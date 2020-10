Трамп–Бајден, кошмар со отворени очи

Гледајќи ја хаотичната и депресивна прва дебата помеѓу Трамп и Бајден, човек не може да не се запраша дали бевме сведоци на најниската точка, на дното на американската политика, или пак ја видовме апотеозата на препотетноста и автократијата во САД, инкарнирани низ ликот и делото на Доналд Трамп.

За секој рационален набљудувач, анализата е јасна: од една страна имате здивен лудак, од другата една релативно нормална личност, иако отидена со годините и во мака да се доискаже или да демонстрира квалитети за функцијата претседател на САД. Од тој аспект настапот на Трамп можеби ги уплашил или вџашил мнозинството од гледачите, но Бајден направи премалку за тие стравови или тоа чувство на немир да ги намали.

Иако според сондажите Бајден испадна како победник од оваа дебата, јавноста и медиумите низ светот се согласни дека сведочевме на една неверојатна гротеска. За волја на вистината Бајден беше и подобар од тоа што можевме да го очекуваме. Делуваше поопуштен од Трамп, 40 годишното политичко искуство му помогна да делува прибран и да се фокусира на испраќање пораки за нормализација на американското општество. Пред се, Бајден успеваше да извлече насмевка од своето скаменето лице и да гледа директно во камерата додека им се обраќа на Американците. Со други зборови, Бајден подобро го употреби телевизиското средство од Трамп, човек кој нормално важи за експерт во таа материја.

Во тоа многу му помогна Трамп - кој покрај наметнувањето караница од самиот старт, бесконечни упаѓања во збор, навреди и прекинувања - делуваше збунето и нервозно, дури и несигурно, до степен никогаш да не се насмевне или да погледне директно во камерата.

Таа испрекинатост создаде предност за Бајден, кој инаку е познат дека оставен на својот монолог честопати не знае да ја доврши мислата, или пак да поентира со тезата која тргнал да ја изнесува. Синтезата од оваа анти-дебата ни кажува дека Трамп најверојатно почнал да ја чувствува нервозата и притисокот од рејтинзите кои го даваат позади Бајден. Вториот аспект кој дефинитивно влијаел на Трамп пред самата дебата произлегува од скандалот кој го објави Њујорк Тајмс, дека во последните 18 години, Трамп дури 11 пати не платил данок. Или дека во 2016-та и 2017-та година платил само 750 долари за целата година.

Ова кажува две работи кои Трамп сигурно веднаш ги препознал. Прво, дека не е богат и успешен како што со децении се прикажува во јавноста, и второ, дека Трамп е во суштина длабоко задолжен, според некои проценки, го чекаат преку 420 милиони долари долгови за наплата. Нервозата произлегува од фактот што со овие сознанија се руши еден од клучните митови и елементи на кои се држи неговиот кредибилитет на брилијантен бизнисмен. Тоа во политиката се преведува во следното прашање: како човекот кој е задолжен до гуша и е финансиски пропаднат, ќе ја извади Америка од рецесија? За потсетување, економијата беше единственото поле каде Трамп уживаше поголем кредибилитет и рејтинг од сите свои противници.

Дотука оди психологијата и однесувањето на кандидатите, тоа што е далеку пострашно е содржината од овој дебакл од дебата. На страна негирањето на даночната состојба, за која инаку е првиот претседател после Ричард Никсон кој си дозволил да ја крие од јавноста, Трамп кажа неколку работи кои не би му биле простени на ниту еден друг кандидат или американски претседател.

„Stand back and stand by”

Да појдеме од тука. Моментот кога модераторот од Фокс Њуз, Крис Волас, го пресекува претседателот и го прашува дали ќе ги осуди белите супрематисти, порачувајќи им да престанат со насилството. Ова е клучниот момент од дебатата, врвот, кулминацијата, моментот на вистината! И веднаш следува и одговорот, кој е најниската точка, дното на оваа дебата и на американската демократија.

- Секако, подготвен сум тоа го направам, ќе одговори Трамп.

- Спремен сум да направам се што треба, сакам да видам мир.

- Во ред, тогаш сторете го тоа господине, му порачува модераторот на Трамп кој делува како да се двоуми.

- Кажи го, напрај го тоа, осуди ги Гордите момчиња, се вмешува Бајден.

Доналд Трамп го избегнува одговорот, не ги осудува белите расисти, туку само им порачува: „Повлечете се, но бидете подготвени“. Веднаш потоа како од топ додава: „Ќе ви кажам една работа, некој треба да направи нешто против Антифа и левицата затоа што ова не е проблем на десницата, ова е проблем на левицата“.

Бајден ќе му додаде дека Антифа е идеологија, а не организација, посрамотувајќи го претседателот.

Завладува една кратка, но траорна тишина, која ја издава сета вџашеност од кажаното или поточно, од некажаното.

Трамп наместо да ги осуди екстремно десничарските групи, некои од кои си дозволија и да убијат мирни демонстранти, одлучни да им намигне и фактички повторно да ги поддржи.

Впрочем, според реакциите на десничарските екстремисти на социјалните мрежи, пораката беше сфатена токму онака како и што беше кажана, како поддршка од Трамп.

Ако на ова го додадеме и фактот дека Трамп не ја негираше неговата изјава дека нема да го прифати евентуалниот пораз, дека ќе го проблематизира гласањето преку пошта, и дека ќе се обиде да ги развлече пост-изборните резултати, тогаш, можеме слободно да кажеме дека оваа закана сега и ја вооружи.

Најстарата либерална демократија во историјата, онаа кое едно време милуваше да се нарекува себеси „водачот на слободниот свет“ пропадна во една од најтажните фази на своето постоење.

Некажувањето на тие 4 клучни зборови - „Го осудувам белиот супрематизам“ – значи дека претседателот на САД нема никаква намера идеолошки, програмски, политички и морално, да ја осуди и стиши една од најголемите системски закани против правниот систем и владеењето на правото во Америка.

После се ова, да се коментираат и наведуваат сите останати бљувотини, навреди и нискости искажани во оваа дебата, станува целосно бесмислено и бесполезно. Дали оваа дебата некому ќе донесе повеќе корист, дали ќе се сменат правилата и форматите на идните дебати, се станува бесмислено, кога тоа што ќе се каже и тоа што нема да биде кажано, станува подеднакво ужасно со Трамп.

Тоа што ни останува е накратко да го прокоментираме психолошкиот профил на Трамп, и на што се базира неговиот план за реизбор, бидејќи ваквото однесување и поведение, мора да има свое зошто, и мора да има своја рационална цел, колку и тоа да звучи контрадикторно.

Неговата внука, Мери Л. Трамп, психолог по професија, во книгата „Too Much and Never Enought“ или „Како моето семејство го создаде најопасниот човек на светот“, објаснува од каде потекнуваат комплексите кои денес го условуваат однесувањето на Трамп.

Овластувањата на најмоќниот државник во светот Така вели Уставот... Претседателскиот мандат во САД трае четири години, а претседателот може да биде реизбран само еднаш. Тој е шеф на државата и шеф на владата, односно управува со извршната власт. Задача на претседателот е да ги спроведува законите изгласани од Конгресот. Претседателот како највисок дипломат може да прима странски амбасадори и на тој начин да признава држави.

Овластувањата на најмоќниот државник во светот Кој кого контролира? Трите власти - законодавната, извршната и судската - се поделени и се контролираат меѓусебно. Претседателот има право да помилува осуденици и да ги назначува федералните судии, министрите во кабинетите и амбасадорите на САД - но само со согласност на Сенатот. Ова е еден од механизмите со кои законодавната власт ги контролира активностите на извршната власт.

Овластувањата на најмоќниот државник во светот „State of the Union“ Американскиот претседател е должен редовно да го информира Конгресот за состојбата на државата. Тоа го прави ова во годишниот „говор за состојбата на нацијата“ („State of the Union“). Претседателот нема право да предлага закони на Конгресот, но за време на говорот може да наведе своите теми и приоритети. Со тоа тој може јавно да врши притисок врз Конгресот. Но, ништо повеќе од тоа.

Овластувањата на најмоќниот државник во светот Претседателско вето Претседателот може да одбие да потпише закон донесен од Конгресот и тоа всушност неговото право на вето. Конгресот може да го отфрли претседателското вето само доколку обезбеди двотретинско мнозинство во двата дома на парламентот. Во историјата на САД се познати 1.500 случаи на претседателски вета. Од нив, само 111 (7%), биле успешно надгласани.

Овластувањата на најмоќниот државник во светот Сива зона Уставот на САД и одлуките на Врховниот суд не даваат јасна слика за тоа колкава моќ има претседателот. Всушност, претседателот има право на уште еден вид вето, познато како "џебно вето". Под одредени услови, претседателот може одреден закон да со „стави во торба“ и со тоа тој станува неважечки. Овој тип на вето не може да биде надгласано во Конгресот. Овој трик бил користен скоро 1.000 пати.

Овластувањата на најмоќниот државник во светот Наредби со сила на закон Претседателот на САД на членовите на владата може да им наметне одреден начин на однесување. Тој издава препораки, т.н „извршни наредби“ (Executive Orders), имаат сила на закон. Сепак, тоа не значи дека на претседателот сè му е дозволено: судовите можат да ги поништат наредбите, Конгресот - да ги сопре со соодветни контра закони, а следниот претседател може да ги укине.

Овластувањата на најмоќниот државник во светот Конгрес... Претседателот има право да склучува договори со странски влади, кои потоа треба да бидат одобрени со мнозинство во Сенатот. Ова може да се избегне, ако наместо договор претседателот склучи еден вид меѓувладин договор т.е. „извршен договор“ (Executive Agreement). Ваквите договори се валидни се додека Конгресот не ги оспори или не ги укине со закон.

Овластувањата на најмоќниот државник во светот Кој може да објави војна? Претседателот е врховен командант на вооружените сили на САД, но војна може да објавува само Конгресот. Сепак не е многу јасно колку војска смее да испраќа претседателот во вооружените конфликти без одобрение на Конгресот. По војната во Виетнам, Конгресот го усвои следново правило: претседателот може да ги користи надлежностите се додека Конгресот не ги оспори.

Овластувањата на најмоќниот државник во светот Ултимативна контрола Ако претседателот ги надмине или злоупотреби овластувањата или изврши кривично дело, Претставничкиот дом, против него може да отпочне процедура за отстранување од должноста. Досега имало два такви обиди, но и двата завршиле несупешно. Сепак, постои многу ефикасен инструмент за да се сопре претседателското самоволие: тоа намалувањето на буџетот – што е во надлежност на Конгресот. Автор: Ута Штајнвер



Адолесценцијата на Трамп, помината во една скржава и завидлива, во исто време и брутална фамилија, во сенката на циничен татко и запоставена мајка, развива кај него еден непредвидлив и неодговорен нарцисизам, каде за да се чувствува добро, мора самиот да се прогласи себеси за „најдобар и најголем“, и да го презира и потценува целиот останат свет.

Боб Вудворд кој со своите написи за Вотергејт ќе го предизвика импичментот на Никсон, во својата последна книга „Бес“, ни нуди еден сличен опис за Трамп, кој го изведува единствено од 18-те интервјуа со претседателот во последните седум месеци, пред и после пандемијата.

Според Вудворд, човекот е мегаломан без какви било политички или лични инхибиции кој смета дека заслужува неговиот лик да биде исклесан во Маунт Рашмор, покрај оние на Татковците – основачи, Вашингтон, Џеферсон, Линколн и Теодор Рузвелт.

Обраќајки му се на Вудворд Трамп ќе му каже: „Боб, сите идеи се мои. Сакаш да ја знаеш вистината? Се што правам како претседател е моја идеја“.

Основата и двигателот на неговото однесување и одлуки е непочитта и омаловажувањето на другиот. Па така, генералите за Трамп се: „група на пичкици“ (a bunch of pussies), или пак: „Американците не заслужуваат да го знаат тоа што го дознав уште од јануари месец дека Ковид -19 ќе предизвика многу мртви без адекватни мерки“.

Оттука, ништо од досегашното однесување на Трамп, кое навистина кулминираше со оваа бедна дебата не треба да не изненадува, на секој разумен човек тоа веќе му е јасно. Неговото однесување говори за психолошки профил на човек чиј двигател е бесот и духот на одмазда, кон сите оние кои, според него, или не го почитувале доволно, или делувале како да знаат и разбираат нешто повеќе.

Трамп: популист, могул, претседател Семејството, империјата Во кругот на најмилите: Доналд Трамп со сопругата Меланија, ќерките Иванка и Тифани, неговите синови Ерик и Доналд јуниор, како и внуците Кај и Доналд јуниор III. Трите деца работат како заменици во „Империјата Трамп“.

Трамп: популист, могул, претседател Неговиот татко: Фредерик јуниор Почетниот капитал за своите бизниси Трамп го добил од својот татко Фредерик. Тој на почеток му подарил еден милион долари, а по смртта во 1999 на Доналд и неговите три останати деца им оставил во наследство имот од 400 милиони долари.

Трамп: популист, могул, претседател Милијарди заработени со помош на марката Трамп Трамп инвестира агресивно, постојано доживува неуспеси, но долгорочно има успешен биланс, на пример со Кулата Трамп во Њујорк. Својот имот Трамп денес го проценува на десет милијарди долари. Експертите сметаат дека пореална е третина од оваа сума.

Трамп: популист, могул, претседател „Многу добар, многу паметен“ Тао го вели Трамп самиот за себе, додавајќи дека студирал на елитниот универзитет Вортон во Филаделфија, каде се стекнал со бечелор-диплома во 1968. година.

Трамп: популист, могул, претседател Капетан Трамп Претходно неговиот татко го испратил 13-годишниот Доналд во воен интернат во Корнвол за да учи диспциплина. На крајот на школувањето се стекнал дури и со офицерски чин.

Трамп: популист, могул, претседател Со коскен шилец избегнат ангажман во Виетнам Трамп меѓутоа успеал да избегне учество во војната во Виетнам. Спортскиот млад човек бил прогласен за неспособен за војска поради коскен шилец во петицата.

Трамп: популист, могул, претседател Првата сопруга: Ивана Во 1977 година Трамп се ожени со чешката манекенка Ивана Зелничкова. Три деца се родени во бракот кој постојано беше во сенка на гласините за различни афери.

Трамп: популист, могул, претседател Семејство број два Во 1990 година Трамп се разведе од Ивана и се ожени со својата втора сопруга, 17 години помладата Марла. Заедничката ќерка се вика Тифани.

Трамп: популист, могул, претседател Девојки, девојки Трамп не се покажуваше радо во јавноста само со својата жена, туку милуваше да се фотографира опкружен со „мисици“ од различни избори на убавици. Од 1996 до 2015 година тој беше главниот спонзор на изборот за Мис универзум во САД.

Трамп: популист, могул, претседател Како се прават пари Како брзо да се заработат милиони? Книгата на Трамп „Начинот на склучување зделки“ дава упатства, таа е делумно автобиографска, делумно советник за амбициозни бизнисмени. Ова дело на Трамп не само што стана бестселер, туку и го стави авторот во фокусот на вниманието на јавноста.

Трамп: популист, могул, претседател Трамп во политиката Трамп настапуваше во свое ТВ-шоу, се појавуваше пред камери, но со политика не се занимаваше. Но, на 16 јуни 2015 година најави учество во трката за избор на републикански претседателски кандидат. Неговиот слоган е „Да ја направиме Америка повторно голема“. Кампањата ја водеше со настапи со семејството и со навреди кон доселениците, муслиманите, жените и своите конкуренти.

Трамп: популист, могул, претседател Функција со достоинство Дали популистот и шоумен сега ќе се претвори во предводник на слободниот свет?Многумина тоа не можат да си го замислат. Но, животниот пат на Доналд Трамп покажува: овој човек располага со преобразувачка способност на камелеон. Автор: Петер Хиле



Самиот факт дека Трамп не ја осуди екстремната десница, а во исто време се претставува како стожерот на Law and Order, на Законот и редот, говори за една двојна личност, која смета дека е во ред да се преставува како човек на страна на законот и поредокот, а во исто време да се заканува со кршење на законот и растурање на поредокот кој самиот треба да го штити, еднаш кога тоа лично или политички нема да му одговара.

Оттука, останува да го констатираме едноставниот план на Доналд Трамп за реизбор, нешто што го детерминира неговото безобразно, неодговорно и екстремистичко однесување.

Планот на Трамп се состои од две едноставни решенија. Едниот план е да успее повторно да победи добивајќи ги гласовите од целиот екстремистички електорат кој ќе успее да го мобилизира, фокусирајќи се на клучните држави. Во исто време ќе се надева дека демократскиот електорат, кој потенцијално е мнозински, но толку длабински поделен, што нивните најумерени и најекстремни гласачи нема да излезат на гласање.

Вториот план потекнува од хипотетичката претпоставка дека би загубил на изборите, во случај демократите, токму поради неговиот екстремизам, да успеат да ги мобилизираат сите свои фракции и да победат, при што Трамп не би го признал резултатот и би се пренасочил кон насилно освојување на власта.

Така да, неговиот екстремизам, радикализам, флертот и поддршката кон екстремната десница, можат рационално да се објаснат само како последица на овој вториот план, кој треба да послужи како вербална, но и материјална закана до неодлучните или разочараните, воопшто да не се замараат да излагаат на денот на гласање. Неговата цел е целиот изборен процес, каде веќе се забележани закани и притисоци врз гласачи (бидејќи во некои држави веќе се гласаше), да го базира на стратегија на насилство, нешто што може да се поистовети со неговата поддршка и билдање на насилството кое произлезе за време на протестите.

Непопуларните згради на Трамп низ светот Големата сенка во Лас Вегас Во октомври 2015 година, Демократската партија својата прва ТВ дебата мораше да ја одржи буквално во сенката на Трамп. Над луксузниот Вајн резорт во Лас Вегас каде се одржуваше ТВ дуелот, високо стои „Интернационалниот хотел и кула Трамп“. Тогашниот републикански претседателски аспирант се осигура дека неговото име ќе добие дел од вниманието. Комплексот Трамп е трета највисока зграда во градот.

Непопуларните згради на Трамп низ светот Отпор во Чикаго Граѓаните на Чикаго се спротивставија на истакнувањето на името на Трамп на зградата на тамошниот „Хотел и кула Трамп“. Градоначалникот Рам Емануел го нарече потегот „нападен и без вкус“ и се обиде да го забрани поставувањето на големите букви на зградата. Сепак, пет години подоцна, Трамп успеа да го постави своето име на 16-от кат. Неговата зграда го зазема поранешното место на Чикаго Сан Тајмс.

Непопуларните згради на Трамп низ светот Скандал во Атлантик Сити Зградата Таџ Махал во Атлантик Сити, Њу Џерси беше комплетирана во 1990 година и чинеше 1 милијарда долари. Трамп беше на чело на хотелот и казиното речиси 25 години, но во 2014 година дојде на работ на банкрот. Тогаш комплексот беше преземен од „Ајкан Ентерпрајзес“ кои го задржаа името. Неговиот сестрински хотел, Трамп Плаза на истата улица, подоцна мораше да биде затворен поради несолвентност.

Непопуларните згради на Трамп низ светот Гордоста на Трамп За „Кулата Трамп“ во Њујорк кружат гласини дека е гордоста и радоста на Трамп. Кулата на 5-та Авенија, освен што претставува седиште на кампањата на Трамп за изборите, е и дом на повеќе добро познати станари. Меѓу нив се фудбалската легенда Кристијано Роналдо, актерот Брус Вилис и композиторот на театарска музика Ендру Лојд Вебер. Трамп и неговото семејство исто така живеат во луксузната кула.

Непопуларните згради на Трамп низ светот Контроверзно обележје на Њујорк Со простран атриум кој зафаќа шест катови исполнет со мермерни и златни детали, некои њујорчани ја сметаат „Кулата Трамп“ на 5-та Авенија за пример за лош вкус, додека други ја доживуваат како елегантна и безвременска. Ентериерот е дизајниран од Едвард Барнс Лараб, а екстериерот од Дер Скут. „Кулата Трамп“ е магнет за љубителите на модерната архитектура и секако, за фановите на Трамп.

Непопуларните згради на Трамп низ светот Бедата и сјајот на Панама Сити „Океанскиот клуб Трамп“ во Панама Сити вклучува хотел, 700 апартмани и клуб за јахти. Највисоката зграда во Латинска Америка е препознатлива во регионот по нејзината уникатна форма. Оваа зграда наиде на критики поради тоа што се наоѓа веднаш до сиромашна населба, а тешко е да се најдат и станари. Но, Трамп веќе го продаде брендот на инвеститорот Роџер Кафиф и не изгуби пари на имотот.

Непопуларните згради на Трамп низ светот Шкотски отпор „Најдобриот голф терен на светот“, вака Трамп го нарекува неговиот „Голф терен Трамп“, кој е лоциран во близина на Абердин, Шкотска. Сепак Доналд Трамп беше запрен да го прошири својот голф терен од страна на локалниот фармер Мајкл Форбс кој до денес одбива да му ја продаде неговата земја која се граничи со резортот.

Непопуларните згради на Трамп низ светот Ердоган против Трамп „Трамп кулите“ во Истанбул се првите згради на Трамп во Европа и се познати поради нивните огромни вински визби. Во последно време имаше повици да биде отстрането името на Трамп од висококатницата. Ставовите на Трамп за исламот предизвикаа голем број на муслимани во Турција да го сменат мислењето за него, меѓу нив е и турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган. Автор: С. Сандерсон/Н.Домазетовиќ



Дури и мирните протести, а особено и понасилните протести на афроамериканската популација, па дури и нападите врз полицијата, всушност стануваат функционални на климата на насилство која Трамп ја форсира, и за која тој е проблемот, додека во исто време се преставува како решение, односно како носител и гарант на редот и поредокот.

Делува болно и расипано, но така некако се развиваат нештата под Трамп.

При легитимниот исход на нерешено или тесна победа за демократите, Трамп ќе се обиде да не признае милиони гласови, ќе проба да ги поништи преку правни патишта или да ги оспори, надевајќи се дека можеби ќе стигне и до Врховниот суд каде веќе има свое судиско мнозинство, и додека се тоа трае, да ги разгори улици и да ги уплаши противниците.

Америка со дебатата како да доживеа страшен комшар, но наместо да се разбуди, делува како комшарот да продолжува со отворени очи.