2019 roku Ekwador udzielił Julianowi Assange'owi azylu w swojej ambasadzie w Londynie

Assange’owi grozi w USA kara śmierci

Julian Assange, który od ponad trzech i pół roku przebywa w londyńskim więzieniu o zaostrzonym rygorze, stoi w obliczu „niepewnej przyszłości”, jak powiedziała Stella Morris. Możliwość prowadzenia przez niego sporu prawnego, mającego zapobiec jego ekstradycji do USA, jest utrudniona przez pobyt w zakładzie karnym. Ponadto z powodu zarażenia się koronawirusem Assange od dzisiejszej (15.10.2022) soboty nie może opuszczać swojej celi.

– Przedtem przynajmniej miał możliwość spacerowania czasem przez godzinę dziennie po więziennym podwórku i zaczerpnięcia świeżego powietrza – wyjaśniła Stella Morris.

Nawiązując do grożących Julianowi Assange’owi kar oświadczyła, że jej mąż „nie jest żadnym kryminalistą”. Amerykański Departament Sprawiedliwości oskarżył go jednak jako hackera o uprawianie działalności szpiegowskiej. W razie skazania go na podstawie ustawy „Espionage Act” najwyżym wymiarem kary byłaby kara śmierci.

Julianowi Assange’owi zarzuca się, że razem z sygnalistką Chelsea Manning skradli tajne materiały na temat operacji militarnych USA w Iraku i Afganistanie, a następnie opublikowali je na platformie internetowej Wikileaks, co naraziło na niebezpieczeństwo lokalnych informatorów współpracujących ze siłami USA w tych krajach.

Zwolennik założyciela WikiLeaks przed budynkiem Parlamentu w Londynie, 8 października 2022 r., podczas demonstracji przeciwko zatrzymaniu Assange'a

„To nie jest przypadek prawny”

Zwolennicy Assange’a widzą w nim odważnego dziennikarza, który wydobył na światło dzienne zbrodnie wojenne.

– To nie jest przypadek prawny, tylko sprawa polityczna, w której chodzi o aresztowanie dziennikarza w imieniu zagranicznego mocarstwa – twierdzi także jego żona, Stella Morris. Jej zdaniem postępowanie przeciwko Assange’owi, wszczęte przez administrację prezydenta Trumpa i kontynuowane przez administrację prezydenta Bidena, „pozostaje w sprzeczności ze wszystkimi wartościami, którymi szczycą się USA”.

Morris i Assange przez kilka lat chronili się w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. W marcu tego roku wzięli ślub w więzieniu Belmarsch. Mają dwoje dzieci.

