Światowa Organizacja Zdrowia krytycznie o e-papierosach

Światowa Organizacja Zdrowia w swoim najnowszym raporcie dotyczącym e-papierosów informuje, że są one bez wątpienia szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia. WHO donosi, że dym z e-papierosów jest szkodliwy zarówno dla palaczy i niepalących. Szczególnie niebezpieczny jest on dla nienarodzonych dzieci i młodzieży, ponieważ uszkadza komórki mózgowe.

Według Światowej Organizacji Zdrowia nie ma też potwierdzonych dowodów na to, że e-papierosy pomagają w rzuceniu palenia.

E-papierosy zyskują na popularności

Z roku na rok na całym świecie rośnie popularność e-papierosów. Do niedawna uznawane były one za mniej szkodliwą alternatywę dla zwykłych papierosów. W Stanach Zjednoczonych odnotowano już śmiertelne przypadki wśród e-palaczy. Według Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w USA do tej pory zmarło ponad 50 osób i odnotowano dwa i pół tysiąca zachorowań. Jako przyczynę podaje się zawarty w płynie olejek pozyskiwany z witaminy E.

(dpa/ horb)