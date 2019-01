Śnieżna katastrofa w północnych Alpach. Nowe zagrożenie

Sobota, 12 stycznia ma być chwilą ulgi w północnych regionach Alp, ale potem ma być znowu gorzej. Meteorolodzy przewidują dalsze opady śniegu. Od niedzieli do wtorku na północnym skraju Alp przewidywane są dalsze ciągłe opady śniegu. W dolinach może spaść 20 do 60 cm nowego śniegu – jak prognozuje austriacki Centralny Urząd Meteorologii i Geodynamiki. W górach spaść może 100 cm śniegu, w niektórych eksponowanych regionach jak np. Nebelhorn w Oberstdorfie może być to nawet półtora metra. Teraz zalega tam już 3-metrowa powłoka śniegu.

Tegoroczna zima to próba wytrzymałości dla dachów

10-krotnie cięższy

Meteorolodzy przewidują wzrost temperatur, co oznacza zagrożenie z innej strony. Na niżej położonych obszarach opady będą miały formę deszczu. A że jednym z głównych problemów są obecnie masy śniegu zalegające na dachach czy drzewach, kiedy śnieg nasiąknie wodą, jego ciężar się zwielokrotni. Luźny śnieg spadający przy niskich temperaturach waży od 30 do 50 kg na metr sześcienny; wilgotny leżący już śnieg waży 10-krotnie więcej.

Próba wytrzymałości

Według obliczeń austriackiego urzędu meteorologicznego obciążenie śniegiem dachów na budynkach, które zbudowane są według obowiązujących norm, wynosi obecnie 30 do 40 proc. ich wytrzymałości. Do wtorku obciążenie to może wzrosnąć do 50 - 60 proc., a nawet do 80 proc. Zarówno na południu Bawarii jak i w północnych regionach Austrii wszędzie próbuje się obecnie wyzwolić dachy od tego balastu. Pomagają przy tym żołnierze zarówno niemieckiej jak i austriackiej armii. W akcji są też helikoptery, które przelatując nad zaśnieżonymi drzewami uwalniają je od mas śniegu.

Przy pomocy helikopterów uwalnia się drzewa od mas śniegu

Ze względu na spodziewane dalsze opady, premier rządu krajowego Markus Soeder zapowiedział oddelegowanie 500 dalszych funkcjonariuszy policji w regiony dotknięte klęską żywiołową. Razem będzie więc w akcji 5 tys. policjantów.

Fernpass zamknięty do wtorku

Masy śniegu spowodowały poważne zakłócenia w komunikacji drogowej i kolejowej. W Bawarii i Austrii wiele dróg jest zamkniętych ze względu na powalone drzewa czy zagrożenie lawinowe. Odnosi się to między innymi do drogi tranzytowej Fernpass, jednego z najważniejszych połączeń Bawarii z zachodnim Tyrolem. Fernpass zamknięty będzie do wtorku wieczorem.

Także kolei zgłasza szereg zamkniętych tras, np. między Bad Reichenhall i Berchtesgaden, Mittenwaldem i Innsbruckiem czy Immenstadt i Oberstdorfem.

Zakłócenia były w piątek (11.01.2018) także w komunikacji lotniczej: na lotniskach w Monachium i Frankfurcie odwołano po 100 lotów.

dpa/ma