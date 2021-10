Фотографија на денот: Уметност во пустинскиот песок

За првпат се организира уметничка изложба пред 4.500 години старата локација од листата на УНЕСКО на светско наследство. Покрај сфингата и пирамидите, на оваа #ФотографијаНаДенот може да се види и делото „Вечност сега“ (Eternity Now) на Американката Жизела Колон: елипсовидната купола долга девет метри му оддава почит на историското наследство на древниот Египет - како впрочем и целата изложба со наслов „Засекогаш е сега“ (Forever Is Now)