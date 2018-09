Śmieci wymykają się spod kontroli – ostrzega Bank Światowy

Śmieci zalewają naszą planetę – ostrzega Bank Światowy w przedstawionym w Waszyngtonie raporcie „What a Waste 2.0”. W tej chwili produkujemy rocznie 2,01 mld ton odpadów, do 2015 r. góra ta urośnie o 70 procent do 3,4 mld ton. Powodem tego niekontrolowanego wzrostu jest oczekiwany przyrost ludności i utrzymująca się urbanizacja.

Sposób, w jaki obchodzimy się z odpadami, dotyczy każdego mieszkańca naszego globu – piszą autorzy raportu. W ubogich krajach ciągle jeszcze 90 procent odpadów jest spalanych, czego skutki zdrowotne najbardziej odczuwają najubożsi.

Raport krytykuje ogromną dysproporcję między krajami wysoko rozwiniętymi a resztą świata. Chociaż w tych pierwszych żyje zaledwie 16 procent światowej ludności, są one odpowiedzialne za ponad jedną trzecią wszystkich odpadów. Ale także w innych regionach Bank Światowy spodziewa się w najbliższych dziesięcioleciach dużego wzrostu odpadów. I tak np. w Afryce produkcja śmieci ma się potroić, w Azji Południowo-Wschodniej podwoić. Obecnie kraje wysoko rozwinięte przerabiają 30 procent swoich odpadów, kraje słabo rozwinięte zaledwie cztery procent.

Mumbaj: gdzieś pod tym śmietnikiem jest plaża

Problem na całe stulecia

Według Banku Światowego z ekonomicznego punktu widzenia inwestowanie w recykling i systemy gospodarki odpadami ma jak najbardziej sens. Sam podaje, że od 2000 r. przeznaczył 4,7 mld dolarów na wspieranie na tym polu ponad 300 projektów na całym świecie.

Autorzy raportu „What a Waste 2.0” ostrzegają zwłaszcza przed negatywnymi skutkami plastikowych odpadów dla naszej planety: „Jeżeli nie będzie się ich zbierać i utylizować, nastulecia będą one zanieczyszczały i ujemnie wpływały na wody i systemy ekologiczne”. Już teraz obróbka odpadów jest odpowiedzialna za pięć procent globalnych emisji CO2, a tym samym za zmiany klimatyczne.

Śmieciarz w stolicy Mali Bamako

Koncerny w walce z zanieczyszczeniem oceanów

Walka z plastikowymi śmieciami była też tematem szczytu ministrów środowiska państw G7 w kanadyjskim Halifax. Kanadyjska minister środowiska Catherine McKenna podała tam do wiadomości, że szereg koncernów przyłączyło się do tzw. Karty G7, inicjatywy mającej na celu ochronę mórz i oceanów przed zanieszczyszczeniem odpadami z tworzyw sztucznych. Są wśród nich Coca-Cola, Unilever, Dow Chemicals, Ikea czy amerykańska sieć supermarketów Walmart.

Kartę podpisały podczas szczytu G7 w czerwcu w kanadyjskim Charlevoix Francja, Kanada, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i UE. Należące także go grupy G7 Japonia i USA nie przyłączyły się do inicjatywy, zrobiły to natomiast nienależące do siódemki Jamajka i Norwegia. Sygnatariusze zobowiązania chcą wspólnymi siłami doprowadzić do tego, by do 2030 r. wszystkie opakowania nadawały się do recyklingu, a do 2040 rzeczywiście wszystkie były recyklingowane. Zamierzają też wspierać inicjatywy zmierzające do znalezienia alternatyw dla opakowań z tworzyw sztucznych.

(dpa, afp, Weltbank) / stas