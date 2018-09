Śmiertelny wypadek w lesie Hambach

Las Hambach: walka o węgiel, las i klimat

Apel o rezygnację z wycinki

Najmłodszy mieszkaniec lasu Hambach ma niespełna rok. Plany RWE, który zamierza teraz kontynuować wyrąb lasu, mobilizują przeciwników węgla. Aktywiści, mieszkańcy pobliskich wsi, organizacje ochrony środowiska i politycy domagają się od koncernu, by wstrzymał się do końca roku. Do tego czasu rządowa komisja węglowa ma przedstawić plany odejścia Niemiec od węgla.