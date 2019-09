Германска политичка драма во три чина

Геншер во Прага: Граѓаните на ГДР смеат да патуваат

Нова доктрина од Москва

Уште од средината на 1980-те шефот на државата Михаил Горбачов иницираше реформи во СССР со „Гласност“ и „Перестројка“. Во октомври 1989 година тој го најави она што стана познато како „Доктрина Синатра“ – земјите од Варшавскиот пакт смеат самостојно да одлучуваат за политичките реформи. Доктрината е именувана по американскиот пејач Френк Синатра и неговиот хит „I Did It My Way“.