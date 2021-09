Waspadai Cina, AS dan Uni Eropa Jalin Aliansi di Bidang Teknologi

Saat pandemi COVID-19 melanda kencang, krisis chip komputer juga ikut memburuk. Banyak perusahaan manufaktur memperingatkan tentang kelangkaan semikonduktor - komponen utama yang dibutuhkan dalam membuat smartphone dan mobil.

Peringatan sektor industri ini bukan tanpa alasan. Terbukti beberapa bulan setelah pandemi, banyak pabrik yang terpaksa menutup lokasi perakitannya. Perusahaan teknologi juga menunda peluncuran produknya, bahkan pengiriman komputer terlambat sampai berbulan-bulan.

Khawatir akan dampaknya, para politisi dari Amerika Serikat (AS) hingga Jerman akhirnya meminta negara-negara produsen chip untuk membantu memprioritaskan pesanan dari negara mereka.

Tapi tidak banyak yang bisa dilakukan. Chip-chip komputer yang hanya diproduksi oleh segelintir perusahaan itu sangat sulit diproduksi. Dan kalau pun berhasil, jumlahnya tidak cukup untuk semua pihak.

Semikonduktor, Tulang Punggung Teknologi Data dan Komunikasi Modern Produksi semikonduktor Semikonduktor merupakan tulang punggung komunikasi modern dan teknologi terkait data karena dapat mengurangi daya yang dikonsumsi oleh perangkat listrik dan memungkinkan sistem yang membuat transportasi lebih bersih, pintar dan aman. Salah satu produsen semikonduktor yang terbesar di Jerman adalah Infineon.

Semikonduktor, Tulang Punggung Teknologi Data dan Komunikasi Modern Fasilitas produksi di Batam Secara keseluruhan Infineon memiliki 17 pabrik yang berada di 10 negara di seluruh dunia, satu diantaranya beroperasi di Batam. Hingga September 2018, perusahaan ini mempekerjakan lebih dari 40 ribu karyawan di seluruh dunia. Jumlah karyawan ini meningkat lebih dari 2500 orang dibandingkan tahun sebelumnya

Semikonduktor, Tulang Punggung Teknologi Data dan Komunikasi Modern Sebagian besar pendapatan dari otomotif Berdasarkan laporan tahunan 2018, pendapatan global Infineon dari segmen otomotif mencapai 3,8 miliar euro atau sebesar 43 persen dari keseluruhan pendapatan perusahaan tersebut di tahun fiskal 2018.

Semikonduktor, Tulang Punggung Teknologi Data dan Komunikasi Modern Kartu pintar yang terkoneksi Selain otomotif, semikonduktor juga dipakai dalam memproduksi solusi keamanan data digital. Contohnya yaitu untuk kartu pembayaran, kartu identitas, dan keamanan untuk perangkat digital yang saling terkoneksi.

Semikonduktor, Tulang Punggung Teknologi Data dan Komunikasi Modern Banyak kegunaannya Semikonduktor juga dipakai di bidang kontrol daya industri (Industrial Power Control), yang bergerak di bidang konversi energi listrik yang efisien di sepanjang rantai pasokan, mulai dari pembangkit, transmisi hingga konsumsi. Aplikasi ini termasuk turbin angin, infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik, dan peralatan rumah tangga. (hp) Penulis: Arti Ekawati



Kemitraan baru AS-UE

Satu setengah tahun berlalu, kelangkaan chip semikonduktor masih tetap mengintai, menghambat berbagai macam proses produksi seperti misalnya mobil baru.

Tapi solusi untuk mengatasi krisis perlahan muncul ke permukaan. Para pejabat dari AS dan Uni Eropa (UE) menjadwalkan pertemuan pada Rabu (29/09) di Pittsburgh, AS untuk pertemuan pertama "Dewan Perdagangan dan Teknologi UE-AS” (TTC). Bagaimana cara agar lebih banyak chip diproduksi di Eropa dan AS disebut-sebut menjadi agenda utama pertemuan.

"Kami berkomitmen untuk membangun kemitraan AS-Uni Eropa … guna merancang dan memproduksi semikonduktor paling kuat dan hemat sumber daya,” kata sebuah pernyataan dari Gedung Putih.

Diskusi lain di TTC juga akan membahas prinsip-prinsip teknologi kecerdasan buatan (AI), yaitu tentang bagaimana meningkatkan keamanan siber di dunia digital yang semakin tidak stabil, dan bagaimana mendorong teknologi bersama di panggung internasional.

Jauh dari kata sepaham

Menurut percakapan pejabat AS dan UE (yang berbicara secara anonim) yang terlibat dalam mempersiapkan pertemuan TTC itu, krisis chip menjadi momen penting yang membuka mata para pembuat kebijakan di AS dan UE, bahwa sangat penting memiliki akses ke teknologi untuk mempertahankan dominasi geopolitik.

Tapi untuk mendapatkan sebuah titik temu selama pertemuan dua hari itu diyakini tidak akan mudah. Selama bertahun-tahun, AS dan UE telah berselisih tentang bagaimana cara mengatur teknologi-teknologi baru.

Kalau Brussels biasanya mendorong aturan yang ketat dan tegas, dengan alasan melindungi hak-hak dasar orang Eropa, Washington sebagian besar justru menganjurkan pendekatan lepas tangan yang digerakkan oleh pasar, memperingatkan bahwa terlalu banyak aturan dapat menghambat inovasi.

Menurut Marietje Schaake, direktur kebijakan di Pusat Kebijakan Siber Universitas Stanford, baik AS dan UE akan terbantu jika jalan tengah dapat ditemukan.

"Jika AS dan UE bekerja sama dengan lebih baik, itu akan menjadi kombinasi yang cukup kuat, yang akan membawa kekuatan geopolotik bagi AS dan UE, dan memunculkan kekuatan tentang hak dan kebebasan bagi UE dan AS,” ujar Schaake, yang menjabat sebagai anggota Parlemen Eropa antara 2009 dan 2019 itu.

"Tapi hal itu membutuhkan kesepakatan politik, dan sejauh ini belum ada banyak pertemuan yang membahas hal tersebut,” tambahnya.

Perang Dingin baru?

Tentu saja topik yang menjadi isu besar dalam ruang negosiasi adalah bagaimana menghadapi gerak maju Cina.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan teknologi Cina telah tumbuh menjadi beberapa yang terbesar di dunia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di AS bahwa Beijing bisa saja mendominasi teknologi sensitif tertentu dan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan strategis. Hal ini pulalah yang mendorong beberapa pengamat berbicara tentang munculnya "Perang Dingin Baru”.

Pemerintahan Biden yang didorong secara luas untuk mengambil sikap keras terhadap Beijing, telah menggambarkan TTC sebagai platform untuk AS dan UE supaya dapat menggabungkan kekuatan ekonomi dan politik guna melawan ambisi hegemoni Cina.

Sementara pejabat UE sangat ingin menekankan, aliansi baru itu harus mengutamakan tentang kerja sama dibanding menargetkan satu negara tertentu. Blok tersebut sejauh ini hanya mengambil langkah yang tidak terlalu konfrontatif terhadap Beijing. Kemungkinan dikarenakan beberapa dari 27 negara anggotanya memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Cina.

Tonton video 06:27 Bagi artikel Miniaturisasi Komponen Komputer Kirim Facebook Whatsapp Web EMail Facebook Messenger Web Permalink https://p.dw.com/p/3qDbP Miniaturisasi Komponen Komputer dengan Ultra Violet

"Meski begitu, gaya kepemimpinan Beijing yang semakin otoriter sama-sama membuat pejabat di Washington dan Brussels khawatir", demikian kata Stormy-Annika Mildner, direktur eksekutif lembaga think tank Aspen Institute Jerman.

"Kedua belah pihak merasakan ancaman yang lebih besar dari Cina, dan kebutuhan yang lebih besar untuk bekerja sama,” kata Mildner.

Hal itu pulalah yang mungkin membuat TTC ini berbeda dari upaya trans-Atlantik sebelumnya yang dimulai di masa kepemimpinan George W. Bush atau Barack Obama, tambah Mildner.

"Dunia kita sekarang sudah benar-benar berbeda dari waktu itu, dan Cina jadi salah satu penyebab utamanya,” kata Mildner.

Kolaborasi dalam krisis?

Salah satu bidang di mana kedua belah pihak (AS dan UE) berharap dapat mencapai kesepakatan adalah di bidang produksi semikonduktor. Pembuatan chip kecil berteknologi tinggi ini terkenal sangat rumit, karena mencakup ratusan prosedur, dan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Tidak hanya itu, pembuatannya juga membutuhkan pabrik bernilai miliaran.

Cina di sisi lain telah mendeklarasikan, salah satu prioritas nasional utama mereka adalah dapat segera menjalankan seluruh produksi semikonduktor di dalam negeri – sesuatu yang saat ini tidak mampu dilakukan oleh negara mana pun.

Inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pejabat AS dan Eropa begitu berhati-hati mengawasi bagaimana perusahaan milik Cina memborong perusahaan-perusahaan pembuat chip di seluruh dunia.

Di TTC, para pejabat akan berbicara tentang bagaimana menangani investasi asing dalam industri semikonduktor. Mereka juga akan membahas bagaimana mengkoordinasikan rencana mereka sendiri tentang cara agar UE dan AS dapat mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasokan global.

Menurut Jan-Peter Kleinhans, ahli semikonduktor dari think tank Stiftung Neue Verantwortung, AS dan UE harus berpikir tentang bagaiamana berkolaborasi dengan lebih baik dalam penelitian dan pengembangan teknologi baru.

Kleinhans mengingatkan, dalam menangani krisis chip global, hanya sedikit yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Tentu jika uang rakyat dibelanjakan dengan benar, mungkin dapat membantu mendongkrak kapasitas produksi baru. Tapi untuk mengatasi kelangkaan saat ini, perlu tindakan lebih jauh, kata Kleinhans. "Seperti membuat rantai pasokan global lebih transparan atau menghentikan kenaikan harga bahan baku yang memperburuk krisis.”

"Hal itu hanya bisa dilakukan oleh perusahaan,” ujarnya. "Dan itulah mengapa tidak ada yang benar-benar tahu kapan kita akan keluar dari krisis ini,” pungkasnya.

gtp/as