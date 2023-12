Śnieżny chaos w Bawarii. Monachium odcięte od świata

Śnieg i oblodzenie spowodowały chaos komunikacyjny w południowych Niemczech. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu Bawarii. Lotnisko w Monachium poinformowało, że z powodu obfitych opadów śniegu zawiesiło obsługę lotów przynajmniej do niedzielnego poranka.

Około 20 samolotów, które miały w sobotę (2.12.2023) lądować w Monachium, zostało przekierowanych do Frankfurtu and Menem. Były to głównie loty długodystansowe. Jak poinformował rzecznik lotniska, przepustowość portu lotniczego we Frankfurcie jest obecnie wyczerpana, dalsze przekierowania nie były już możliwe.

Noc w pociągu

Poważne utrudnienia istnieją także w ruchu pociągów. Ruch kolejowy został wstrzymany na dworcu głównym (Hauptbahnhof) w Monachium. Anulowano wszystkie połączenia dalekobieżne, a także ze stolicy Bawarii do Salzburga, Insbrucka, Norymbergii, Stuttgartu, Lindau i Zurychu. Ograniczenia potrwają prawdopodobnie przez całą sobotę. „Zalecamy, aby przełożyć podróże do i z Monachium” – poinformowała rzeczniczka Deutsche Bahn. Znaczne opóźnienia i odwołania pociągów mogą wystąpić w całych południowych Niemczech.

Trwa usuwanie utrudnień powstałych podczas ataku zimy Zdjęcie: Lukas Barth/dpa

Jak informuje agencja dpa, z powodu ataku zimy pociąg jadący ze Stuttgartu musiał zostać przekształcony na dworcu głównym w Ulm w pociąg noclegowy. Pasażerowie, którzy utknęli na dworcu głównym w Monachium także mogli przenocować w specjalnie podstawionym przez Deutsche Bahn pociągu.

Apel o pozostanie w domach

W stolicy Bawarii rano nie kursowały autobusy, tramwaje i metro. Na drogach w południowej Bawarii doszło do licznych wypadków, a policja wezwała ludność do pozostania w domach. Wiele dróg znajdujących się poza obszarami zabudowanymi było rano mocno zaśnieżonych lub zablokowanych przez powalone drzewa. Trwa usuwanie utrudnień. W Monachium odwołano także sobotni mecz między Bayern München a Union Berlin.

Według niemieckiej służby meteorologiczej, największe opady śniegu spodziewane są w sobotę w regionie Allgäu – spadnie tam od 30 do 40 centymetrów świeżego śniegu. W Saksonii możliwe są opady śniegu do ok. dziesięciu centymetrów. Ponadto na wybrzeżach Morza Północnego i Bałtyku oraz w sąsiednich obszarach śródlądowych spodziewane są częste opady śniegu, które w ciągu dnia rozprzestrzenią się na inne rejony.

(DPA, RTR/stef)