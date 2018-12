Świąteczne prezenty. Co 10. Niemiec obdarowuje psa lub kota

Na świąteczny prezent mogą liczyć w Niemczech nawet zwierzęta domowe. Co dziesiąty Niemiec przygotowuje niespodziankę na Boże Narodzenie dla swojego psa, kota, chomika czy papugi – wynika z opublikowanego we wtorek (18.12.2018) sondażu przeprowadzonego na zlecenie firmy Eon. Oznacza to, że Niemcy częściej sprawiają prezenty swoim zwierzętom niż koleżankom i kolegom z pracy, których obdarowuje tylko siedem procent pytanych.

Entuzjazmu w oczach psa nie widać...

Hojni Berlińczycy

Średnio Niemcy wydają na prezenty dla zwierzaków 24 euro (ok. 100 złotych). W Berlinie kwota ta jest ponad dwukrotnie wyższa – 56 euro. W Bawarii, średnio 35 euro. Większość Niemców najchętniej obdarowuje jednak swoich rodziców, robi tak 64 procent badanych. Na drugim miejscu jest partner albo partnerka – 58 procent.

Najwięcej pieniędzy Niemcy wydają na prezenty świąteczne dla dzieci – prawie 190 euro. Przebadane osoby podały, że najczęściej kupują dzieciom książki i zabawki. Sprzęt elektroniczny jak konsole do gier, smartfony czy tablety stanowił, według sondażu, tylko 15 procent prezentów dla pociech.

