Świnia wyzwala świnię. Gotowość zwierząt do pomocy

Świnie pokazały, że mogą udzielić pomocy i uwolniły uwięzionych współplemieńców. W eksperymentach przeprowadzonych w Instytucie Badawczym Biologii Zwierząt Gospodarskich (FBN) w Dummerstorf koło Rostocku, w większości przypadków uwolniły w określonym czasie inne osobniki wcześniej oddzielone od swojej grupy. Aby tak się stało, spieszące z pomocą zwierzęta musiały otworzyć pyskami małe drzwiczki.

„Wypuść mnie!”

– Nie jestem zaskoczona, że świnie pomagają sobie nawzajem – powiedziała Liza R. Moscovice z FBN w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową. Już wcześniej było wiadomo, że świnie są wrażliwe na uczucia współplemieńców i mają silną percepcję społeczną. Z jej punktu widzenia szczególnie interesująca jest kwestia motywacji stojącej za akcjami pomocy.

Jest to pytanie, które projekt „Lass mich raus!” („Wypuść mnie!”), w który zaangażowani są również weterynarze z Uniwersytetu Wiedeńskiego, będzie przedmiotem dalszych badań. Zespół już opublikował wstępne wyniki w czasopiśmie „Proceedings B” brytyjskiego towarzystwa naukowego Royal Society, pełniącego funkcje brytyjskiej akademii nauk. Na potrzeby testów zespół naukowców podzielił ponad 70 świń na grupy liczące od 8 do 10 zwierząt.

Podczas testów jedno zwierzę było zawsze oddzielane od swojej grupy. Reszta grupy pozostała w swoim boksie, z którym połączono dwa inne. Każdy z nich był połączony z nim oknem i drzwiami, które można było otworzyć tylko od strony głównego boksu. W jednym z dodatkowych dwóch boksów naukowcy umieścili oddzielone zwierzę.

Wyniki tego eksperymentu wykazały, że świnie otwierały drzwi, za którymi znajdowało się oddzielone od grupy zwierzę, częściej i szybciej niż drzwi do pustego boksu. Ponadto jego autorzy stwierdzili pozytywny efekt między czasem, w którym świnia patrzyła w stronę okna boksu z zamkniętym w nim zwierzęciem, a prawdopodobieństwem, że zwierzę to faktycznie otworzy drzwi. Zamkniętym świniom, które szczególnie głośno wyrażały swoje niezadowolenie z sytuacji, w jakiej się znalazły, pomagano szybciej niż innym.

Możliwości innych zachowań

Według Lizy Moscovice, zaletą tego testu w porównaniu do wcześniejszych badań jest to, że odbywały się on w atmosferze, do której zwierzęta były przyzwyczajone, a świnie miały wiele możliwości innych zachowań. To, że zwiększony poziom stresu u zwierząt w zamkniętych w boksie najwyraźniej nie przenosił się na zwierzęta im pomagające, przemawia przeciwko empatii jako ich motywacji. Wskazują na to pomiary hormonu stresu, czyli kortyzolu, u zwierząt.

Zdaniem badaczki zjawisko to wymaga dalszych analiz. Do tej pory nie można było wykluczyć innych, bardziej samolubnych motywów takich, jak reakcja na określone bodźce. Liza Moscovice uważa, że ważne jest podnoszenie świadomości ludzi na temat zachowań społecznych i zdolności poznawczych zwierząt hodowlanych. Jak mówi, „jest to często niedoceniane”.

– Badania te naprawdę wskazują na to, że świnie chcą pozostać w swojej strukturze społecznej. Rozdzielenie ich, nawet na krótki czas, jest dla nich stresujące.

Należy to wziąć pod uwagę w hodowli. Staje się również jasne, że świnie są bardzo ciekawskie i lubią mieć kontrolę nad swoim środowiskiem. W razie potrzeby także to można wziąć pod uwagę w ich hodowli. Na przykład, można dać zwierzętom różne możliwości, jeśli chodzi o ich przemieszczanie się z jednego obszaru do drugiego. Okazało się przecież, że potrafią same otwierać drzwi.

