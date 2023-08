Молекула на шеќер во мајчиното млеко е важна за бебето

Здравствените придобивки од доењето се различни. Придобивки има и за мајката и за новороденчето. На пример, мајчиното млеко содржи различни антитела кои го штитат незрелиот имунолошки систем на доенчето од инфекции. Мајките кои дојат, пак, имаат помал ризик од рак на дојка и јајници и метаболички болести како што е дијабетес мелитус.

Научниците од Истражувачкиот центар за човечка исхрана (ХНРЦА) на Универзитетот Тафтс во Масачусетс, САД, сега открија врска помеѓу молекулата на шеќер Мио-Инозитол содржана во мајчиното млеко и развојот на мозокот на бебето. Според истражувањето, овој микронутриент може да се најде во високи дози во мајчиното млеко, особено во првите неколку месеци од доењето - токму кога невронските врски во мозокот на детето се развиваат особено брзо. Студијата е објавена во списанието Proceedings of the National Academy of Science.

Истражувачите испитувале примероци од мајчиното млеко од здрави мајки кои биле собрани во рамки на Глобално истражување на човечкото млеко (ГЕХМ) во Мексико Сити, Синсинати и Шангај. Концентрацијата на Мио-Инозитол, притоа, била независна од етничката и социјалната припадност на мајката, која што, на пример, може да има влијание на навиките во исхраната.

Натамошни тестови на глодари и човечки неврони покажале дека Мио-Инозитолот ја зголемува големината и бројот на невронските врски во мозокот во развој.

Микронутриентите брзо стигнуваат во мозокот на бебето

„Формирањето и усовршувањето на мозочната мрежа од раѓањето е поттикнато од генетски и социјално условени фактори, како и од човечкото искуство“, вели во универзитетско соопштение Томас Бидерер, раководител на тимот за неврологија и стареење во ХНРЦА и главен автор на студијата. Влијанието на овие фактори е пред сѐ клучно во две фази од животот: за време на детството (додека детето е многу мало, н.з) и со зголемување на возраста, кога синаптичките врски постепено се губат.

Наодите од студијата би можеле да помогнат за подобрување на рецептурата за заменско млеко Фотографија: Christin Klose/dpa/picture-alliance

Исхраната може да игра особено клучна улога во развојот на доенчињата и малите деца бидејќи нивната крвно-мозочна бариера е попропустлива отколку кај возрасните, дозволувајќи им на микронутриентите од храната полесно да стигнат до мозокот. „Како невролог, за мене е фасцинантно колку се длабоки ефектите на микронутриентите врз мозокот“, вели Бидерер.

Молекулата на шеќер Мио-Инозитол се наоѓа во одредени житарки, како и во грав, трици и дињи. Сепак, поради тоа што сѐ уште има отворени прашања, Бидерер не ги советува возрасите луѓе уште отсега да обрнат особено внимание на конзумирање Мио-Инозитол. Според неврологот, поинаку е со новороденчињата кои не се дојат. Наодите од студијата би можеле да помогнат за подобрување на рецептурата за заменско млеко.