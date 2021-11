Śmierć dwunastolatka po szczepieniu. Są wyniki autopsji

Dwunastolatek z okolic Cuxhaven na północy Niemiec zmarł w połowie października, dwa dni po przyjęciu drugiej dawki szczepionki. Chłopiec przyjął preparat firmy Biontech/Pfizer. Jak wykazała sekcja zwłok, szczepionka nie była jedynym powodem śmierci nastolatka – poinformował Instytut Paula Ehrlicha (PEI), który w Niemczech monitoruje bezpieczeństwo szczepionek.

Nie tylko szczepionka

U dwunastolatka stwierdzono „szczególnie ciężką, niezależną od szczepionki chorobę serca” – podał PEI. „Biorąc pod uwagę wyniki obszernych badań medycznych, szczepionka nie może być uważana za jedyną przyczynę zgonu” – czytamy w oświadczeniu.

Starosta powiatu Cuxhaven Kai-Uwe Bielefeld podkreślił, że choć „znany jest teraz ostateczny wynik autopsji dziecka”, dla rodziny i bliskich jego tragiczna utrata „pozostaje nieskończenie bolesna i głęboko dotyka nas wszystkich”.

„Rzadkie przypadki”

Z danych wynika, że niezwykle rzadko zgłaszane są przypadki zgonów w związku ze szczepionką na koronawirusa u dzieci i młodzieży. W monitoringu do 30 września br. PEI wymienia pięć takich podejrzanych przypadków u osób w wieku 12-17 lat, które odnoszą się do preparatu Biontech/Pfizer. U co najmniej trzech nastolatków występowały już wcześniej poważne schorzenie – informuje PEI.

Do tej pory w Niemczech zaszczepiono około dwa miliony nastolatków w wieku 12-17 lat. To prawie 44 procent tej grupy wiekowej.

