Śląsk. Zainteresowanie nim w Niemczech spada

Coraz więcej Polaków odwiedza Śląskie Muzeum w Görlitz – pisze niemiecki dziennik „Tageszeitung” („TAZ”), poświęcając Muzeum obszerny artykuł. Gazeta zaznacza, że powstała w 2006 placówka współpracuje z polskimi i czeskimi instytucjami, opowiada historię regionu w kontekście europejskim. Ale kiedy powstawała, strona polska spoglądała na nią podejrzliwie.

Inna perspektywa

Pedagog muzealny Matthias Vogt tłumaczy, że Muzeum nie chodzi o przedstawianie Ślązaków w roli ofiar, ale o historię Śląska i jego obecną rolę jako „europejskiego krajobrazu kulturowego”. Zwłaszcza w Polsce – jak mówi – wraz z młodym pokoleniem nastąpiła zmiana, młodzi chcą poznać historię Śląska z ich perspektywy. W Polsce zainteresowanie tym regionem stale rośnie – dodaje.

Z kolei po niemieckiej stronie zainteresowanie Śląskiem spada, co wynika również z faktu zanikania w rodzinach emocjonalnego związku z tym regionem – tłumaczy Voigt.

Z upływem czasu relacje z kurczącymi się związkami wypędzonych są też mniej napięte, a bardziej konstruktywne – czytamy w „TAZ”.

Z wielu perspektyw

Do 1945 roku Görlitz należało do Śląska, a jego folklor stanowi dziś potencjał marketingowy miasta. W czasach NRD tematy wypędzenia i Śląska były tabu – zaznacza „TAZ”. Obecnie Muzeum odwiedza ok. 30 tys. osób rocznie, z czego siedem procent pochodzi z Polski. Wszystkie tablice i nagrania audio są w języku niemieckim i polskim.

„W Niemczech Śląsk jest często postrzegany z perspektywy straty” – wyjaśnia dyrektorka Muzeum Agnieszka Gąsior. Takie spojrzenie pomija fakt, że Śląsk jest regionem z niezwykle bogatą historią i kulturą, która sięga tysiąca lat. „Niemcy zawsze odgrywali w tym ważną rolę, ale nie byli jedyni” – tłumaczy dyrektorka. Dodaje, że Muzeum próbuje pokazać te wszystkie wpływy w szerszym kontekście i z wielu perspektyw.

