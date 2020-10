Wali Kota Berlin Serahkan Bantuan Awal Alat Kesehatan untuk Jakarta

Wali Kota Berlin, Michael Müller menyerahkan bantuan awal alat kesehatan untuk Pemerintah DKI Jakarta. Penyerahan bantuan yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Berlin tersebut secara resmi diterima oleh Dubes RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno pada Kamis, 8 Oktober 2020.

Bantuan awal alat kesehatan tersebut berupa 24.000 masker tipe IIR (tersertifikasi EN 14683 /ASTM F2100 level 1-2), 4.500 masker FFP 2 (tersertifikasi EN 149 /sebanding N95) dan 8.000 sterile swabs in tube for PCR Test of COVID-19. Setelah serah terima kepada Dubes Oegroseno, bantuan alat kesehatan tersebut akan langsung dikirimkan oleh Pemerintah Berlin ke Jakarta.

Menjalin Persahabatan Sejak Ratusan Tahun Acara sarat informasi Pameran yang diselenggarakan di Balai Kota Berlin menampilkan foto-foto dan informasi mengenai berbagai sosok yang mencetus dan mempererat hubungan antara bangsa Indonesia dan Jerman.

Menjalin Persahabatan Sejak Ratusan Tahun Pembukaan pameran Pameran foto diresmikan oleh Dubes RI Arief Havas Oegroseno, Dr. Werner Kraus dari Universitas Passau, Mantan Gubernur Berlin Eberhard Diepgen, Mantan Dubes Jerman untuk Indonesia Heinrich Seemann, Ketua DIGM Prof. Dr. Jörg Haier dan Ketua DIV Dr. Albrecht von den Heyden.

Menjalin Persahabatan Sejak Ratusan Tahun Kakak Beradik Humboldt Linguis terkemuka Wilhelm von Humboldt pada abad ke-19 menulis buku mengenai Bahasa Kawi di pulau Jawa. Adiknya, naturalis Alexander von Humboldt mendorong banyak peneliti untuk pergi ke Indonesia. Walaupun begitu, mereka sendiri tidak pernah sampai ke Indonesia.

Menjalin Persahabatan Sejak Ratusan Tahun Franz Wilhelm Junghuhn Junghun berprofesi sebagai dokter, naturalis, geolog serta botanikus dan hidup selama puluhan tahun di Jawa dan Sumatra. Ia turut mengukur topografi di Jawa dan meneliti tanaman kina yang diolah menjadi obat malaria.

Menjalin Persahabatan Sejak Ratusan Tahun “Mereka Datang sebagai Dokter dan Peneliti...” Jerman dan Indonesia sudah menjalin hubungan dalam bidang kedokteran selama 500 tahun. Sejumlah dokter Jerman memberikan pengaruh bagi Indonesia yang berdampak sampai hari ini. Kisah-kisah mereka dikemas dalam buku setebal hampir 600 halaman ini.

Menjalin Persahabatan Sejak Ratusan Tahun Penelitian dengan dampak besar bagi Bali Banyak dokter dan peneliti Jerman yang datang ke Indonesia tertarik dengan beragam tanaman yang bisa dijadikan obat-obatan, bukan hanya untuk di daerah tropis. Dr. Gregor Krause datang ke Bali dan setelahnya menerbitkan buku dengan banyak foto tentang Bali, yang turut membuat pulau dewata ini sangat terkenal di dunia internasional.

Menjalin Persahabatan Sejak Ratusan Tahun Raden Saleh sebagai duta Indonesia Pionir seni mordern asal Semarang ini tinggal di Berlin dan Dresden setelah belajar seni di Belanda. Banyak orang Jerman yang terpesona dengan kemampuan melukisnya dan Raden Saleh mendapatkan kedudukan yang setara dengan orang Eropa, sesuatu yang luar biasa bagi seseorang dari Indonesia di abad ke-19.

Menjalin Persahabatan Sejak Ratusan Tahun Teguh Ostenrik Seniman kelahiran Solo yang terkenal dengan karya-karya seninya dari lempengan besi, kuliah seni pada tahun 1970an di Berlin Barat. Ia ingin menghadiahkan salah satu karyanya yang terinspirasi oleh jatuhnya Tembok Berlin. Pemerintah kota Berlin sekarang masih mencari tempat yang tepat untuk karya ini. (Ed: yp) Penulis: Anggatira Gollmer



"Wujud solidaritas antara dua kota kembar"

Wali Kota Müller menyebutkan bahwa pemberian bantuan awal ini merupakan wujud solidaritas antara dua kota kembar (sister city) yang telah menjalin kerja sama sejak April 1994. Jakarta merupakan kota pertama di Asia Tenggara yang memiliki kerja sama kota kembar dengan Berlin.

“Saat ini, seluruh belahan dunia sedang mengalami masa-masa sulit. Solidaritas kita, baik berupa bantuan kemanusiaan ataupun pertukaran pengalaman dan pengetahuan sangat nyata dibutuhkan,“ ungkap Wali Kota Müller.

Menurutnya, sebagai kota dengan populasi yang sangat padat, wujud solidaritas untuk Jakarta ini sangat relevan. Bantuan alat kesehatan itu diperuntukkan bagi dua rumah sakit daerah di Jakarta. Diharapakan hal ini dapat membantu menekan angka kasus dan meningkatkan volume tes COVID-19 di Jakarta.

"Bukan hanya formalitas belaka"

Dalam kesempatan itu, Dubes Oegroseno mengapresiasi bantuan dari Pemerintah Berlin.

“Atas nama Pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah DKI Jakarta, saya mengucapkan terima kasih atas solidaritas tinggi Pemerintah Berlin. Ini melengkapi kerja sama di berbagai bidang yang telah berjalan baik selama ini“, kata Dubes Oegroseno.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kerja sama kota kembar Jakarta – Berlin bukan hanya formalitas belaka. Banyak kerja sama konkret yang telah terealisasi. Dalam dua tahun terakhir ini misalnya, kerja sama Start-Up Jakarta – Berlin terus aktif berjalan. Selain itu dalam konteks Smart City, Pemerintah Kota Berlin telah mengirimkan pegawainya ke Jakarta.

Lebih dari itu, di bidang olah raga, Pemerintah Berlin juga telah mengirimkan pelatih sepak bola untuk tim U-18 DKI Jakarta. Sebaliknya Jakarta juga mengirimkan pelatih badminton ke Berlin. Sejumlah turnamen di kedua cabang olah raga ini juga digelar untuk mendekatkan hubungan antar dua kota. Tahun 2019 lalu, Pemerintah Jakarta juga menyeleggarakan peringatan ulang tahun perak Jakarta-Berlin melalui pagelaran busana, tari ,dan kuliner di Kota Berlin.

Wali Kota Müller dan Dubes Oegroseno meyakini banyak potensi kerja sama lain yang masih bisa digarap. Terkait COVID-19, Jakarta dan Berlin juga terus berkoordinasi untuk meningkatkan kerja sama guna meminimalisir dampak yang ditimbulkan. Komunikasi sejauh ini juga telah dilakukan dalam serangkaian konferensi video antara Wali Kota Berlin dan Gubernur DKI Jakarta. Di antara aspek penting yang dibahas adalah terkait obat-obatan, perangkat kesehatan, dan menemukan cara paling efektif untuk pemberian bantuan secara cepat.

