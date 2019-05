Untuk Apa Orang Mengancam Tindak Kekerasan Sampai Pemenggalan Kepala?

Media sosial Indonesia ramai dengan video viral ancaman pembunuhan presiden Jokowi. Seorang pemuda berinisial HS yang telah ditangkap oleh polisi terekam dalam kamera mengatakan "siap penggal kepala" Presiden Jokowi pada acara demonstrasi di depan kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta.

HS dijerat pasal 27 ayat 4 UU ITE tentang penyebaran dokumen elektronik dengan muatan kekerasan dan pasal 104 KUHP tentang makar. Pasal 104 KUHP berbunyi, "Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun".

Menanggapi ancaman pada dirinya, Presiden Jokowi mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh isu-isu provokatif yang beredar. "Ini kan bulan puasa, kita semua puasa, yang sabar," ucap Presiden seperti dikutip dari rilis Kantor Sekretariat Presiden. "Proses hukum serahkan kepada aparat kepolisian," tambah Jokowi.

Jokowi di Tengah Pemimpin Dunia Penampilan Perdana di Panggung Internasional Kehadiran Presiden RI Joko Widodo di pertemuan puncak Asian Pacific Economic Cooperation di Beijing, Cina, termasuk yang paling ditunggu. Untuk pertama kalinya kecakapan diplomasi Jokowi diuji di panggung internasional. Selain kepala negara dan pemerintahan, ia juga bertemu dengan nama-nama tersohor dari dunia bisnis.

Jokowi di Tengah Pemimpin Dunia Antara Obama dan Putin... Padahal pertemuan APEC kali ini penuh bumbu konflik. Presiden AS, Barack Obama misalnya untuk pertama kali bertatap muka dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak konflik meletus di Ukraina Timur.

Jokowi di Tengah Pemimpin Dunia Atau Shinzo Abe dan Xi Jinping Sumber prahara lain adalah pertemuan PM Jepang Abe dan tuan rumah Xi Jinping. Ketegangan antara Jepang dan Cina terkait kepulauan Diaoyu alias Senkaku terasa pada pertemuan kedua kepala pemerintahan tersebut. Di antara dua konflik besar itulah Joko Widodo mencari tempat di atas panggung internasional pertamanya sejak terpilih.

Jokowi di Tengah Pemimpin Dunia Mencuri Perhatian Kendati dirundung konflik yang mengintai, pemimpin dunia tetap menyempatkan diri bertemu dengan presiden baru Indonesia itu. Bersama Cina, Rusia, Vietnam dan beberapa negara lain, Jokowi berbicara mengenai investasi di bidang kelautan. Sementara Barack Obama lebih banyak mengangkat isu keamanan dan terorisme.

Jokowi di Tengah Pemimpin Dunia "Ini kesempatan buat kalian" Tanpa basa basi Jokowi mengundang dunia bisnis agar berinvestasi di Indonesia. Pidatonya yang dalam bahasa Inggris sederhana tanpa naskah itu mendapat pujian dari berbagai pihak. Antara lain karena ia berjanji mengentaskan masalah terbesar yang dihadapi para investor asing di Indonesia. "Ini kesempatan buat kalian," ujarnya.

Jokowi di Tengah Pemimpin Dunia Selanjutnya di Brisbane Setelah melawat ke Cina, Jokowi dijadwalkan akan menapaki panggung diplomasi lain di Australia, yakni pada pertemuan negara-negara G20 di Brisbane. Serupa dengan APEC 2014, agenda utama pertemuan G20 yang melibatkan AS, Rusia, Jerman dan Jepang itu akan lebih banyak membahas program pemulihan ekonomi, investasi di bidang infrastruktur dan masalah keamanan regional.



Obama paling sering diancam

Sebagai presiden pertama dari etnis Afrika-Amerika, Barack Obama menjadi sasaran empuk kejahatan kebencian dari kelompok supremasi kulit putih. Ancaman asasinasi terhadap dirinya meningkat 400 persen dibandingkan dengan presiden-presiden AS sebelumnya. Sebagai contoh, Presiden George W. Bush menerima sekitar 3000 ancaman pembunuhan per tahun, menurut Ronald Kessler, penulis buku "In the President's Secret Service”.

Ancaman asasinasi Obama paling sering muncul dalam media sosial. Pada Januari 2014, warga AS Daniel L. Temple dihukum 16 bulan penjara setelah mencuit "i'm coming to kill you” (aku datang untuk membunuhmu) dan "so I gotta kill barack obama first” (jadi saya harus bunuh barack obama dulu).

Sementara itu, dalam kasus terbaru ancaman pembunuhan terhadap presiden di AS, pria paruh baya asal negara bagian Connecticut terancam hukuman penjara 140 tahun jika terbukti bersalah melakukan 16 tindakan kriminal, termasuk mengancam Presiden Trump. Pria bernama Gary Gravelle yang tergabung dalam kelompok supremasi kulit putih American Knights of Anarchy (AKA) itu mengirim amplop yang berisi bubuk putih pada Trump.

Di dalam amplop terdapat pula surat yang bertuliskan "Saya, Gary Gravelle, …sebagai seorang prajurit setia AKA, datang untuk membunuh Donald Trump.” Selain mengalamatkan suratnya kepada presiden, Gravelle juga mengirim amplop ancaman ke satu sinagoga, masjid dan organisasi pengembangan warga non-kulit putih.

Dari Obama ke Trump Orang Nomor Satu di AS Donald Trump, akhirnya resmi menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat menggantikan Barack Obama.

Dari Obama ke Trump Obama Lengser Barack Obama yang telah memimpin Amerika Serikat selama delapan tahun menyerahkan tampuk kepemimpinannya kepada Trump. Sebelum pelantikan, Obama dan istri, Michelle bertemu pasangan Trump dalam jamuan teh.

Dari Obama ke Trump Pasangan Clinton Hadiri Pelantikan Mantan pesaing Trump dalam pemilu, Hillary Clinton bersama suaminya, mantan Presiden Bill Clinton tiba di gedung Capitol untuk pelantikan Trump. Clinton disambut dengan sorak-sorai saat melewati tangga Capitol.

Dari Obama ke Trump Warga Berhimpun di Washington Di National Mall, Washington, masyarakat berhimpun mengamati jalannya pelantikan presiden ke-45 AS.

Dari Obama ke Trump Sumpah Jabatan Sementara aksi protes meletus di berbagai tempat, Donald Trump mengangkat tangan kanannya dan meletakkan tangan kirinya di atas Alkitab yang pernah digunakan oleh Abraham Lincoln dan mengulangi sumpah jabatan.

Dari Obama ke Trump Pidato Pertama Sebagai Presiden Seusai pelantikan, Presiden Amerika Serikat ke-45, Donald Trump bersumpah untuk mengambil kekuasaan dari birokrat dan politisi di Washington untuk dikembalikan kepada rakyat AS.

Dari Obama ke Trump Unjuk Rasa Dimana-mana Unjuk rasa bukan hanya terjadi di Washington. Di kota-kota lain di dunia, juga berlangsung aksi unjuk rasa berkenaan dengan pelantikan Trump. berbagai isu diusung, mulai dari hak perempuan, imigran hingga lingkungan.



Kasus di Jerman

Kebijakan Jerman terkait pengungsi dan pencari suaka menjadikan politikus, seperti perdana menteri negara bagian, menjadi sasaran ancaman pembunuhan kelompok ekstrem kanan neo-Nazi. Pada April 2015, Bodo Ramelow, perdana menteri negara bagian Thüringen, diancam akan dibunuh menyusul rencananya untuk menampung pengungsi di sana.

Selain itu, politikus lokal di negara bagian Sachsen-Anhalt juga mendapat ancaman penggal kepala dari neo-Nazi dengan alasan yang sama. Politikus dari Partai CDU Peter Tauber melaporkan seseorang, yang menuliskan ancaman pada dirinya di Facebook kepada polisi. Pelaku yang adalah pria berusia 45 tahun menghina Tauber dengan menyebutnya "babi jantan primitif" dan mengancam akan membunuhnya "pada pemilu berikutnya", seperti dikutip dari situs welt.de. Pria itu berhasil diidentifikasi dan dihukum denda sebanyak 2000 euro.

Di Jerman, tindakan mengancam seseorang bisa dituntut hukuman penjara atau denda uang.

na/hp (dari berbagai sumber)