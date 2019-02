Polityka

Łączenie rodzin uchodźców. Limit wyczerpany

Co miesiąc w ramach łączenia rodzin uchodźców napływa do Niemiec ok. 1000 osób – wynika z najnowszych danych.

1000 osób miesięcznie to górny pułap, na który zgodziły się w 2018 roku partie rządzącej Niemcami koalicji SPD, CDU i CSU. Chodzi tutaj o krewnych osób, które otrzymały w Niemczech ograniczony status uchodźcy. W grudniu 2018 niemieckie władze wydały z tego tytułu 1050 wiz wjazdowych. W styczniu było ich 1096, do 18 lutego 701. – Łączenie rodzin przybiera na sile, procedury zostały przetarte – powiedział rzecznik niemieckiego MSW. Łączenie rodzin dla osób, którym przyznano ograniczony status uchodźcy, zostało zawieszone w 2016 r. Taką możliwość sprowadzenia krewnych przywrócono dopiero w sierpniu 2018. Do końca 2018 roku nie wykorzystano całego kontyngentu. Obejrzyj wideo 01:29 Udostępnij Niemcy. Rozpoczyna się łączenie rodzin uchodźców Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/32WDq Niemcy. Rozpoczyna się łączenie rodzin uchodźców Partia Lewica jak i Kościoły katolicki i ewangelicki domagają się zniesienia limitów dla sprowadzanych rodzin. Do połowy lutego do niemieckich przedstawicielstw dyplomatycznych trafiło 36 tys. wniosków o wizę z tytułu łączenia rodzin. Ograniczony (czasowy) status uchodźcy mają w Niemczech przeważnie osoby, które np. uciekły przed wojną we własnym kraju. Najwięcej takich osób pochodzi obecnie z Syrii. (DPA /du)

Redakcja poleca

Audio i wideo na ten temat