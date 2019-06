Ślub słynnego piłkarza. Wspaniały dobroczynny gest

Były piłkarz niemieckiej kadry Mesut Oezil, Niemiec tureckiego pochodzenia, to postać znana i ceniona w Niemczech, choć także kontrowersyjna ze względu na zażyłość z prezydentem Turcji Erdoganem. Piłkarz i jego narzeczona, turecka aktorka Amine Gülse pobierają się w piątek (7.06.2019), a ich wesele odbędzie się w luksusowym hotelu w Stambule.

Niemiecka prasa o multimilionierze Oezilu: klejnot Erdogana

W czwartek przed weselem odbyło się ogromne party na 300 osób, szeroko komentowane przez plotkarską prasę. Uroczystość ta, w myśl tureckiej tradycji, to pożegnanie panny młodej z rodziną. To okazja do ostatniego szaleństwa i tańców. 30-letni pan młody, który obecnie gra w FC Arsenal, wykorzystał tę okazję do wspaniałego dobroczynnego gestu.

– Wielu fanów, moi najbliżsi przyjaciele i rodzina pytali, czego życzymy sobie w ślubnym prezencie – napisał Oezil na Instagramie. – Jako piłkarz mam ogromny przywilej i szczęście, że niczego mi nie brakuje – dodał, zaznaczając, że prosi wszystkich, którzy chcą zrobić coś dobrego, żeby wspierali stowarzyszenie Big Shoe, a on sam sfinansuje 1000 operacji dla biednych dzieci.

Organizacja Big Shoe z bawarskiego regionu Allgeau zbiera na całym świecie pieniądze dla lekarzy, żeby by umożliwić dzieciom z biednych rodzin operację. Oezil wspiera ich akcje już od 2014 r.

Działacze Big Shoe podziękowali od razu na Facebooku, życząc młodej parze wspaniałego wesela i wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Wokół wesela Mesuta Oezila już od samego początku było głośno, ponieważ rzekomo zaprosił on na nie także kontrowersyjnego prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, który ponoć miał być nawet świadkiem na ślubie.



dpa/ma