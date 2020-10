80 години од раѓањето на Џон Ленон

Џон Ленон и Битлси

Се’ што ви треба е љубов

Истата година Битлси добија задача од Би-Би-Си да компонираат песна за настанот што се пренесуваше во живо ширум светот - „Нашиот свет“. Кратко потоа, групата заедно со 13-член оркестар и пријателите Мик Џегер, Ерик Клептон и Мериен Фејтфул во Еби Роуд студијата ја снимаше „All You Need Is Love“. Според многумина, Битлси тогаш беа на врвот од својот музички потенцијал.