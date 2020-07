Нов вирус на свински грип со потенцијал да прерасне во пандемија

Да почнеме со добрата вест: речиси една десетина од одгледувачите на свињи, кои биле испитувани во рамките на студијата, биле инфицирани со новиот генотип 4 (Г4) на вирусот насвинскиот грипХ1Н1, но тоа досега не доведе до нов опасен бран на грип.

Карл Бергстром, биолог од Универзитетот Вашингтон, на Твитер јасно стави на знаење дека од новиот вирус не се заканува непосредна опасност да прерасне во пандемија.

„Нема никаков доказ дека Г4 може да се пренесува од човек на човек, иако вирусот во изминатите пет години е веќе прилично раширен."

Сепак, авторите во својата студија, објавена на 29 јуни годинава во стручниот магазин Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), констатираат дека „систематското набљудување на инфлуенца-вирусите кај свињите е есенцијално за рано предупредување и подготовка за следна потенцијална пандемија". И здравствените власти треба засилено да вршат прегледи кај лицата ангажирани во фармите за свињи и во месната индустрија.

Тимот автори меѓу другото опфаќа ветеринари од факултетите за земјоделство и ветеринарство во Пекинг и Шандонг, како и виролози од Националниот институт за контрола на вируси и превенција во Пекинг.

Кои животни го пренесуваат коронавирусот? Да се галат или не? Истражувачите на Ветеринарниот институт Харбин во Кина открија дека коронавирусот може да се пренесува меѓу мачки. Домашните мачки исто така можат да го пренесуваат вирусот натаму на други животни, но тоа не е лесно, вели Хуалан Чен, водечки истражувач во студијата која беше објавена во журналот "bioRxiv" на 31 март годинава.

Кои животни го пренесуваат коронавирусот? Без грижа Но нема потреба од паника меѓу сопствениците на мачки, затоа што тие не се заразни долго време. Сепак, сопствениците на мачки со хронични болести, или постарите, треба привремено да ги ограничат контактите доколку мачките слободно го напуштаат домот. Здравите луѓе треба да ги мијат рацете откако ќе ги погалат.

Кои животни го пренесуваат коронавирусот? Кучињата се безбедни За разлика од мачките, вирусот не може лесно да се реплицира кај кучињата, тврдат истражувачите. Оттука, слободно шетајте го и негувајте го вашиот пес.

Кои животни го пренесуваат коронавирусот? Кој кого заразува? Оваа домашна свиња која шета низ улиците на Рим не треба да се плаши од кучиња. А и кучето нема потреба да стравува од својот забрефтан ривал. Ветерираните тврдат дека свињите не се сметаат за природен резервоар за коронавирусот.

Кои животни го пренесуваат коронавирусот? Карантин за ласиците Кај овие цицачи од групата Мустилида состојбата е поинаква. Хуалан Чен ги истражувал и ласиците и утврдил дека и тие го шират Ковид-19, исто како и мачките. Ширењето меѓу животните се случува преку респираторни капки. Истражувачите го пронашле вирусот во брисеви земени од грлото и носот на ласиците, но не откриле инфекција на белите дробови.

Кои животни го пренесуваат коронавирусот? Дали живината е опасност за луѓето? Научниците велат дека нема никаква опасност за одгледувачите на живина, како овој трговец во Вухан, Кина, каде беше откриен првиот случај на коронавирусот. Луѓето немаат за што да се грижат затоа што кокошките се практично имуни на Ковид-19, како и патките и другите слични видови.

Кои животни го пренесуваат коронавирусот? Кога луѓето се опасност за животните Луѓето можат да се заразат од животни, но се случува и обратното. Четиригодишната малајска тигрица Надја од Зоолошката градина во Њујорк имаше позитивен тест на коронавирусот „Ова е првпат диво животно да се зарази од Ковид-19 од човек“, изјави главниот ветеринар на Зоолошката Пол Кале.

Кои животни го пренесуваат коронавирусот? Дали лилјаците се неправедно обвинети? Лилјаците се сметаат за најверојатно преносници на Ковид-19, но ветеринарите веруваат дека во декември 2019 некое друго животно се јавило во Вухан како посредник меѓу нив и луѓето. Можеби ласиците или мачките?

Кои животни го пренесуваат коронавирусот? Или можеби овој осомничен? Панголините се под сомнеж дека го пренесуваат вирусот. Истражувачи од Хонг Конг, Кина и Австралија го откриле вирусот во малезискиот панголин кој имал големи сличности со оној забележан кај човекот. Автор: Фабијан Шмит



Во прашање се гените

Научниците се загрижени од причина што новиот поттип содржи одредени гени, кои го ставаат во категоријата „кандидати за пандемиски вирус". Вирусот е во блиско сродство со Х1Н1 вирусот на свински грип, кој во 2009 година се прошири низ цел свет. Новиот поттип исто така е близок и со вирусот на птичји грип.

Научниците во својата студија се потпираат на податоци од периодот меѓу 2011 и 2018 година, кога се земени 30.000 брисеви од свињи во десет провинции во земјата, при што можеле да изолираат 179 поттипови на свински грип. Од 2016 година, тие можеле да констатираат дека кај свињите станал доминантен новиот вирус Г4Х1Н1.

Во редица експерименти кои следеле, научниците докажале дека вирусот е способен да се размножува во епителните клетки на органите за дишење кај човекот. Во експерименти вршени со куни, потврдено е дека инфекцијата е пренослива преку аеросоли.

Сезонскиот грип не обезбедува имунитет

Кон ова се надоврзува сознанието дека луѓето очигледно против новиот вирус не развиваат имунитет преку другите вирусни инфекции, на пример преку сезонскиот грип. Научниците извршиле серолошки прегледи кај 338 вработени лица во фарми за свињи во обидот да дознаат дали веќе се инфицирале со вирусот. Кај 35 е откриено присуство на вирусот, што изнесува 10,4 проценти. Кај помладите работници на возраст меѓу 18 и 35 години стапката на инфицираност изнесувала дури 20,5 проценти. Кај вкупното население можело да биде докажано присуство на инфекцијата кај 4,4 проценти од луѓето. Но, тоа уште не е доказ дека вирусот се пренесува од човек на човек. Експертите освен тоа предупредуваат од можноста преку мутации во луѓето, да настане уште позаразен вирус.

„Ова треба да нѐ потсети дека во секој момент можат да настанат нови зоонотски предизвикувачи на болести,", истакнува Џејмс Вуд, професор за ветеринарство на Универзитетот Кембриџ, кој не учествувал во студијата. „Домашните животни, кои се наоѓаат во поинтензивен контакт со луѓето од дивите животни, можат да бидат важен извор на пандемиски вируси", предупредува тој.