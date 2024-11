Trump Puji Prabowo: Great Job, Your English is So Good

Presiden Prabowo Subianto berbicara lewat telepon dengan Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Prabowo mengucapkan selamat dan dibalas Trump dengan menyampaikan pujian ke Prabowo.

Momen percakapan antara Prabowo dan Trump itu diunggah di akun Instagram resmi Prabowo, seperti dilihat Selasa (12/11/2024). Trump mengawali pembicaraan dengan menanyakan kabar Prabowo.

"Nice to talk to you, how are you? (Senang bisa bicara dengan anda, bagaimana kabar anda?)," ucap Trump.

"Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of United States of America (Baik, terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya anda sebagai Presiden Amerika Serikat)," ucap Prabowo.

Trump pun mengucapkan terima kasih. Prabowo kemudian mengatakan dirinya ingin bertemu dan mengucapkan selamat secara langsung.

"I would like, if possible I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to flight to congratulate you personally, Sir (Saya ingin, jika memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan anda. Di manapun anda berada, saya siap terbang untuk menyampaikan selamat langsung ke anda)," ucap Prabowo.



Trump mengatakan rencana tersebut sangat baik dan membalasnya dengan pujian ke Prabowo. Trump menyebut apa yang dilakukan Prabowo di Indonesia sangat hebat dan dia memuji bahasa Inggris Prabowo.



Mendengar itu, Prabowo berkelakar seluruh latihannya selama ini bersama orang Amerika. Sebagai informasi, Prabowo pernah mengikuti pendidikan militer di AS saat masih aktif di TNI.



"So nice, so nice, that's so nice. We will do that anytime you want and great job you're doing in Indonesia, great great job, and your english is so good (Baik, itu sangat baik. Kita akan melakukannya kapanpun anda ingin dan pekerjaan anda di Indonesia sangat hebat, sangat sangat hebat, dan bahasa Inggris anda sangat baik)," ucap Trump.



"All my training is American sir, ha ha ha ha (Pelatihan saya semuanya bersama orang Amerika)," ucap Prabowo sambil tertawa.



"That's great! We had a great election in US, a great election (Hebat! Pemilu kami sangat hebat di Amerika, pemilu yang hebat)," ujar Trump.



Prabowo kemudian menyampaikan rasa terkejutnya atas peristiwa percobaan pembunuhan yang dialami Trump. Dia mengaku senang karena Trump selamat.



Trump pun mengaku bersyukur bisa selamat dan menyebut dirinya sangat beruntung. Trump juga memuji Prabowo sebagai presiden yang sangat dihormati.



"Whenever you're around, you let me know. And I like to get to your country sometimes. Incredible job that you're doing, it's incredible. You're such a respected, you're very respected President, and i give you my credit for that. That's not easy (Kapanpun anda ada di sekitar sini, beri tahu saya. Dan saya ingin ke negara anda. Pekerjaan luar biasa yang anda lakukan. Anda orang yang sangat dihormati, anda presiden yang sangat dihormati dan saya mengakui itu. Itu tidak mudah)," ucap Trump.





