Święto piwa w Monachium. Oktoberfest rozpoczęty

10 rzeczy po których poznasz, że jesteś na Oktoberfest

…bo kelnerki dźwigają ciężary

Wypełniony piwem "Maßkrug", czyli specjalny kufel, waży ok. 2,3 kg, a sprawna kelnerka potrafi przenieść na raz aż 10 sztuk. Rekordzistki radzą sobie z dwunastoma. Jak to robią? Tajemnica zawodowa! Nie jest natomiast tajemnicą cena wzmocnionego, dożynkowego piwa: 10 euro plus napiwek dla kelnerki. Podobno te najszybsze i najsilniejsze potrafią zarobić w ciągu 16 dni Oktoberfestu do 8 tys. euro.