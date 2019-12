WHO: Untuk Pertama Kalinya Dalam 20 Tahun, Jumlah Pria Perokok Berkurang

Kebiasaan Yang Sama Buruknya Seperti Merokok

Menggelapkan Warna Kulit dalam Solarium

Menurut studi Journal of the American Medical Association, diperkirakan penggunaan solarium sebabkan sekitar 420.000 kasus kanker kulit di AS tiap tahun. Sedangkan merokok, sebabkan sekitar 226.000 kasus kanker paru-paru. Mencintai warna kulit apa adanya adalah langkah paling baik. Jika ingin tambah warna, coba makan tomat dan wortel. Keduanya kaya carotenoid yang berefek pada warna kulit.