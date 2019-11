Trump dan Erdogan Saling Umbar Pujian dalam Pertemuan di Gedung Putih

"Saya penggemar Presiden Erdogan," ucap Presiden Trump dalam konferensi pers gabungan di Gedung Putih. Ia menggambarkan pembicaraan dengan presiden Turki ini sebagai pertemuan yang jujur dan produktif. Turki adalah mitra strategis penting AS dan hubungan perdagangan antar kedua negara mempunyai potensi besar, lanjut Trump. Presiden AS ini juga menyerukan agar Eropa memberikan lebih banyak bantuan keuangan untuk mengurus para pengungsi di Turki.

Terlepas dari pujian Trump atas pertemuan dengan Erdogan, kedua kepala negara tetap tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam hal-hal yang meregangkan hubungan kedua negara. Turki marah karena AS mendukung pasukan Kurdi, yang dilihat Turki sebagai ancaman. Dalam konferensi pers Trump memberi sinyal, bahwa gencatan senjata antara Turki dan warga Kurdi di Suriah masih mandek. "Ini adalah situasi sulit, karena kedua pihak sudah saling berperang sejak ratusan tahun," kata Trump.

Sebaliknya AS merasa terancam karena kedekatan Turki dengan Rusia. Setelah pertemuan di Gedung Putih, Trump mengatakan, bahwa pembelian sistem pertahanan Tipe S-400 dari Rusia awal tahun ini telah menciptakan "tantangan serius". "Semoga kami bisa menyelesaikan situasi ini," lanjut Trump.

Pertemuan Erdogan dengan Trump, didampingin para ibu negara Turki dan AS

Dilaporkan juga, bahwa sejumlah pembicaraan mengenai isu ini sudah dilakukan dan beberapa pertemuan lanjutan direncanakan di masa depan. Trump mengatakan, menteri luar negeri dan penasehat keamanan AS dilaporkan sudah ditugaskan untuk mencari solusi untuk masalah ini. Erdogan mengatakan, masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan dialog.

Protes menentang kunjungan Erdogan

Di depan Gedung Putih puluhan orang memprotes Erdogan dan politiknya. Para demonstran antara lain membawa bendera milisi Kurdi YPG dan menyerukan: "Turki keluar dari Suriah" dan "Turki tak tahu malu!".

Menurut anggota Partai Republik dan Demokrat di Kongres, Trump tidak seharusnya bertemu dengan Erdogan. "Erdogan menekan kebebasan berbicara, menangkap para penentangnya dan melakukan banyak hal buruk lainnya di negara yang dulunya merupakan teladan demokrasi," ujar politisi demokrat Chuck Schumer.

Banyak perbedaan

Hubungan antara kedua mitra NATO Turki dan AS menegang karena beberapa topik sengketa. Trump menerima Erdogan dari Ankara sekitar satu bulan setelah dimulainya oeprasi militer di Suriah Utara. Pada tanggal 9 Oktober angkatan bersenjata Turki masuk ke Suriah Utara dengan para pemberontak yang bersekutu, untuk mengusir YPG dari wilayah perbatasan. YPG adalah sekutu angkatan bersenjata AS dalam perjuangan melawan milisi teror Negara Islam (IS). Sebaliknya, Turki melihat milisi Kurdi ini sebagai organisasi teror.

Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan Dalam pengungsian Menurut informasi PBB, hampir 200.000 orang telah mengungsi di wilayah itu sejak awal invasi Turki. Menurut laporan, banyak orang Kurdi berusaha mencari tempat berlindung di daerah pemukiman Kurdi di Irak. Namun hanya mereka yang memiliki izin tinggal di Irak lah yang diperbolehkan melintasi perbatasan.

Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan Para lelaki tinggal di desa Kini banyak desa di timur laut Suriah yang telah ditinggalkan. Perempuan dan anak-anak melarikan diri dari daerah perbatasan ke pedalaman, seperti ke ibu kota provinsi Al-Hasakah. "Tetapi kondisi di Al-Hasakah semakin memburuk karena begitu banyak pengungsi yang datang. Jadi kami putuskan untuk tinggal," ujar Suna, seorang ibu dari tiga anak, kepada DW.

Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan Kehidupan mulai meredup Bazar yang pernah semarak di kota Amude, Suriah, kini jadi tempat yang suram. Hanya ada beberapa orang yang berkunjung. Sejak awal serangan Turki, banyak pebisnis menutup toko mereka. Saat hari menjelang gelap, suara ledakan granat dari sisi lain perbatasan mulai terdengar. Siapa pun yang memutuskan tinggal di kota, nyaris tidak berani meninggalkan rumah pada sore dan malam hari.

Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan Dia kembali lagi Patung mantan penguasa Hafiz al-Assad kembali menyapa di jalan masuk kota Kamischli yang merupakan kota paling penting di timur laut Suriah. Hubungan antara pemerintahan Kurdi dan rezim Presiden Bashar al-Assad di wilayah tersebut menegang sejak awal perang saudara di Suriah tahun 2011.

Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan Ketidakpastian masih membayang Etnis Kurdi di Suriah merasa dikhianati Presiden AS Donald Trump yang telah memerintahkan penarikan pasukan AS. "Kami tahu apa yang dilakukan Trump kepada kami, namun kami masih tidak tahu apa-apa terkait niatan Putin," ujar Massud, seorang pelanggan di salon rambut ini. AS telah meyakinkan Turki bahwa gencatan senjata di utara Suriah adalah langkah yang tepat.

Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan "Saya sebaiknya tidak berkomentar apa-apa" Bertahun-tahun di bawah tekanan pemerintahan Bashar al-Assad dan ayahnya, banyak orang di kota Derik, Suriah, menolak mengatakan pendapat mereka tentang pengaruh kebangkitan pemerintah Suriah di wilayah tersebut. "Seluruh negeri pada saat itu diawasi oleh intelijen. Ini mungkin akan segera terjadi, jadi tidak ada yang akan berbicara apa pun tentang hal itu," ujar seseorang yang diwawancarai.

Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan Lima peti mati, lima takdir Di mana-mana di timur laut Suriah, orang-orang harus mengurusi mayat-mayat yang setiap hari menjadi korban serangan. Serangan udara Turki menghantam sasaran militer dan warga sipil. Rumah sakit seperti yang terletak di Derik, tempat para korban terluka dirawat, kini telah dievakuasi untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak.

Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan Ribuan jiwa jadi korban Etnis Kurdi di Suriah mengklaim telah ada sekitar 11.000 korban dalam perang melawan milisi teroris ISIS. Meski ISIS tidak lagi mengendalikan sebagian besar wilayah ini, korban tewas tetap berjatuhan. Puluhan warga sipil dan ratusan milisi dilaporkan tewas setelah Turki melancarkan serangan di timur laut Suriah.

Etnis Kurdi di Suriah, Antara Harapan dan Ketakutan Ditinggalkan sendiri Setelah perang saudara di Suriah pecah tahun 2011, etnis Kurdi di Suriah memilih untuk tidak memihak kepada kedua pihak - tidak memihak pemerintah, maupun oposisi. Dengan penarikan pasukan AS, mereka dibiarkan sendirian, tanpa ada dukungan apa pun. (ae/na) Penulis: Karlos Zurutuza



Trump lalu menarik tentara AS dari wilayah perbatasan Suriah Utara ini. Kritisi menuduh, dengan begitu Trump mengabaikan YPG. Undangan Trump kepada Erdogan juga mengundang kemarahan. Menurut politisi demokrat Chuck Schumer, menggelar karpet merah bagi Erdogan setelah operasi militer di Suriah adalah perbuatan yang "mengherankan" dan "menjijikan".

Erdogan menggunakan kesempatan berkunjung di AS untuk membela operasi militernya di Suriah Utara. "Kami hanya melawan teroris, titik," kata Erdogan. "Jika kamu tidak melawan balik, kamu nanti harus membayar harga yang sangat tinggi."

Tema sengketa lainnya antara AS dan Turki adalah pembelian sistem pertahanan S-400dari Rusia oleh Turki. Amerika Serikat takut, bahwa Rusia melalui radar sensitif sistem pertahanan ini bisa mendapatkan data terkait kemampuan tembus pandang jet tempur F-35. Ankara merupakan mitra dalam membangun jet temput F-35 dan tadinya ingin membeli beberapa jet tempur tipe ini. Setelah transaksi dengan Moskau, AS mengeluarkan Turki dari program F-35.

ag/vlz (afp/rtr/dpa)