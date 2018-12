Święta groźne dla zdrowia. Nie chodzi wcale o jedzenie

Właściwie Wigilia powinna być radosnym świętem w kręgu najbliższych, lecz dla niektórych święta kończą się wieczorem 24 grudnia na izbie przyjęć w szpitalu.

Jak stwierdzili szwedzcy naukowcy, ryzyko zawału serca jest wtedy szczególnie wysokie. Wyniki swoich badań opublikowali w fachowym czasopiśmie „ The BMJ”. O badaniach tych donosi m.in. "Spiegel Online".

Mrozy zwiększają ryzyko zawału serca

Ostrożnie w Wigilię!

Zespół badaczy kierowany przez Davida Erlinge z Karolinska Institutet przeanalizowali dane wszystkich pacjentów ze szwedzkiego rejestru chorób serca. W latach 1998 – 2013 do szwedzkich szpitali trafiło 283 tys. osób z zawałem serca. W rejestrze tym lekarze oprócz wagi i wieku pacjenta notowali także, czy jest on palaczem i jakie przyjmuje lekarstwa. Notowano także dokładną godzinę wystąpienia objawów.

Na podstawie tych danych naukowcy obliczyli, ile było przypadków zawału serca w Wigilię oraz pierwszego i drugiego dnia świąt, porównując te dane z okresem referencyjnym przed świętami lub po świętach. Stwierdzili, że zawały serca występowały szczególnie często w Wigilię. O ile w okresie referencyjnym występowało przeciętnie 50 zawałów dziennie, w Wigilię było ich przeciętnie 69, pierwszego dnia świąt 65, a drugiego dnia 61. Zawały występowały przede wszystkim u osób powyżej 75. roku życia, chorujących na cukrzycę lub schorzenia serca.

Za dużo emocji

Już od dawna wiadomo, że najczęściej zawały występują w godzinach porannych. Potwierdzają to aktualne dane ze Szwecji, gdzie ryzyko zawału serca było najwyższe o godzinie 8 rano. Nie odnosiło się to jednak do Wigilii, bo w tym dniu groźba zawału serca była największa o godz. 22. Badania te nie wskazują, jakie dokładnie były przyczyny zawału. Naukowcy podejrzewają jednak, że działo się tak za sprawą emocji: zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, które wywołują zawały, co wiadomo już ze wcześniejszych badań. Do tego dochodzi jeszcze obfite jedzenie i alkohol.

W Midsommar Szwedzi świętują całą noc

Aktualne badania wskazują także, że nie wszystkie dni świąteczne mają tak samo silne działanie na serce. Naukowcy zbadali dodatkowo częstotliwość występowania zawałów serca w Wielkanoc i Noc Świętojańską, która intensywnie obchodzona jest w Szwecji. W Midsommar wskaźnik ten był także wyższy, natomiast w dni wielkanocne nie było żadnej różnicy w porównaniu z okresem referencyjnym.





(ma)