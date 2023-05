Śledztwo wobec Rogera Watersa. Był ubrany jak oficer „SS”

„Prowadzimy śledztwo w związku z podejrzeniem o podburzanie do nienawiści” – powiedział w piątek agencji informacyjnej AFP rzecznik berlińskiej policji. Podczas koncertu w zeszłym tygodniu w stolicy Niemiec 79-letni artysta nosił długi czarny płaszcz skórzany oraz czerwoną opaskę z krzyżującymi się młotami na białym tle, które według rzecznika przypominały mundur oficera SS. Jak wskazał rzecznik, strój ten można zinterpretować jako gloryfikowanie reżimu narodowosocjalistycznego, co może doprowadzić także do zakłócenia porządku publicznego. Po zakończeniu dochodzenia, sprawa zostanie przekazana prokuraturze, która podejmie decyzję, czy doszło do przestępstwa.

Wcześniej brytyjski muzyk wielokrotnie zwracał na siebie uwagę antysemickimi wypowiedziami. Dodatkowo oskarża się go o bliskie powiązania z tzw. antyizraelską kampanią BDS.

Miasto Frankfurt nad Menem planowało odwołać koncert muzyka 28 maja, jednak tamtejszy sąd administracyjny uwzględnił wniosek Watersa o wstrzymanie odwołania. Także władze Monachium zezwoliły na koncert byłego basisty zespołu Pink Floyd. Według burmistrza Dietera Reitera (SPD) decyzja ta była „nie do zniesienia”, ale z prawnego punktu widzenia nie widział innej możliwości.

Oburzenie w Izraelu

Koncerty kontrowersyjnego współzałożyciela Pink Floyd w Berlinie wywołały oburzenie w Izraelu. Izraelskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zarzuciło Watersowi w środę, że w zeszłym tygodniu, właśnie w Berlinie, „splamił pamięć Anny Frank i sześciu milionów Żydów zamordowanych w Holocauście”.

Berliński koncert był także przedmiotem doniesień licznych izraelskich mediów. Oburzenie wywołało wyświetlanie czerwonymi literami podczas koncertu obok nazwiska Anne Frank, zamordowanej w czasie okupacji niemieckiej, nazwisko palestyńskiej dziennikarki stacji Al-Dżazira Szirin Abu Akleh. Zginęła ona w 2022 roku podczas izraelskiej operacji wojskowej w mieście Dżenin na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu.

Izraelski ambasador przy ONZ Danny Danon napisał na Twitterze: „Waters chce porównywać Izrael do nazistów”. Dodał też, że Waters jest „jednym z największych antysemitów naszych czasów”.

Podczas koncertów Waters wypuszczał balony w kształcie świń z Gwiazdą Dawida. Również na jego dotychczasowych koncertach w Niemczech wypuszczane były balony w kształcie świń, ale bez Gwiazdy Dawida.

W całych Niemczech dochodziło do protestów przeciwko serii koncertów brytyjskiego muzyka.

