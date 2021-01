Środek antypasożytniczy cudownym lekiem na COVID-19?

Pomimo licznych ostrzeżeń, iwermektyna jest nadal sprzedawana jako rodzaj "cudownego lekarstwa” przeciw COVID-19, zwłaszcza w Ameryce Południowej. Po tym jak w czerwcu 2020 r. australijscy naukowcy ogłosili w czasopiśmie "Antiviral Research", że iwermektyna w przedklinicznej fazie badań, czyli w warunkach laboratoryjnych, znacznie zmniejszyła oddziaływanie koronawirusa SARS-CoV-2, wokół leku rozpętała się euforyczna histeria.

Iwermektyna to lek zwalczający choroby pasożytnicze u zwierząt i ludzi; jest tani i dostępny bez recepty. Stosuje się go na przykład do leczenia świerzbu lub chorób roznoszonych przez robaki.

Sceptycyzm ekspertów

Trwają poszukiwania solidnych dowodów na skuteczność leku. Według portalu Clinicaltrials.gov amerykańskiej Narodowej Biblioteki Medycyny obecnie prowadzi się w tym celu 41 projektów badawczych, z których 14 zostało już ukończonych.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) odradzają stosowanie iwermektyny w leczeniu COVID-19, ostrzegając przed skutkami ubocznymi i zaznaczając, że konieczne są dalsze badania, by definitywnie określić, czy może ona zapobiegać lub leczyć zakażenia koronawirusem.

Także naukowcy w Republice Południowej Afryki (South African Medicines Regulatory Agency - SAHPRA) odradzali jej stosowanie pod koniec grudnia 2020 r., powołując się na brak danych potwierdzających skuteczność iwermektyny w leczeniu COVID-19.

Odkrycie amerykańskich lekarzy

Innego zdania jest Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC), który został założony w marcu 2020 r. i ma siedzibę w amerykańskim stanie Wisconsin. Ten związek lekarzy intensywnej terapii dąży do opracowania i stałego uaktualniania protokołów terapii pacjentów z COVID-19, a efektem ich pracy jest zaskakujące odkrycie.

Po analizie dostępnych danych klinicznych, FLCCC stwierdził w połowie grudnia 2020 r., że iwermektyna może rzeczywiście znacznie zmniejszyć wiremię (namnażanie się wirusów we krwi). Ponadto może ona ograniczać przenoszenie i rozwój COVID-19 u osób zakażonych. Tak więc w przypadku pacjentów o łagodnym lub umiarkowanym przebiegu choroby iwermektyna przyspiesza powrót do zdrowia i zapobiega pogarszaniu się stanu zdrowia, jeśli zostanie zastosowana bezpośrednio po wystąpieniu pierwszych objawów. Natomiast w przypadku ciężkiego przebiegu choroby może zmniejszyć potrzebę hospitalizacji pacjentów i obniżyć śmiertelność.

Grupa amerykańskich lekarzy popiera walkę z COVID-19 za pomocą iwermektyny

Dane i pozytywne doświadczenia

Oprócz gromadzenia danych o terapii, FLCCC powołuje się także na pozytywne doświadczenia z iwermektyną w kilku krajach Ameryki Łacińskiej. Na przykład władze zdrowotne w Peru, Brazylii i Paragwaju już latem zeszłego roku, tj. zaraz po publikacji w "Antiviral Research", na wielką skalę rozprowadziły iwermektynę wśród ludności.

Według FLCCC, powszechne jej stosowanie okazało się skuteczne, a liczba przypadków ciężkiego przebiegu choroby w regionach, gdzie ją podawano, znacznie spadła w porównaniu z obszarami, gdzie iwermektyna nie była rozprowadzana.

Lekarze FLCC podkreślają, że podobne obserwacje poczyniono poza Ameryką Południową, na przykład w niektórych krajach afrykańskich. Biorąc pod uwagę te sukcesy, lekarze opieki intensywnej z FLCCC zalecają stosowanie iwermektyny zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu COVID-19.

Ich zdaniem, dopóki bezpieczne i skuteczne szczepionki nie będą dostępne w wystarczających ilościach, zwłaszcza na obszarach słabych strukturalnie i uboższych, iwermektyna może stanowić skuteczną alternatywę. Powszechne stosowanie tego bezpiecznego i niedrogiego leku doprowadziłoby do znacznego obniżenia wskaźników przenoszenia SARS-CoV-2 i śmiertelności, nawet przy globalnym wzroście COVID-19.

