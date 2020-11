Łatwiej o pracę w instytucjach unijnych?

Co roku o pracę w instytucjach UE aplikuje ponad 50 tys. kandydatów, z czego zaledwie 2 proc. może liczyć na zatrudnienie. Od 17 lat rekrutacją unijnych urzędników zajmuje się Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO), zaś procedury są dość skomplikowane. Pierwszym etapem selekcji jest konkurs, na który składają się komputerowe testy psychometryczne sprawdzające m.in. rozumienie tekstu, znajomość matematyki czy poziom myślenia abstrakcyjnego. Drugim etapem jest ocena zdolności, czyli tzw. Talent Screener, gdzie kandydatom przyznaje się dodatkowe punkty za ich kwalifikacje i doświadczenie wyszczególnione w CV. Następnie wybrane osoby przechodzą do tzw. etapu oceny zintegrowanej, gdzie ich umiejętności ocenia specjalna komisja konkursowa. I dopiero najlepsi trafiają na listę rezerwową potencjalnych urzędników. Potencjalnych, bo to od instytucji unijnych będzie zależało, czy zatrudnią wybranego kandydata. Jeśli lista w międzyczasie straci ważność, będzie on musiał przejść cały proces rekrutacyjny od początku.

Pracownicy głównie z Brukseli

Taki sposób rekrutacji unijnych urzędników od lat wzbudza kontrowersje, głównie dlatego, że jest czasochłonny, co jest sporą przeszkodą w czasach, kiedy instytucje coraz częściej poszukują wyspecjalizowanych pracowników, którzy mogliby szybko rozpocząć pracę. Dlatego też, po raz pierwszy od 10 lat, Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) postanowił sprawdzić, czy sposób doboru nowych kandydatów do pracy w służbie cywilnej UE jest faktycznie skuteczny.

– Konkursy organizowane przez EPSO to przepustka do kariery zawodowej w służbie cywilnej UE. Wygląda jednak na to, że nie zaspokajają one już jednak potrzeb kadrowych instytucji unijnych – mówi Annemie Turtelboom z ETO, odpowiedzialna za raport.

O pracę w Brukseli ubiega się rocznie ponad 50 tys. osób

Z ustaleń unijnych kontrolerów wynika, że jeśli chodzi o stanowiska o profilu ogólnym, to EPSO całkiem dobrze realizuje swoje podstawowe zadanie i faktycznie wyłania kandydatów o wysokich kompetencjach. Mimo to ETO zwróciło uwagę na szereg niedociągnięć, które powinny zostać wyeliminowane przez urząd. I tak np. dwie trzecie wydarzeń promujących zatrudnienie w instytucjach UE, zorganizowanych pod hasłem „EU Careers”, odbywa się w Brukseli, a EPSO pozyskuje do udziału w konkursach głównie osoby, które mieszkają już w Belgii lub Luksemburgu i z których wiele pracuje lub pracowało w instytucjach unijnych. A to już wpływa negatywnie na różnorodność w instytucjach UE. Poza tym EPSO nie podejmuje skutecznych działań, by zachęcić wystarczającą liczbę absolwentów lub młodych specjalistów do rozpoczęcia kariery w instytucjach – odsetek kandydatów poniżej 35 r.ż. wciąż maleje, a o pozycje w UE ubiegają się częściej osoby już posiadające spore doświadczenie zawodowe. Szacuje się, że 62 proc. spośród niedawno zatrudnionych urzędników administracyjnych miało ponad 40 lat.

Trudniej specjalistom

Kontrolerzy zauważyli także, że prowadzona przez urząd rekrutacja nie jest przystosowana do specjalistycznych konkursów na małą skalę i nie zachęca do ubiegania się o pracę. Do tego niektórzy kandydaci o wąskiej specjalizacji mogą zostać odrzuceni już na wczesnym etapie testów psychometrycznych i nawet nie mieć okazji wykazać się swoją wiedzą specjalistyczną.

– Dlatego EPSO powinien rozważyć możliwość zmiany swoich procedur doboru i wprowadzić nowy, sprawniejszy, bardziej elastyczny i racjonalny pod względem kosztów system doboru specjalistów, a także zwiększyć swoje zdolności dostosowywania się do szybko zmieniających się realiów rekrutacji – zaznacza w rozmowie z DW Turtelboom, członkini Trybunału.

Odsetek kandydatów poniżej 35 roku życia wciąż maleje

Zdaniem kontrolerów procedury doboru organizowane np. samodzielnie przez instytucje są mniej kosztowne i sprawniejsze niż procedury EPSO. Urząd nadal pracuje dość opieszale i mimo, że skrócił średni czas trwania procedur z 18 do 13 miesięcy, to nadal nie udało mu się osiągnąć oczekiwanego poziomu 10 miesięcy. Dla porównania w przypadku, gdy instytucje rekrutują na własną rękę, procedury zajmują im maksymalnie 8 miesięcy. Koszt prowadzonej przez EPSO rekrutacji też jest niebagatelny, bo zgodnie z obliczeniami ETO, wynosi ok. 24 tys. euro we przeliczeniu na kandydata. Co ciekawe, raport wykazał także, że urząd nigdy tak naprawdę nie zbadał, na ile instytucje są zadowolone z wyselekcjonowanych dla nich pracowników. Tymczasem, jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez ETO wśród kadry kierowniczej, kandydaci zatrudnieni za pośrednictwem EPSO, wcale nie mają wyraźnie wyższych kompetencji niż osoby zatrudnione za pośrednictwem innych kanałów.

KE obiecuje nowe procedury

Kontrolerzy zalecają, by EPSO rozważył możliwość zmodyfikowania swoich procedur doboru, tak by móc lepiej sprostać zmieniającym się potrzebom kadrowym instytucji UE. Według zaleceń ETO urząd do końca 2021 r. powinien wyeliminować część niedociągnięć, w tym skrócić okres trwania procedur, lepiej monitorować koszty konkursów, sprawniej koordynować swoje działania z instytucjami UE i regularnie mierzyć ich zadowolenie ze sposobu doboru kadry. Do 2023 r. natomiast EPSO powinno ustanowić nowe ramy doboru specjalistów.

Komisja Europejska zapowiedziała obiecała już odpowiednią reformę procedur i zapowiedziała, że najpóźniej od wiosny 2023 roku specjaliści będą wybierani według nowych, uproszczonych procedur. Ma to ułatwić dostęp do stanowisk zwłaszcza osobom wysoko wykwalifikowanym.