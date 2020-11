Komitmen Osaka - Indonesia Terbawah, Uni Eropa dan Jerman Terdepan

Bintang Panggung Dunia Tampil di KTT G20 Hamburg

Herbert Grönemeyer

Musisi Jerman berusia 61 ini aktif dalam kegiatan sosial sejak awal karirnya. Ia ikut dalam proyek Band for Africa (1985) dan dari 2005 hingga 2015 Herbert Grönemeyer jadi wajah simbol untuk kampanye "Your Voice Against Poverty," Ia juga aktif dalam berbagai konser amal, terakhir 2015 di Dresden Jerman dalam konser melawan kebencian dan xenophobia.