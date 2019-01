VW Akan Galakkan Investasi dan Bangun Pabrik SUV Listrik di AS

Karena perang dagang yang dilancarkan AS dan prospek bisnis yang sedang suram, kebanyakan produsen otomotif Jerman seperti BMW, Mercedes, Porsche dan Audi tidak hadir di Detroit Motor Show 2019. Lain dengan VW yang punya ambisi besar.

Direktur Utama VW Herbert Diess datang sendiri ke Detroit dan mengumumkan rencana investasi senilai 700 juta Dolar. VW menyasar pasar mobil listrik dan mobil otonom masa depan, yang selama ini dikuasai perusahaan-perusahaan teknologi dari Silicon Valley.

Herbert Dies menerangkan VW akan membangun kapasitas produksi mobil listrik di pabriknya di Chattanooga di negara bagian Tennessee. Mulai tahun 2022, di sana akan diproduksi mobil SUV ID Cross sebagai mobil listrik.

Prototip VW Bus listrik ID Buzz yang diperkenalkan Dirut VW Herbert Diess di Detroit Motor Show 2019

Membangun di masa tidak pasti

"Keputusan untuk membangun kapasitas pembuatan mobil listrik di Chattanooga adalah bagian dari strategi pertumbuhan kami di pasar Amerika," kata Herbet Diess. Hingga kini, Chattanooga memang masih punya kapasitas produksi yang belum digunakan sepenuhnya.

Pengumuman ini segera menarik perhatian publik dan media, karena muncul justru pada masa-masa kelesuan melanda pasar mobil. Pasalnya, perang dagang yang dilancarkan Presiden AS Donald Trump terutama terhadap Cina membuat para investor ragu mengenai prospek ekonomi. Harga mobil impor naik karena kenaikan tarif impor yang dikenakan pemerintah AS. Tapi produsen-produsen AS juga terkena dampaknya karena harga baja impor ikut naik.

Di Detroit Motor Show sendiri, jumlah pemamer dan pengunjung turun drastis. Pameran otomotif itu sedang mempersiapkan konsep baru untuk mendongkrak optimisme. Di masa depan, Detroit Motor Show rencananya diselenggarakan pertengahan tahun, bukan pada awal tahun.

70 Tahun Porsche Model Perdana 8. Juni 1948 model 356 No 1 Roadster mendapat ijin operasi. Inilah mobil pertama yang menyandang nama Porsche. 8 Juni kemudian dirayakan sebagai "hari lahir" mobil Porsche. Model yang satu ini sekarang sudah direparasi dan ada di Porsche Museum di Stuttgart.

70 Tahun Porsche Perancang model 356... ...adalah Ferdinand Anton Ernst Porsche, sering dipanggil Ferry. Dia juga yang merancang model legendaris 911. Lebih 50 tahun, Ferry Porsche memimpin perusahaan. Ayahnya Ferdinand Porsche juga merancang mobil, tapi untuk perusahaan VW.

70 Tahun Porsche Angka penjualan terus naik Angka penjualan satu juta mobil dicapai Porsche setelah 50 tahun. Setelah itu, jumlah produksi terus meningkat pesat. Untuk angka penjualan dua juta mobil, Porsche hanya perlu 5 tahun. Tahun 2017 saja, Porsche memproduksi lebih 255.000 mobil. Omsetnya dalam sepuluh tahun terakhir menngkat tiga kali lipat.

70 Tahun Porsche Dari Porsche 356 ke Porsche 911 Mobil Porsche 356 ketika itu bertenaga 35 PS, tidak beratap dan tanpa kaca spion di luar. Model penggantinya yang paling terkenal adalah Porsche 911, yang mulai dibuat tahun 1960an sampai sekarang. Desain dasarnya tidak berubah.

70 Tahun Porsche SUV jadi penggebrak pasar Sekalipun model 911 sangat populer - angka penjualan tertinggi sekarang dicapai oleh mdel SUV. Lebih 97 ribu SUV model Macan (foto) dan hampir 64.000 model Cayenne terjual tahun 2017. Model 911 hanya terjual 32.000 eksemplar.

70 Tahun Porsche Terlibat skandal diesel Sebelum masuk ke pasar SUV, Porsche tidak memproduksi mobil dengan bahan bakar diesel. Tapi sejak memproduksi mobil besar ini, Porsche akhirnya terlibat dalam skandal diesel di Jerman, terutama untuk model Macan dan Cayenne. Sampai sekarang, beberapa direkturnya masih berada dalam penyelidikan polisi.

70 Tahun Porsche Meraup laba besar Sekalipun terganjal skandal diesel - Porsche terus mencatat rekor dalam meraup laba. Dengan tingkat keuntungan 17 persen, mobil Porsche termasuk produk yang paling menguntungkan di dunia otomotif.

70 Tahun Porsche Membuka pasar baru Sekalipun sangat sukses, Porsche tidak bisa tinggal diam. Saat ini miliaran euro diinvestasikan di bidang teknologi baru. Pasar masa depan tampaknya akan didominasi mobilitas digital. Di AS sudah ada layanan penyewaan mobil dengan sistem "flat rate". Pelanggan membayar iuran bulanan dan setiap saat bisa memilih model Porsche yang ingin dia gunakan.

70 Tahun Porsche Produksi mobil listrik Menurut rencana, mobil listrik pertama akan diperkenalkan tahun 2019. Porsi menjanjikan daya jangkau 500 kilometer dan pengisian baterai yang cepat. Bekerjasama dengan anak perusahaan VW yang lain, Audi, akan dipasarkan model-model berikutnya. Sampai tahun 2022, Porsche ingin menginvestasikan sekitar 6 miliar euro untuk produksi dan infrastruktur mobil listrik.



Pasar otomotif AS tetap penting

Pengamat otomotif menerangkan, sekalipun ada ancaman perang dagang berkepanjangan, pasar otomotif AS tetap merupakan pasar penting bagi produsen Jerman.

"2018 perusahaan otomotif Jerman mempekerjakan 118.000 pekerja di berbagai pabriknya di AS, belum termasuk pekerja di pabrik penyalur suku cadang. Ada sekitar 80.000 lapangan kerja di sektor suku cadang yang terkait langsung dengan perusahaan-perusahaan mobil Jerman," kata Klaus Bräunig, Direktur Asosiasi Perusahaan Otomotif Jerman, VDA.

Jumlah pekerja di pabrik-pabrik mobil Jerman di AS tahun lalu bertambah 8000 orang dibandingkan tahun sebelumnya. Masih banyak lapangan kerja baru akan tercipta jika VW memperluas kapasitas produksinya di Chattanooga.

Pemerintahan Donald Trump hingga kini berargumentasi, tarif impor untuk mobil-mobil dari luar negeri memang penting untuk melindungi lapangan kerja di AS. Dia mendeklarasikan kenaikan pajak impor, juga bagi suku cadang, sebagai upaya untuk mengatasi "ancaman keamanan nasional" jika produsen mobil AS kalah bersaing dengan mobil impor. Sampai 17 Februari mendatang, Menteri Perdagangan Wilbur Ross sedang menyiapkan laporan untuk Trump mengenai kondisi industri mobil AS. Ross terutama harus melaporkan, apakah impor mobil dari luar negeri memang merupakan "ancaman keamanan nasional". Kalau jawabannya "ya", pemerintah AS siap menaikkan lagi tarif impor sampai 25 persen. Hal itu berarti, prospek pasar di AS bagi produsen mobil asing AS akan lebih suram lagi.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Trabant 601 (1964) Sebuah kendaraan massal yang diproduksi dengan harga murah. Hingga kini masih ada sekitar 33.000 Trabis (julukan untuk mobil ini), yang ‘berseliweran‘ di jalan-jalan Jerman. Masih terkenang dalam ingatan banyak orang ketika malam Tembok Berlin runtuh, warga Jerman Timur bersorak-sorai dan tepuk tangan ketika mobil-mobil ini melewati perbatasan Jerman yang telah dibuka.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? VW Beetle atau VW kodok (1938) Ia melaju dan terus melaju. Sudah lebih dari 21 juta kali mobil jenis ini dirakit: The Beetle dari Volkswagen adalah mobil paling terkenal di dunia. Dari tahun 1938 hingga 2003, mobil ini diproduksi dalam bentuk asli yang sedikit dimodifikasi. Banyak orang mengenalnya dengan sebutan dalam film seri Amerika: "Herbie".

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? VW T1 (1950) Warna-warni yang dicat di mobil ini dengan simbol gerakan hippie pada awalnya tidak dianggap sebagai hal yang cukup baik untuk alasan imej perusahaan otomotif. Namun, tetap saja penjualannya tidak merugikannya. Lebih dari 10 juta unit VW Kombi telah terjual hingga saat ini, termasuk 1,8 juta T1. Mobil jenis ini juga dipakai dalam film-film- meski sejauh ini hanya sebagai ‘peran pendukung‘.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Messerschmitt (1953) Jenis mobil beroda tiga ini aerodinamis dan kecepatannya hingga 90 km/jam. Bentuk mobil ini menunjukkan bahwa Messerschmitt pernah membangun pesawat. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, tak ada produksi. Sehingga desainer Fritz Fend bersama Messerchmitt membangun mobil ini. Tetapi kerjasama itu singkat. Dari 1956 Messerschmitt memproduksi pesawat lagi, dan Fend mendirikan pabriknya sendiri.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Mercedes 300 SL (1954) Nama sebutannya "Gullwing". Silver Arrow 300 SL Mercedes-Benz pada tahun 1952 tampil kembali secara mengejutkan di dunia balap. Setelah kemenangan di 24 Hours of Le Mans dan Carrera Panamericana, produsen memutuskan untuk membawa mobil sport ini untuk diproduksi di jalan raya.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? BMW Isetta (1955) “Isetta" BMW mungkin bukan pembalap yang cepat, tapi dari tahun 1955-1962 membantu keberhasilan keuangan BMW. Harganya murah dan praktis dikemudikan. "Isetta" adalah mobil yang memiliki mesin sepeda motor yang dimodifikasi. Karena keterbatasan ruang, penumpang masuk ke mobil melalui pintu depan, di mana setir terpasang.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Goggomobil (1955) Mobil bermesin motor ikonik lainnya adalah Goggo - dinamai seusia nama cucu dari bos Hans Glas GmbH. Berbeda dengan KR dan Isetta, Goggo menawarkan ruang untuk penumpang hingga empat orang. Interiornya cukup sempit dengan panjang 1,60 meter. Mobil ini sangat populer karena dengan bermodal SIM sepeda motor pun orang diperbolehkan menggerakkan kendaraan 250 cc ini.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Porsche 911 (1963) Dengan lebih dari 50 tahun sejarah produksi, "Neunelfer" adalah salah satu model yang paling lama hidup dalam sejarah otomotif. Pada semua varian, Porsche mempertahankan segi keunikannya yang tinggi. Seperti lampu depan yang mencolok, ekor yang miring. Tipe 911 dapat segera dilirik orang.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Mercedes-Benz 600 (1964) Di kompartemennya ada telepon mobil, AC, dan kulkas: Mercedes-Benz 600 adalah sedan mewah Jerman tahun 1960 dan 70-an. Daftar pemilik terkenalnya mulai dari Paus, mantan pemimpin Soviet Leonid Brezhnev hingga John Lennon dan Elizabeth Taylor. Mereka suka kenyamanan Daimler-Benz. Hanya saja bagi pemerintah Jerman, harga mobil ini tergolong mahal. Mereka menyewanya hanya untuk kunjungan kenegaraan.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Opel Kadett B (1965) Opel Cadet B (1965) "Baik sedan, “station wagon“ atau coupé, mobil paling ‘hot‘ adalah “kadet B", demikian menurut band Punk WIZO. 2,7 juta pembeli mobil menjadikannya sebagai salah satu model mobil paling sukses dari pabrik Opel di Rüsselsheim.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Wartburg 353 (1966) Wartburg - diproduksi di VEB Automobile Plant Eisenach - dinamai sesuai nama landmark kota. Mobil ini dulu diproduksi di Jerman Timur terutama untuk ekspor. Mobil-mobil murah yang ditemukan di negara-negara, seperti Hungaria dan pelanggan Inggris. Di sisi lain, di Jerman, hampir tidak ada yang menginginkan mobil Jerman Timur. Itu ibaratnya pernyataan politik.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? NSU Ro 80 (1967) Ketika produsen mobil NSU memperkenalkan Ro 80, para competitor berkesiap. Ini mobil pertama dengan mesin rotary atau Wankelnmotor, dinamai sesuai penemunya Felix Wankel. Dengan demikian, Ro 80 mengamankan gelar "Car of the Year 1967". Namun teknologi ini tidak sepenuhnya dikembangkan.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Mercedes Benz /8 "Strich-Acht" (1968) Dengan kecepatan tertinggi 130 km/jam, limousine ini bukanlah Mercedes tercepat. Ada mobil dengan jutaan kilometer yang kecepatannya lebih menakjubkan. Namun, kualitasnya yang meyakinkan, total 1,9 juta pembeli hingga akhir produksi pada tahun 1972, menjadikan mobil itu hingga kini barang koleksi.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Opel GT (1968) Opel GT adalah mobil impian yang nyata. Bentuk kurva menyapu tubuh diaplikasikan dengan inspirasi desain terkenal dari botol Coca-Cola dan lampu mobil yang mencolok menjadikannya terlihat istimewa. Dengan harga terjangkau 10.000 DM, pada masanya, mobil ini juga menarik perhatian di Amerika.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? VW Type 181 "Courier Car" (1969) Awalnya diproduksi untuk angkatan bersenjata Jerman Bundeswehr, VW juga segera memperuntukkan "mobil kurir" ini bagi kaum muda untuk dijadikan sebagai mobil rekreasi serbaguna. Mobil ini mendapat pengakuan terutama di Amerika Serikat, di mana mobil ini hanya disebut "The Thing", atau sesuatu. Di negara ini ia menjadi mobil kultus, hanya setelah akhir produksi.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Opel Manta (1970) Sebenarnya Opel ingin membawa Manta 1970 hanya sebagai mobil yang sporty untuk kelas menengah di pasaran. Namun mobil ini segera menarik perhatian para remaja tanggung. Akibatnya banyak lelucon tentang pengemudi Manta ber-IQ rendah. Produser film Bernd Eichinger menampilkan mobil ini pada tahun 1991 dalam komedi "Manta Manta" dan menjadi monumen sinematik. Til Schweiger jadi pemeran utama kedua.

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? VW Golf (1974) Pada tahun 1974, Volkswagen meluncurkan model Golf pertama di pasaran. Mobil ini dianggap sebagai penerus sah VW Beetle yang populer. Mobil kompak kecil itu cukup tampak ‘sporty‘ dan yang terpenting: hemat bensin. Penghematan ini terasa betul pada saat terjadi krisis minyak. Keberhasilan angka penjualannya bahkan mengejutkan VW. Varian cabriolet diberi nama "mobil kultus stroberi".

Mobil-mobil Kultus dari Jerman, Yang Mana Favorit Anda? Audi quattro (1980) "Quattro" (atau empat dalam bahasa Italia) jadi singkatan dari ‘four-wheel drive’. Tipe ‘coupe’ ini memicu antusiasme konsumen di 1980, karena sebagai limousine, fiturnya unik. Empat tahun kemudian, Audi reproduksi Quattro Sport yang lebih kuat (foto), tetapi hanya 220 unit yang diproduksi sebagai barang koleksi. Mobil aslinya diproduksi 11.000 unit. Penulis: Melinda Reitz, Silke Wünsch (ap/ml)



hp/ts (dpa, rtr)