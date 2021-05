WHO Akan Dirikan Pusat Peringatan Dini Pandemi di Jerman

"Virus bergerak cepat. Tapi data bisa bergerak lebih cepat," kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan di Jenewa, hari Rabu (5/5).

Pusat peringatan dini pandemi di Jerman itu akan menjadi pusat data global untuk mendeteksi ancaman pandemi yang bakal muncul.

Kantor baru WHO itu dinamakan WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence dan akan mulai beroperasi di Berlin pada bulan September tahun ini. "Pusat itu akan menganalisis data untuk memprediksi, mencegah, mendeteksi, mempersiapkan, dan menanggapi risiko di seluruh dunia", kata Tedros Adhanom Ghebreyesus lebih lanjut.

Kantor ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antar negara dan lembaga ilmiah dalam hal pandemi dan epidemi.

Perkembangan laju infeksi harian Covid-19 di beberapa negara sampai 5 Mei 2021

Mendeteksi pandemi dan epidemi lebih awal

Pusat Intelijen Pandemi dan Epidemi terutama harus bisa mendeteksi sinyal pandemi lebih awal dari sistem yang ada saat ini.

"Pandemi COVID-19 telah menunjukkan adanya celah dalam sistem global untuk intelijen pandemi dan epidemi," kata Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada wartawan.

"Akan semakin banyak virus yang bermunculan yang berpotensi memicu epidemi atau pandemi,” lanjutnya. Dengan informasi yang tepat, negara dan komunitas dapat selangkah lebih maju menghadapi risiko yang muncul dan menyelamatkan nyawa."

Laporan terakhir WHO tentang asal-usul pandemi corona menemukan, virus itu mungkin sudah ada sejak September 2019, jauh sebelum eksistensinya secara resmi diumumkan oleh WHO.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Pasar kembali ramai Wuhan menjalani masa lockdown 11 minggu setelah menjadi hot spot virus corona global pertama. Hingga pertengahan Mei, 50.000 dari 80.000 kasus resmi corona yang tercatat di Cina, berasal dari Wuhan. (Gambar) kehidupan hampir normal kembali di kawasan pasar yang padat pengunjung, 7 Desember 2020.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Ground zero virus corona? Sayuran, ikan dan daging, bahkan hewan liar - semua dulu dijual di pasar basah ini. Tapi sejak Januari 2020 pasar ini ditutup. Penyakit paru-paru misterius mulai merebak dan asal-usulnya dilacak berasal dari pasar tersebut. Namun, para pakar belum berhasil memastikan peran pasar dalam penyebaran virus.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Nasib para pemilik restoran Sebelum pandemi, Lai Yun membeli kebanyakan produk untuk restoran Jepangnya di pasar basah yang kini tutup. "Setelah anak-anak berangkat sekolah, saya biasanya sarapan lalu belanja di pasar," ujarnya. Tapi sejak buka kembali di bulan Juni, ia harus belanja di tempat lain dan bumbu yang dibutuhkan kini harganya lima kali lebih mahal. "Tahun depan target saya hanyalah bisa bertahan".

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Tidak ada sayuran segar Walau lantai dasar masih tutup, lantai kedua pasar basah Wuhan telah buka kembali. Namun, kebanyakan toko hanya menjual kacamata dan produk khusus lainnya bagi ahli optik. "Bagi beberapa orang kesannya aneh, kini hanya seperti bangunan kosong," ujar salah seorang penjual toko ke DW.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Penjual pasar basah pindah ke jalanan Sejak pasar basah tutup, beberapa orang mulai menjual daging dan bahan segar lainnya di jalanan. Walau penjual memakai masker dan sarung tangan, kondisinya belum memenuhi standar kebersihan. Saat pandemi corona, pasar basah sudah dikiritik karena kondisi kesehatan dan sanitasi yang buruk.

Wuhan: Setahun Setelah Virus Corona Merebak Masker masih diperlukan Kebanyakan warga Wuhan masih mengenakan masker pelindung di runag publik. Virus corona belum punah dan ada sejumlah kasus baru di Cina. "Banyak yang mulai menimbun masker, desinfektan dan alat perlindungan lainnya," kata guru bahasa Inggris Yen kepada DW. (vlz/rzn) Penulis: Uta Steinwehr



Berlin jadi pusat penelitian penyakit menular

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan, selama ini Berlin sudah menjadi pusat penelitian kesehatan, dengan lembaga riset untuk penyakit menular seperti Robert Koch Institute (RKI).

"Jika keahlian itu sekarang dilengkapi dengan WHO Hub, kami akan menciptakan lingkungan yang unik untuk penelitian pandemi dan kesehatan di Berlin. Ada ekosistem di mana wawasan penting yang berorientasi pada tindakan akan muncul bagi pemerintahan dan para pemimpin di seluruh dunia," kata Angela Merkel dalam pesan video.

Kanselir Jerman itu mengatakan, kantor baru itu akan mempertemukan sektor pemerintah, akademik dan swasta.

Menteri Kesehatan Jerman Jens Spahn mengatakan, sistem global saat ini "tidak cukup siap" untuk menangani wabah, mutasi patogen, infeksi populasi yang sebelumnya tidak terpengaruh, dan penyakit yang berpindah dari hewan ke manusia.

Jerman akan menyediakan dana 30 juta euro sebagai pembiayaan awal, sementara anggaran operasionalnya masih dalam pembahasan.

hp/as (dpa, afp, ap)