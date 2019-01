Śnieżyce i lawiny w Alpach. Seehofer zapowiada pomoc

W Alpach Bawarskich panuje wciąż czwarty stopień zagrożenia lawinowego. W poniedziałek rano w Balderschwang w Allgäu lawina o szerokości 300 m uderzyła w jeden z hoteli wdzierając się do środka budynku. Nikt nie odniósł obrażeń. Dojazd do gminy Balderschwang położonej w południowo-zachodniej części Bawarii jest zamknięty z powodu zagrożenia lawinowego.

Po niemieckiej stronie Alp obowiązuje czwarty, a w austriackiej części Tyrolu piąty stopień zagrożenia. Jak wynika z aktualnych raportów szczególnie w paśmie górskim Karwendel na pograniczu Niemiec i Austrii spadło więcej śniegu niż się spodziewano. W poniedziałek w wielu ośrodkach narciarskich m.in. na Zugspitze, czy w Garmisch-Partenkirchen stały wyciągi. W ośrodku narciarskim Obersdorf działało 18 z 48 wyciągów. Również we wschodniej części Bawarii zamknięte są trasy zjazdowe.

Służby ratownicze usuwają śnieg po lawinie z wnętrza hotelu Säntis w Schwaegalp w Szwajcarii

Pomoc rządu

Kanclerz Angela Merkel (CDU) wyraziła w poniedziałek uznanie dla pracy sił porządkowych oraz wolontariuszy w Alpach. Szef resortu spraw wewnętrznych Horst Seehofer (CSU) zapoznał się osobiście z aktualną sytuacją w Alpach Berchtesgadeńskich. Zapowiedział on pomoc 230 policjantów, w szczególnie mocno zasypanych regionach. Nadal w pięciu powiatach bawarskich obowiązuje stan klęski żywiołowej. Wszystkie działania prowadzone w tym regionie przez straż pożarną, Służby Ratownictwa Technicznego (THW) oraz inne organizacje pomocowe są koordynowane centralnie. Wiele szkół również w tym tygodniu pozostanie zamknięte. Tysiące wolontariuszy odgarniają masy śniegu z dachów domów, uprzątają z dróg poprzewracane drzewa. W wielu miejscowościach trzyma się w pogotowiu hale sportowe dla ludności i służb ratowniczych, w przypadku, gdyby doszło do ewakuacji. Komunikacja kolejowa pozostanie także i w tym tygodniu na południu Bawarii mocno ograniczona.

W Ruhpolding w Alpach Chiemgawskich odwołane zostało zapowiedziane na wtorek otwarcie Pucharu Świata w biathlonie.

Niemieckie służby meteorologiczne (DWD) zapowiadają do wtorku dalsze opady śniegu w Alpach. Nowa pokrywa śnieżna może sięgać od 40 do 70 cm, a w miejscach spiętrzonego śniegu od 1 do 1,5 metra.

Opady deszczu i odwilż spowodowały podniesienie poziomu wód w rzekach. W niektórych miejscowościach w Badenii-Wirtembergii zostały zalane ulice. Niewielkich powodzie odnotowano w niektórych regionach Bawarii. Wzbierają aktualnie rzeki w Turyngii i Saksonii.

(DPA/jar)