Warga Inggris Berdarah Pakistan Merasa Ditelantarkan Pemerintah Sendiri

Brexit: Tarik Ulur Politik Inggris Keluar Dari Uni Eropa

September 2018: Tidak ada ceri untuk Inggris

Proposal May tidak berjalan mulus. Pada pertemuan puncak di Salzburg akhir September, para pimpinan UE sampaikan kepada May bahwa proposalnya tidak dapat diterima. Presiden Dewan Eropa,Tusk menyindir May lewat Instagram dengan postingan foto mereka yang sedang melihat sepotong kue: “Sepotong kue barangkali? Maaf, tidak ada ceri”. Ini sindiran bahwa Inggris cuma mau keuntungan sepihak dari Eropa.