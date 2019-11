Waspada Produk Usaha dan Investasi Berkedok Syariah

Lakukan Ini Jika Tidak Ingin Miskin

Menabung Uang

Saran yang biasa diberikan adalah menambung 10% dari pemasukan. Tapi Melinda Emerson penulis buku "Become Your Own Boss in 12 Months" mengatakan, ia menabung sampai sekitar 20%. Ia juga menyisihkan uang cadangan, jika bisnisnya mandeg dan klien tidak membayar tagihan. “Jadi saya tidak pernah bangkrut,” demikian tandas Emerson.