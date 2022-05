Żanna Słoniowska: „Otwiera się nowy rozdział”

DW: Jak przeżyła pani 24 lutego?

Żanna Słoniowska: Nie da się nie pamiętać tego dnia. Rano gdzieś jechałam autem. Nie sprawdzam wiadomości po wstaniu z łózka, bo próbuję chronić psychikę, dlatego nie wiedziałam, że się zaczęło. Zadzwoniła przyjaciółka, a ja z wrażenia omal nie wjechałam w jakieś samochody jadące z naprzeciwka. Mimo, że napięcie narastało od kilku miesięcy, wolałam wierzyć tym ekspertom, którzy mówili, że rosyjskie wojska na granicy z Ukrainą to blef Putina, rodzaj targowania się z Zachodem. Rozpoczęcie wojny przeżyłam jako Apokalipsę z jakichś upiornych snów. Ludzie z Ukrainy przeważnie mają generacyjne traumy różnego rodzaju, które w dramatycznych życiowych momentach się otwierają. Myślę, że gdzieś tam byłam od wczesnego dzieciństwa karmiona apokaliptycznymi wizjami wojny. Tamtego ranka poczułam, że zaglądam do wnętrza otchłani.

Przypuszczam, że ma pani w Ukrainie krewnych i przyjaciół? Jak się teraz toczą ich losy? Czy są bezpieczni?

-Mam tam wielu przyjaciół i znajomych. Moja mama mieszka w Kijowie, w styczniu przyjechała w odwiedziny do wnuków do Krakowa i już została, przynajmniej na razie. W pierwszych dniach wojny bomba trafiła w sąsiedni blok na jej osiedlu, fala po wybuchu potłukła naczynia w jej mieszkaniu. To tylko parę pobitych kubków czy talerzy, ale i tak wymowna ilustracja aktualnej rzeczywistości. Znasz te bloki, znasz ten dom, to szokuje. Czy moje koleżanki – dziennikarki, które się pobudowały w Buczy ... Na szczęście zdołały wyjechać przed masakrą, ale i tak musimy żyć ze świadomością tego, co działo się w tym kiedyś przyjemnym miasteczku, z tymi, którzy pozostali. Najwięcej znajomych mam we Lwowie, tam się urodziłam. Niektórzy moi przyjaciele nie reagują na alarmy bombowe... Mówią, że są zbyt częste, że nie chce im się schodzić do schronu. Wszyscy żyją, ale ich życie się zmieniło. Na przykład moja przyjaciółka, która pracuje w bibliotece – przez całe życie tam pracowała – od pierwszego dnia wojny razem ze współpracownikami plecie siatki maskujące na potrzeby frontu. Jest to biblioteka dla dzieci i młodzieży, która teraz wygląda trochę jak las. Mówiła mi, że raz jakieś dziecko zaplątało się w takiej siatce… Ona z kolei, jak wszyscy pracownicy, ma obowiązak schodzenia do schronu, chodzi o odpowiedzialność za dzieci, więc przy każdym alarmie schodzą i kontynuują zajęcia edukacyjne.

Widziała pani tłumy Ukrainek i Ukraińców przybywających do Polski. Mieszka pani w Krakowie, gdzie szczególnie wielu ludzi z Ukrainy schroniło się teraz przed wojną.

- Sposób, w jaki uchodźcy z Ukrainy są przyjmowani przez Polaków zrobił na mnie ogromne wrażenie. To, jak Polska otwarła wszystkie drzwi i wywiesiła ukraińskie flagi. To jest bez precedensu. Mocno czuję, że na naszych oczach teraz dzieje się historia. Otwiera się nowy, intensywny rozdział między Ukrainą i Polską, ale też całą zjednoczoną Europą i Ukrainą. Więc z jednej strony myślałam: Boże, przecież ja już przeżyłam historyczne chwile, kiedy rozpadał się Związek Radziecki! Myślałam, że na jedno życie to wystarczy. A tu proszę: niedobite imperium nadal szczerzy swoje kły. Musimy jeszcze wiele przeboleć, aż zobaczymy, jak ono zdycha ostatecznie.

Jeśli chodzi o moje pomaganie, to w Krakowie jest naprawdę łatwo: wystarczy skontaktować znajomych Polaków ze znajomymi Ukraińcami, potem wszystko dzieje się szybko. Są udostępniane mieszkania, przesyłane niezbędne rzeczy, załatwiane formalności. Pomagam znajomym znajomych, nie stać mnie na zaangażowanie się w pomoc systemową. Mówię albo piszę do znajomych, że rodzina nie ma gdzie mieszkać i zaraz potem mogą wprowadzić się do mieszkania czyjegoś syna w dzielnicy willowej Krakowa, bo są ważniejsi, a syn może na razie wrócić do rodziców. Albo: kobieta przyjechała do Polski z dwiema sukienkami, więc po kilku dniach z łatwością zdobywam dla niej wielkie worki eleganckich ubrań właściwego rozmiaru.

Jak pani odbiera nastawienie Polaków i Niemców do wojny w Ukrainie? Czy obserwuje pani w tej kwestii różnice?

- Pierwsza różnica była wizualna, bo Kraków i Warszawa są obficie przyozdobione w niebiesko-żółte kolory, natomiast tu w Niemczech takich symboli w przestrzeni publicznej jest stosunkowo niewiele. Przekraczasz granicę i widzisz, że tutaj toczy się zwyczajne życie. To rodzi mieszane uczucia. Z jednej strony jest jakieś poczucie ulgi, że nie wszędzie się żyje tylko wojną. W sumie dobrze, że wojna nie ogarnęła całego świata. Z drugiej strony, te pojedyncze przejawy solidarności, flagi na niektórych oficjalnych budynkach czy kościołach, na przykład na Operze w Hamburgu, nagle wydają się jakby bardziej cenne, bo nie powszechne. Tu i ówdzie na ulicach dostrzegam takie różne, nieraz małe i zaszyfrowane strzałki, gdzie należy pójść, żeby dostać pomoc.

Zauważyłam też, że w przejściach podziemnych są sprzedawane flagi ukraińskie. Niewiele wiem o Niemczech, a tu nagle w przededniu 8 i 9 maja słyszę o zakazie demonstrowania z symboliką ukraińską w Berlinie. Coś niesłychanego. Dlaczego? Czy to jakiś odprysk myślenia o tym, że „obydwie strony tego konfliktu zasługują na wysłuchanie” i z tego powodu nie zajmujemy jasnego stanowiska? Pomijając fakt, że zakaz ukraińskich flag natychmiast wywołuje we mnie bolesny rezonans: chodzi o całe stulecia wymazywania tych kolorów w przestrzeni publicznej.

Sam temat wojny w Ukrainie oczywiście dominuje rozmowy z niemieckimi przyjaciółmi. W tych dniach na pierwszy plan również wysuwa się sprawa listów otwartych niemieckich intelektualistów, odnoszących się do wojny...

W pierwszym z tych listów, opublikowanym w feministycznym czasopiśmie „Emma” sygnatariusze sprzeciwiają się dostarczeniu przez Niemcy broni walczącym Ukraińcom. W drugim z nich – przeciwnie – autorzy listu, a wśród nich noblistka Herta Mueller zachęcają rząd Niemiec do wsparcia Ukraińców poprzez dostawy broni, aby mogli skutecznie walczyć z rosyjskim agresorem. Jak pani zapatruje się na te kwestie?

- Ten pierwszy list jest takim nawoływaniem do global Peace. Tak nawoływać można z bezpiecznego i luksusowego miejsca – chyba autorzy właśnie z takiego miejsca patrzą na całą sytuację. Tymczasem jeden kraj, Rosja, napadł bezprawnie inny kraj, Ukrainę, i Ukraina się broni! Sytuacja jest w miarę prosta. Jednakże w trzecim kraju część intelektualistów mówi – no to zatrzymajmy to! Wojnę można zatrzymać, przestając się bronić. De facto nawołują do kapitulacji Ukrainy. Bo na czym miałby polegać kompromis dla obydwu stron? Jaki jest możliwy kompromis między ofiarą i o wiele silniejszym napastnikiem? Jest to niesprawiedliwe, oburzające, ociera się o skrajny egoizm. Wyczytuję w tym liście totalne niezrozumienie, czym jest i czym może być ofiarowanie własnego życia. Jest w nim również bezbrzeżna naiwność, ten pseudopacyfizm jest zupełnie nierealistyczny.

Czy wydarzenia wojenne w Ukrainie mają wpływ na pani twórczość? Jest pani teraz na stypendium im. Rogera Willemsena. Jest to rezydencja pisarska w historycznej willi w Wentorfie koło Hamburga. Czy będzie pani tu pracować nad projektem rozpoczętym jeszcze przed wojną, czy jednak może wojna wkroczyła do pani pisarskiej rzeczywistości i dominuje?

- Wojna zmieniła moje życie i nie mam pojęcia, czy stanie się dla mnie kiedyś tematem literackim. Może po latach. Po jej wybuchu nie mogłam nie tylko pisać, ale też czytać. I dopiero powrót do lektury z czasów nastoletnich, a konkretnie do prozy antywojennej Ericha Marii Remarque'a pomógł mi trochę dojść do siebie. Wkrótce po 24 lutego nagrywałam wywiad z Oksaną Zabużko, która utknęła w Polsce, dokąd przyjechała w przededniu wojny na jeden dzień promować swoją nową książkę – bez laptopa, z małym plecaczkiem. Musiała zostać na kilka miesięcy. I kiedy tak siedziałyśmy i rozmawiałyśmy, kto jest w stanie czytać, kto jest w stanie pisać, to ona powiedziała, że podobny paraliż miała w 2014 roku i wyjść z tego pomógł jej Kurt Vonnegut z „Rzeźnią numer pięć”. Myślę, że wiele osób przeżywa teraz stan zmrożenia. Jeśli chodzi o moje pisanie – jestem na samym początku stypendium literackiego i trudno mi mówić, co się wydarzy, a co nie będzie możliwe, między innymi z powodu tej wojny.

„Dom z witrażem” – pani nagradzana powieść – nabrała w tych dniach nowej aktualności. To opowieść o historii Ukrainy w XX wieku na przykładzie czterech pokoleń kobiet. To także narracja o dojrzewaniu ukraińskiej świadomości narodowej w rodzinie pani bohaterek.

-Rzeczywiście, choć powieść opisuje wcześniejsze czasy. Teraz najbardziej aktywni w walce są ludzie młodsi ode mnie. Moja bohaterka Marianna, urodzona w latach 60-tych, była ukształtowana inaczej niż oni. Intuicja kazała mi ją „zabić” strzałem snajpera w roku 1988 we Lwowie, kiedy to za Ukrainę nikt nie ginął na manifestacjach. Nawet nie wyobrażałam sobie, że potem w 2014 r. i później ludzie będą umierać, że zobaczymy wiele takich ciał jak jej, zawiniętych w błękitno-żółte flagi. Rzecz jasna, nie planowałam takiego „proroctwa”.

Pani powieść dostarcza wiele materiału do przemyśleń nad istotą ukraińskości. Ujmuje też szereg historycznych wydarzeń aż po Majdan w 2014 roku.

-To była moja pierwsza powieść. Zaczęłam o niej myśleć i ją pisać dawno, na początku lat dwutysięcznych. Kiedy już był gotów zrąb, wydarzył się Majdan. Pokazałam wówczas wydawczyni prawie gotowy manuskrypt, a ona spytała, czy nie mam ochoty dopisać coś na ten temat? I tak powstał ostatni rozdział, który jako jedyny został napisany na podstawie bieżących wydarzeń. Nie zdążył się tak stylistycznie ukształtować, jak tkanka pozostałych części. Niemniej jednak książka nadal cieszy się zainteresowaniem. Teraz po wybuchu wojny polskie wydawnictwo zdecydowało się na jej wznowienie – ukaże się pod koniec maja. Natomiast we wrześniu ukaże się hiszpański przekład, w tych dniach podpisuję też umowę z Włochami.

Paradoksalnie przy okazji wojny z rosyjskim najeźdźcą świat edukuje się w geografii Ukrainy, a czytając publikacje prasowe poznaje historię ukraińskiej kultury, przez długi czas zmuszonej walczyć o własne status quo.

-Państwo ukraińskie istnieje dopiero od lat 90-tych. Wcześniej Ukraina była częścią innych krajów, które w ten czy inny sposób prześladowały język i kulturę ukraińską – a więc nie było dobrych warunków do rozwoju. Przykład jeden z wielu: w Związku Radzieckim tłumaczenie Shakespeara na język ukraiński było zabronione. Jak mówił pisarz Wołodymyr Wynnyczenko, „naszej historii nie da się czytać bez bromu”. Historia ukraińskiej tożsamości i języka to ciąg nieustannego gnębienia, a co za tym idzie – milczenia. No bo jak dostajesz po głowie, to potem już się nie odzywasz więcej. Znowu zacytuję Oksanę Zabużko, która na ostatnim spotkaniu w Krakowie powiedziała „Nie wiem, jak się skończy ta wojna, ale jednego jestem pewna, już nigdy nie będziemy milczeli”.

Żanna Słoniowska jest polsko-ukraińską pisarką, dziennikarką i tłumaczką

Paradoksalnym dobrem w przypadku tej wojny jest fakt, że ukraińskie tematy wybrzmiewają teraz na całym świecie i będą wybrzmiewać dalej. Będzie też sporo do zrobienia. Przez ponad 30 lat istnienia państwa ukraińskiego, dyplomacja kulturalna była w powijakach, to też jeden z powodów, dlaczego ukraiński głos wcześniej gdzieś się gubił.

Instytucje wspierające literaturę, których olbrzymia część pojawiła się po 2014 roku, mają po kilka lat i trzymają się głównie na entuzjazmie poszczególnych osób. Wcześniej regulacje, jeśli chodzi o rynek książkowy, były tak bardzo niesprawiedliwe dla książki ukraińskiej, że to się w głowie nie mieściło. Książki rosyjskie można było sprowadzać na ulgowych zasadach, wychodzono z założenia, że i tak wszyscy rozumieją język rosyjski – książce ukraińskiej ciężko było wyżyć w warunkach takiej konkurencji. Dopiero po 2014 roku nastąpiła zmiana, a po niej krótki, acz jaskrawy rozkwit książki ukraińskiej.

Ukraina swą niezłomną postawą w walce z rosyjskim najeźdźcą demonstruje światu, jak ważne i cenne są podstawowe wartości, wśród nich prawo do wolności i własnego bytu narodowego. Skąd biorą się korzenie tak silnej ukraińskości?

- Ukraina leży w miejscu, gdzie łączą się i oddziałują na siebie wpływy Wschodu i Zachodu, prawosławie i katolicyzm, cyrylica i alfabet łaciński, to wszystko przyprawione niemałą porcją Orientu. Pisząc kompendium wiedzy o Ukrainie dla starszych dzieci, zatytułowałam je „Złota Brama” – nie tylko z powodu zabytku o takiej nazwie w Kijowie, ale również metaforycznie. Ukraina jest bramą Europy. Chodzi o zupełnie inne korzenie, kontekst historyczny niż ma Rosja. Proszę dodać do tego wolną republikę kozacką, żeby lepiej poczuć smak tego wolnościowego koktajlu. Jak to ujął historyk Jarosław Hrycak, Ukraina „to kraj, który nigdy się nie poddaje, pomimo wszystkich porażek ciągle próbuje”. Dla Ukraińców w tej wojnie chodzi o być albo nie być jako naród, a więc stawka jest naprawdę wysoka.

*Żanna Słoniowska (ur. 1978 we Lwowie) – polsko-ukraińska pisarka, dziennikarka i tłumaczka. W Polsce mieszka od 2002 r. Jej języki ojczyste to ukraiński, polski i rosyjski. Autorka m.in. powieści „Dom z witrażem” (2015), nagrodzonej w 2016 r. Conradem i przełożonej dotychczas na sześć języków. W tym roku ukaże się jej książka pt. „Złota Brama” – kompendium wiedzy o Ukrainie dla starszych dzieci.

