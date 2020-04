Yuval Noah Harari: Ancaman Terbesarnya Bukan Virus Corona Itu Sendiri

DW: Profesor Harari, kita berada di tengah pandemi global. Apa yang paling mengkhawatirkan Anda tentang perkembangan saat ini?

Yuval Noah Harari: Saya pikir, ancaman terbesar bukanlah virus itu sendiri. Umat manusia memiliki semua pengetahuan ilmiah dan alat teknologi untuk mengatasi virus ini. Masalah besarnya adalah nirani kita, kebencian kita, keserakahan dan ketidaktahuan kita sendiri. Saya khawatir orang-orang bereaksi terhadap krisis ini bukan dengan solidaritas global, melainkan dengan kebencian, saling menyalahkan negara lain, menyalahkan etnis dan agama minoritas.

Saya berharap bahwa kita dapat mengembangkan kasih sayang, bukan kebencian, untuk bereaksi dengan sikap solider, mengembangkan kemurahan hati membantu mereka yang membutuhkan. Dan kita bisa mengembangkan kemampuan untuk membedakan mana yang benar, dan tidak begitu saja percaya semua teori konspirasi ini. Jika kita melakukan itu, saya tidak ragu bahwa kita akan mengatasi krisis ini.

Bagaimana saya tahu siapa atau apa yang bisa dipercaya?

Pertama, Anda memiliki pengalaman masa lalu. Jika Anda misalnya tahu ada politisi yang pernah berbohong selama beberapa tahun, maka Anda tidak punya banyak alasan untuk percaya kepada mereka dalam situasi darurat ini.

Kedua, Anda dapat mempertanyakan teori-teori yang disampaikan orang kepada Anda. Misalnya jika seseorang mengemukakan teori konspirasi tentang asal dan penyebaran virus corona, mintalah dia menjelaskan kepada Anda, bagaimana itu terjadi dan bagaimana sifat virus ini serta penyakit yang disebabkannya. Jika mereka tidak bisa menjelaskan, artinya mereka tidak memiliki pengetahuan dasar ilmiah , maka jangan percaya pada apa yang mereka katakan tentang virus corona. Anda tidak perlu menjadi ahli biologi, tetapi Anda perlu pemahaman ilmiah dasar tentang semua hal ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat banyak politisi populis menyerang sains, mengatakan bahwa para ilmuwan adalah segelintir elit terpencil yang terputus dari masyarakat, mengatakan bahwa hal-hal seperti perubahan iklim hanya bohong belaka. Tetapi pada saat krisis di seluruh dunia, kita melihat bahwa kebanyakan orang lebih percaya sains daripada sumber lainnya.

Saya harap, setelah krisis berakhir, kita ingat ini. Bahwa ketika para ilmuwan memperingatkan kita tentang hal-hal lain selain epidemi, seperti tentang perubahan iklim dan keruntuhan ekologis, kita akan menerima peringatan mereka dengan keseriusan yang sama seperti yang sekarang kita lakukan menghadapi pandemi corona.

Banyak negara menerapkan mekanisme pengawasan digital ketat untuk mencegah penyebaran virus. Bagaimana mekanisme ini dapat dikontrol?

Setiap kali Anda meningkatkan pengawasan terhadap warga, itu harus selalu berjalan seiring dengan meningkatnya pengawasan terhadap kerja pemerintah. Dalam krisis ini misalnya, pemerintahan membelanjakan uang seperti air mengalir. Di AS dua triliun dolar. di Jerman ratusan miliar euro, dan seterusnya. Sebagai warga negara, saya ingin tahu siapa yang membuat keputusan itu dan ke mana uangnya mengalir. Apakah uang itu digunakan untuk menyelamatkan perusahaan besar yang sudah bermasalah sebelum epidemi karena salah urus? Atau uang itu digunakan untuk membantu usaha kecil, restoran dan toko-toko kecil?

Aplikasi ponsel yang dikembangkan pemerintah Australia untuk menyebarkan informasi dan menjadi pusat aduan bagi penduduk yang terjangkit virus corona.

Jadi pengawasan harus berjalan dua arah, tidak hanya dari pemerintah. Semua harus transparan. Kalau misalnya pemerintah mengatakan, terlalu sulit untuk membuka semua transaksi keuangan secara transparan, maka Anda bisa berkata: “Tidak, itu tidak terlalu rumit.” Sebab pemerintah juga bisa membuat sistem pengawasan yang rumit, misalnya untuk memantau ke mana saja saya pergi setiap hari. Kalau itu bisa, mengapa tidak bisa membuat sistem yang transparan dalam hal penggunaan uang pajak?

Apakah krisis ini membuat kita harus merevisi lagi pandangan terhadap manusia di abad ke-21?

Kita tidak tahu, karena itu tergantung pada keputusan yang kita buat sekarang. Saat ini ada ancaman konflik sosial yang meningkat karena situasi ekonomi yang berubah. Kita sekarang akan melihat s

semakin banyak otomatisasi, semakin banyak robot dan komputer menggantikan tenaga manusia di semakin banyak jenis pekerjaan. Di masa pandemi, manusia harus diisolasi, robot tidak perlu.

Jadi perkembangannya bisa kedua arah: otomatisasi dan de-globalisasi. Akibatnya, negara-negara berkembang yang mengandalkan tenaga kerja kasar yang murah, tiba-tiba akan menghadapi masalah besar, karena banyak pekerjaan sederhana mengalami otomatisasi. Tapi hal ini juga bisa terjadi di negara-negara kaya. Krisis ini bisa menyebabkan perubahan luar biasa di pasar kerja. Orang-orang bekerja dari rumah secara online. Jika kita tidak hati-hati, ini dapat mengakibatkan runtuhnya organisasi-organisasi tenaga kerja, setidaknya di beberapa sektor industri.

Tapi itu semua juga tergantung dari keputusan politik yang diambil. Kita dapat membuat keputusan untuk melindungi hak-hak pekerja. Pemerintahan misalnya memberikan dana talangan besar kepada industri dan perusahaan. Itu bisa saja diberlakukan dengan persyaratan, misalnya syarat bahwa perusahaan harus melindungi hak-hak pekerja mereka. Jadi itu semua tergantung pada keputusan yang kita buat.

Apa yang akan dikatakan sejarawan masa depan tentang masa pandemi ini?

Mungkin sejarawan masa depan akan melihat masa ini sebagai titik balik dalam sejarah abad ke-21. Tapi ke arah mana kita berpaling, itu tergantung keputusan kita saat ini.

Profesor Yuval Noah Harari adalah sejarahwan, filsuf dan penulis buku. Antara lain-“Sapiens: A Brief History of Humankind” dan “Homo Deus and 21 Lessons for the 21st Century”.



7 Dampak Virus Corona terhadap Lingkungan Kualitas udara yang lebih baik Terhentinya sebagian besar kegiatan industri mengurangi tingkat polusi udara. Bahkan, citra satelit mengungkapkan adanya penurunan yang signifikan terhadap tingkat global nitrogen dioksida (NO2), yakni gas yang dihasilkan dari mesin mobil dan pabrik manufaktur komersil yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara di banyak kota besar.

7 Dampak Virus Corona terhadap Lingkungan Emisi CO2 berkurang Seperti NO2, emisi karbon dioksida (CO2) juga telah berkurang di masa pandemi COVID-19. Ketika kegiatan ekonomi terhenti, emisi CO2 mengalami penurunan. Terakhir kali hal ini terjadi pada saat krisis keuangan tahun 2008 – 2009. Di Cina, emisi karbon dioksida turun sekitar 25% ketika kuncian atau lockdown diterapkan, menurut Carbon Brief. Namun perubahan ini hanya bersifat sementara.

7 Dampak Virus Corona terhadap Lingkungan Dunia baru untuk satwa liar Beberapa binatang cenderung bermunculan akibat ketidakhadiran manusia. Berkurangnya kendaraan yang melintas di jalanan membuat mahluk kecil seperti landak muncul dari hibernasinya. Binatang mungil ini lebih aman dari kemungkinan terlindas mobil. Sementara spesies lainnya seperti bebek mungkin bertanya-tanya kemana semua orang pergi dan perlu mencari sumber makanan lain selain remah roti di taman.

7 Dampak Virus Corona terhadap Lingkungan Menarik perhatian pada perdagangan satwa liar dunia Konservasionis berharap pandemi COVID-19 akan membantu mengekang perdagangan satwa liar global, yang menjadi penyebab kepunahan sejumlah spesies. Wabah ini kemungkinan berasal dari pasar hewan Wuhan, yang menjual hewan hidup dan merupakan pusat bagi satwa liar yang diperdagangkan secara legal dan ilegal. Perlu tindakan keras terhadap perdagangan satwa liar hidup.

7 Dampak Virus Corona terhadap Lingkungan Saluran air mengalir jernih Tak lama setelah Italia memberlakukan lockdown, sebuah foto kanal yang jernih di Venesia tersebar ke seluruh dunia. Dengan bersandarnya kapal pesiar untuk sementara waktu, lautan juga mengalami penurunan polusi suara sehingga menurunkan tingkat stress mahluk laut seperti ikan paus, dan membuat migrasi yang lebih tenang.

7 Dampak Virus Corona terhadap Lingkungan Mirisnya, sampah plastik terus meningkat Sayangnya, salah satu efek terburuk terhadap lingkungan di masa pandemi adalah meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai dari peralatan medis, seperti sarung tangan hingga kemasan plastik lainnya. Semakin banyak orang memilih makanan yang dikemas, bahkan kafe yang tetap buka tidak lagi menggunakan cangkir yang dapat digunakan kembali sebagai upaya menghentikan penyebaran virus.

7 Dampak Virus Corona terhadap Lingkungan Krisis iklim terabaikan sementara Pandemi COVID-19 membuat isu krisis iklim terpinggirkan. Namun, para ahli memperingatkan bahwa keputusan penting mengenai iklim tidak boleh diabaikan, walaupun konferensi iklim PBB ditunda hingga 2021. Meski emisi mengalami penurunan sejak pandemi terjadi, sayangnya kita belum melihat perubahan yang luas dan berjangka panjang sebagai hasilnya. (ha/pkp) Penulis: Ineke Mules